https://ria.ru/20200907/fadeev-1576883157.html

Это похоже на травлю: глава СПЧ поддержал Познера и Рошаля

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев поддержал доктора Леонида Рошаля в ситуации с его высказыванием о создании совместной с... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T15:34

2020-09-07T15:34

2020-09-07T17:47

валерий фадеев

алексей навальный

национальная медицинская палата

совет по правам человека при президенте рф (спч)

леонид рошаль

общество

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong>Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев поддержал доктора Леонида Рошаля в ситуации с его высказыванием о создании совместной с немцами группы для лечения Алексея Навального. Фадеев отметил, что Рошаль высказался как врач, который обязан исполнять профессиональный долг. Ранее президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах всей ситуации. За это предложение Леонид Рошаль подвергся критике, в частности со стороны супруги российского блогера."Мне очень не нравится, как высказываются об инициативе Рошаля. Рошаль – заслуженный врач, профессионал. Он просто хотел помочь пациенту, вылечить российского гражданина. Это долг врача. И я как председатель Совета по правам человека с ним полностью согласен, я его полностью поддерживаю", – заявил в комментарии РИА Новости Фадеев.Кроме того, глава СПЧ поддержал и телеведущего Владимира Познера, на которого также обрушилась критика, после того как он рассказал о своей позиции по ситуации с Навальным. Познер посчитал обвинения в адрес омских врачей необоснованными, а также поделился мнением о непричастности российских властей к инциденту с блогером. "Что касается Познера, то каждый имеет право на собственное мнение, а тем более Владимир Владимирович Познер, один из авторитетнейших журналистов в России. Замечу, что это журналист либеральных взглядов. И если уж бросаться на таких журналистов, как Познер, тогда кто вообще имеет право говорить?" – заявил Фадеев. Также глава СПЧ отметил, что сложившаяся ситуация начинает напоминать травлю. "Это уже начинает быть похожим на травлю. Нельзя этого делать. Чем свободнее будут высказываться российские граждане и журналисты, тем лучше будет нам всем", – сказал Фадеев.

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https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576878072.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий фадеев, алексей навальный, национальная медицинская палата, совет по правам человека при президенте рф (спч), леонид рошаль, общество