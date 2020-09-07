https://ria.ru/20200907/garmash-1576888230.html
Еще месяц зрители смогут увидеть Гармаша в репертуаре "Современника"
Народного артиста России Сергея Гармаша зрители еще смогут увидеть в сентябре в репертуаре театра "Современник", сообщил РИА Новости директор театра Игорь... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T19:56
2020-09-07T19:56
2020-09-07T22:33
культура
театр
новости культуры
виктор рыжаков
современник (театр)
сергей гармаш
лия ахеджакова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156381/19/1563811985_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_0581cd0bc3107a2089e16a4d7034e5bd.jpg
<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Народного артиста России Сергея Гармаша зрители еще смогут увидеть в сентябре в репертуаре театра "Современник", сообщил РИА Новости директор театра Игорь Попов."Сергей Гармаш на сентябрь остается в репертуаре театра "Современник" как актер", - сказал Попов.Ранее Гармаш, ведущий актер "Современника", написал открытое письмо, в котором сообщил, что уходит из театра из-за политики нового руководства и "чудовищной ситуации внутри труппы". По его словам, в труппе очевидный раскол, которого не было никогда. С его точки зрения, личную ответственность за раскол несет худрук "Современника" Виктор Рыжаков.Ряд артистов "Современника" публично заявили, что не разделяют мнение Гармаша. В частности, Лия Ахеджакова <a href="https://ria.ru/20200804/1575362317.html" target="_blank">сказала</a> РИА Новости, что никакой "чудовищной ситуации" в театре нет, и возглавляет его замечательный человек.
https://ria.ru/20200812/1575653732.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156381/19/1563811985_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_2a3221513e846ad839c731c390772155.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр, новости культуры, виктор рыжаков, современник (театр), сергей гармаш, лия ахеджакова
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Народного артиста России Сергея Гармаша зрители еще смогут увидеть в сентябре в репертуаре театра "Современник", сообщил РИА Новости директор театра Игорь Попов.
"Сергей Гармаш на сентябрь остается в репертуаре театра "Современник" как актер", - сказал Попов.
Ранее Гармаш, ведущий актер "Современника", написал открытое письмо, в котором сообщил, что уходит из театра из-за политики нового руководства и "чудовищной ситуации внутри труппы". По его словам, в труппе очевидный раскол, которого не было никогда. С его точки зрения, личную ответственность за раскол несет худрук "Современника" Виктор Рыжаков.
Ряд артистов "Современника" публично заявили, что не разделяют мнение Гармаша. В частности, Лия Ахеджакова сказала
РИА Новости, что никакой "чудовищной ситуации" в театре нет, и возглавляет его замечательный человек.