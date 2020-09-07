https://ria.ru/20200907/elektromobili-1576897986.html

Россия вошла в топ-25 стран, готовых запустить "зеленый" транспорт

Россия попала в список из 25 стран, в которых возможна полномасштабная эксплуатация электромобилей. Его составила аудиторская компания KPMG из Нидерландов,... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T19:06

2020-09-07T19:06

2020-09-07T19:09

риа наука

авто

технологии

экология

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<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. </strong>Россия попала в список из 25 стран, в которых возможна полномасштабная эксплуатация электромобилей. Его составила аудиторская компания <u><a href="https://home.kpmg/xx/en/home.html">KPMG</a></u> из <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландов</a>, оценив готовность экономики и инфраструктуры к массовому использованию этого вида транспорта.Голландцы при составлении рейтинга учитывали такие факторы, как количество зарегистрированных электромобилей, долю в годовых продажах от всего автотранспорта, развитие инфраструктуры и объемы инвестиций в эту сферу.Лидируют Нидерланды, Швеция и Норвегия. В этих государствах сильны “зеленые” настроения, а общий объем продаж электромобилей относительно высок. Эксперты расположили <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, где зарегистрировано более трех миллионов электрокаров, лишь на 20 место. Россия оказалась на 23-й позиции, обойдя развивающиеся <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индию</a> и Бразилию.Эксперты насчитали в России тысячу современных электромобилей и всего 150 зарядных станций, которые сконцентрированы в нескольких крупных городах.Впрочем, в ближайшее время ситуация может и измениться. Все больше автоконцернов выводят на российский рынок электрокары. Например, можно официально приобрести Jaguar I-Pace с электродвигателем, а летом 2020 года компания Audi начала продажи своей e-tron.

https://radiosputnik.ria.ru/20200902/zetta-1576627198.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, технологии, экология