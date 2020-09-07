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https://ria.ru/20200907/garmash-1576888230.html
Еще месяц зрители смогут увидеть Гармаша в репертуаре "Современника"
Народного артиста России Сергея Гармаша зрители еще смогут увидеть в сентябре в репертуаре театра "Современник", сообщил РИА Новости директор театра Игорь... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T19:56
2020-09-07T22:33
культура
театр
новости культуры
виктор рыжаков
современник (театр)
сергей гармаш
лия ахеджакова
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Народного артиста России Сергея Гармаша зрители еще смогут увидеть в сентябре в репертуаре театра "Современник", сообщил РИА Новости директор театра Игорь Попов."Сергей Гармаш на сентябрь остается в репертуаре театра "Современник" как актер", - сказал Попов.Ранее Гармаш, ведущий актер "Современника", написал открытое письмо, в котором сообщил, что уходит из театра из-за политики нового руководства и "чудовищной ситуации внутри труппы". По его словам, в труппе очевидный раскол, которого не было никогда. С его точки зрения, личную ответственность за раскол несет худрук "Современника" Виктор Рыжаков.Ряд артистов "Современника" публично заявили, что не разделяют мнение Гармаша. В частности, Лия Ахеджакова <a href="https://ria.ru/20200804/1575362317.html" target="_blank">сказала</a> РИА Новости, что никакой "чудовищной ситуации" в театре нет, и возглавляет его замечательный человек.
https://ria.ru/20200812/1575653732.html
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театр, новости культуры, виктор рыжаков, современник (театр), сергей гармаш, лия ахеджакова

Еще месяц зрители смогут увидеть Гармаша в репертуаре "Современника"

19:56 07.09.2020 (обновлено: 22:33 07.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСпектакль "Папа" в театре "Современник"
Спектакль Папа в театре Современник - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Народного артиста России Сергея Гармаша зрители еще смогут увидеть в сентябре в репертуаре театра "Современник", сообщил РИА Новости директор театра Игорь Попов.
"Сергей Гармаш на сентябрь остается в репертуаре театра "Современник" как актер", - сказал Попов.
Ранее Гармаш, ведущий актер "Современника", написал открытое письмо, в котором сообщил, что уходит из театра из-за политики нового руководства и "чудовищной ситуации внутри труппы". По его словам, в труппе очевидный раскол, которого не было никогда. С его точки зрения, личную ответственность за раскол несет худрук "Современника" Виктор Рыжаков.
Ряд артистов "Современника" публично заявили, что не разделяют мнение Гармаша. В частности, Лия Ахеджакова сказала РИА Новости, что никакой "чудовищной ситуации" в театре нет, и возглавляет его замечательный человек.
Спектакль Ложные признания - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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КультураТеатрНовости культурыВиктор РыжаковСовременник (театр)Сергей ГармашЛия Ахеджакова
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