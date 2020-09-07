В Кремле оценили риски блокировки Германией "Северного потока — 2"
12:35 07.09.2020 (обновлено: 13:46 07.09.2020)
2726
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В Кремле не видят рисков блокировки Германией проекта "Северный поток 2", на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы наблюдаем за этими заявлениями. Пока фиксируем, что на каждое такое новое заявление появляются два заявления, говорящие об абсурдности таких предложений", - сказал Песков, комментируя призывы остановить реализацию проекта.
6 сентября, 13:46Президент Чехии оценил призывы остановить "Северный поток — 2"
На просьбу уточнить, видят ли в Кремле риски блокировки проекта со стороны Германии, представитель Кремля ответил: "нет".
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока 2" и дела Алексея Навального должны рассматриваться отдельно. Тем не менее со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект. Звучат и более взвешенные позиции. Песков ранее отмечал, что проект "Северный поток 2" является коммерческим и реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
5 сентября, 12:41Шведский премьер ответил на призывы остановить "Северный поток — 2"
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.