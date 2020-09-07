https://ria.ru/20200907/garmash-1576888230.html

Еще месяц зрители смогут увидеть Гармаша в репертуаре "Современника"

Народного артиста России Сергея Гармаша зрители еще смогут увидеть в сентябре в репертуаре театра "Современник", сообщил РИА Новости директор театра Игорь... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T19:56

2020-09-07T19:56

2020-09-07T22:33

культура

театр

новости культуры

виктор рыжаков

современник (театр)

сергей гармаш

лия ахеджакова

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Народного артиста России Сергея Гармаша зрители еще смогут увидеть в сентябре в репертуаре театра "Современник", сообщил РИА Новости директор театра Игорь Попов."Сергей Гармаш на сентябрь остается в репертуаре театра "Современник" как актер", - сказал Попов.Ранее Гармаш, ведущий актер "Современника", написал открытое письмо, в котором сообщил, что уходит из театра из-за политики нового руководства и "чудовищной ситуации внутри труппы". По его словам, в труппе очевидный раскол, которого не было никогда. С его точки зрения, личную ответственность за раскол несет худрук "Современника" Виктор Рыжаков.Ряд артистов "Современника" публично заявили, что не разделяют мнение Гармаша. В частности, Лия Ахеджакова <a href="https://ria.ru/20200804/1575362317.html" target="_blank">сказала</a> РИА Новости, что никакой "чудовищной ситуации" в театре нет, и возглавляет его замечательный человек.

https://ria.ru/20200812/1575653732.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, виктор рыжаков, современник (театр), сергей гармаш, лия ахеджакова