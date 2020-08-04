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Ахеджакова обратилась к ушедшему из "Современника" Гармашу
Народная артистка России Лия Ахеджакова выступила с новым обращением к ушедшему из театра "Современник" Сергею Гармашу. Открытое письмо актрисы по ее просьбе... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T20:07
культура
сергей гармаш
лия ахеджакова
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эти творческие личности с нестабильной психикой уже порядком надоели.
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Беги мужик беги.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/104373/67/1043736788_0:157:1886:1217_1400x0_80_0_0_acceb4bd7e13ce5c9e531780f9b4b76b.jpg
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60
сергей гармаш, лия ахеджакова

Ахеджакова обратилась к ушедшему из "Современника" Гармашу

17:23 04.08.2020 (обновлено: 20:07 04.08.2020)
18764
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктриса театра и кино Лия Ахеджакова
Актриса театра и кино Лия Ахеджакова
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Актриса театра и кино Лия Ахеджакова. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Народная артистка России Лия Ахеджакова выступила с новым обращением к ушедшему из театра "Современник" Сергею Гармашу. Открытое письмо актрисы по ее просьбе опубликовал в фейсбуке актер Владимир Еремин.
Ахеджакова сравнила недавнее открытое письмо Гармаша с доносом.

"Если тебе не нравится интеллигентный и талантливый режиссер В. Рыжаков и у тебя имеются свои представления, в чьих руках по праву должен оказаться наш театр (наш, а не твой), не стоило "стучать" на него в высоких кабинетах", — призвала артистка.

Она обвинила Гармаша в попытках "подогревать" ненависть и агрессию в театре в сложной ситуации. По ее словам, актер "объявил войну" Рыжакову и ушел, "гордо хлопнув дверью".
На днях Сергей Гармаш написал открытое письмо, в котором объявил об уходе из театра из-за политики нового руководства. Он отметил, что обращался к московским властям, "делал это открыто, но услышан не был".
Актриса Марина Неелова. Архивное фото
2 августа, 17:25Культура
Неелова прокомментировала уход Гармаша из "Современника"
3678151825309
Обсудить 38
КультураСергей ГармашЛия Ахеджакова
Популярные комментарии
эти творческие личности с нестабильной психикой уже порядком надоели.
4 августа, 17:37
dayzzgone 1
10530001
Беги мужик беги.
4 августа, 18:30
Вениамин Шабалин
39220003
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