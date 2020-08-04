Ахеджакова обратилась к ушедшему из "Современника" Гармашу

"Если тебе не нравится интеллигентный и талантливый режиссер В. Рыжаков и у тебя имеются свои представления, в чьих руках по праву должен оказаться наш театр (наш, а не твой), не стоило "стучать" на него в высоких кабинетах", — призвала артистка.