https://ria.ru/20200907/germaniya-1576868470.html

В Кремле оценили риски блокировки Германией "Северного потока — 2"

В Кремле не видят рисков блокировки Германией проекта "Северный поток 2", на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T12:35

2020-09-07T12:35

2020-09-07T13:46

госпитализация алексея навального

северный поток — 2

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

ангела меркель

дмитрий песков

москва

омск

берлин (город)

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле не видят рисков блокировки <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германией</a> проекта "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>", на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Мы наблюдаем за этими заявлениями. Пока фиксируем, что на каждое такое новое заявление появляются два заявления, говорящие об абсурдности таких предложений", - сказал Песков, комментируя призывы остановить реализацию проекта.На просьбу уточнить, видят ли в Кремле риски блокировки проекта со стороны Германии, представитель Кремля ответил: "нет".Ранее канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что вопросы "Северного потока 2" и дела <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> должны рассматриваться отдельно. Тем не менее со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект. Звучат и более взвешенные позиции. Песков ранее отмечал, что проект "Северный поток 2" является коммерческим и реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20200906/gazoprovod-1576839009.html

https://ria.ru/20200905/shvetsiya-1576816340.html

Егор Панкратов В Кремле вообще ничего не видят..... 11

3

москва

омск

берлин (город)

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госпитализация алексея навального, северный поток — 2, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, ангела меркель, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), происшествия