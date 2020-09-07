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https://ria.ru/20200907/fadeev-1576883157.html
Это похоже на травлю: глава СПЧ поддержал Познера и Рошаля
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев поддержал доктора Леонида Рошаля в ситуации с его высказыванием о создании совместной с... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T15:34
2020-09-07T17:47
валерий фадеев
алексей навальный
национальная медицинская палата
совет по правам человека при президенте рф (спч)
леонид рошаль
общество
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong>Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев поддержал доктора Леонида Рошаля в ситуации с его высказыванием о создании совместной с немцами группы для лечения Алексея Навального. Фадеев отметил, что Рошаль высказался как врач, который обязан исполнять профессиональный долг. Ранее президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах всей ситуации. За это предложение Леонид Рошаль подвергся критике, в частности со стороны супруги российского блогера."Мне очень не нравится, как высказываются об инициативе Рошаля. Рошаль – заслуженный врач, профессионал. Он просто хотел помочь пациенту, вылечить российского гражданина. Это долг врача. И я как председатель Совета по правам человека с ним полностью согласен, я его полностью поддерживаю", – заявил в комментарии РИА Новости Фадеев.Кроме того, глава СПЧ поддержал и телеведущего Владимира Познера, на которого также обрушилась критика, после того как он рассказал о своей позиции по ситуации с Навальным. Познер посчитал обвинения в адрес омских врачей необоснованными, а также поделился мнением о непричастности российских властей к инциденту с блогером. "Что касается Познера, то каждый имеет право на собственное мнение, а тем более Владимир Владимирович Познер, один из авторитетнейших журналистов в России. Замечу, что это журналист либеральных взглядов. И если уж бросаться на таких журналистов, как Познер, тогда кто вообще имеет право говорить?" – заявил Фадеев. Также глава СПЧ отметил, что сложившаяся ситуация начинает напоминать травлю. "Это уже начинает быть похожим на травлю. Нельзя этого делать. Чем свободнее будут высказываться российские граждане и журналисты, тем лучше будет нам всем", – сказал Фадеев.
https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576825949.html
https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576878072.html
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валерий фадеев, алексей навальный, национальная медицинская палата, совет по правам человека при президенте рф (спч), леонид рошаль, общество

Это похоже на травлю: глава СПЧ поддержал Познера и Рошаля

15:34 07.09.2020 (обновлено: 17:47 07.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевСоветник президента РФ председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник президента РФ председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев поддержал доктора Леонида Рошаля в ситуации с его высказыванием о создании совместной с немцами группы для лечения Алексея Навального. Фадеев отметил, что Рошаль высказался как врач, который обязан исполнять профессиональный долг.
Автомобили полиции на территории больницы Charite в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 18:59
Рошаль предложил немецким врачам сотрудничать по ситуации с Навальным
Ранее президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах всей ситуации. За это предложение Леонид Рошаль подвергся критике, в частности со стороны супруги российского блогера.
"Мне очень не нравится, как высказываются об инициативе Рошаля. Рошаль – заслуженный врач, профессионал. Он просто хотел помочь пациенту, вылечить российского гражданина. Это долг врача. И я как председатель Совета по правам человека с ним полностью согласен, я его полностью поддерживаю", – заявил в комментарии РИА Новости Фадеев.
Кроме того, глава СПЧ поддержал и телеведущего Владимира Познера, на которого также обрушилась критика, после того как он рассказал о своей позиции по ситуации с Навальным. Познер посчитал обвинения в адрес омских врачей необоснованными, а также поделился мнением о непричастности российских властей к инциденту с блогером.
Больница Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
Вчера, 14:37
В Германии ответили на предложение создать рабочую группу по Навальному
"Что касается Познера, то каждый имеет право на собственное мнение, а тем более Владимир Владимирович Познер, один из авторитетнейших журналистов в России. Замечу, что это журналист либеральных взглядов. И если уж бросаться на таких журналистов, как Познер, тогда кто вообще имеет право говорить?" – заявил Фадеев.
Также глава СПЧ отметил, что сложившаяся ситуация начинает напоминать травлю.
"Это уже начинает быть похожим на травлю. Нельзя этого делать. Чем свободнее будут высказываться российские граждане и журналисты, тем лучше будет нам всем", – сказал Фадеев.
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Валерий ФадеевАлексей НавальныйНациональная медицинская палатаСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Леонид РошальОбщество
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