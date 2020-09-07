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Джонсон заявил, что Британия не откажется от диалога с Евросоюзом
Великобритания не откажется от диалога с ЕС даже в том случае, если достичь соглашения о свободной торговле не удастся, говорится в переданном в РИА Новости... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T15:56
2020-09-07T15:56
brexit
борис джонсон
великобритания
австралия
в мире
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<strong>ЛОНДОН, 7 сен - РИА Новости, Мария Табак.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a> не откажется от диалога с ЕС даже в том случае, если достичь соглашения о свободной торговле не удастся, говорится в переданном в РИА Новости заявлении британского премьера <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Джонсона</a>."Мы входим в финальную фазу наших переговоров с ЕС. ЕС дал очень ясное представление о графике. Я тоже. Соглашение с нашими европейскими друзьями должно быть готово к встрече Европейского совета 15 октября, чтобы вступить в силу к концу года… Если мы к тому времени не сможем договориться, то я не предвижу соглашения о свободной торговле, обе стороны должны будут принять это и двигаться дальше", - говорится в заявлении.В этом случае Британия намерена достичь с ЕС торговых договоренностей наподобие тех, которые есть у ЕС и <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a>. Джонсон подчеркивает, что для Великобритании это все равно будет хороший вариант."Мы, конечно же, будем готовы даже в таких обстоятельствах говорить с нашими друзьями в ЕС. Мы будем готовы искать разумные решения практических проблем, таких как перелеты, грузовой транспорт или сотрудничество в научной сфере, если ЕС этого захочет. Наша дверь никогда не будет закрыта, и мы будем торговать как друзья и партнеры – но без соглашения о свободной торговле", - отметил Джонсон.Он подчеркнул, что стороны весь сентябрь будут работать над достижением соглашения о свободной торговли по образцу канадского, но Великобритания не пойдет на попятную в важных для нее вопросах.Соединенное Королевство покинуло ЕС 31 января нынешнего года. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений. В это время к стране продолжают применяться правила ЕС, но она не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС. Если стороны не смогут договориться до конца года, их отношения перейдут в "жесткий" формат.
https://ria.ru/20200907/brexit-1576853324.html
https://ria.ru/20200723/1574791731.html
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brexit, борис джонсон, великобритания, австралия, в мире

Джонсон заявил, что Британия не откажется от диалога с Евросоюзом

15:56 07.09.2020
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПремьер-министр Борис Джонсон
Премьер-министр Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Премьер-министр Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 7 сен - РИА Новости, Мария Табак. Великобритания не откажется от диалога с ЕС даже в том случае, если достичь соглашения о свободной торговле не удастся, говорится в переданном в РИА Новости заявлении британского премьера Бориса Джонсона.
"Мы входим в финальную фазу наших переговоров с ЕС. ЕС дал очень ясное представление о графике. Я тоже. Соглашение с нашими европейскими друзьями должно быть готово к встрече Европейского совета 15 октября, чтобы вступить в силу к концу года… Если мы к тому времени не сможем договориться, то я не предвижу соглашения о свободной торговле, обе стороны должны будут принять это и двигаться дальше", - говорится в заявлении.
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В этом случае Британия намерена достичь с ЕС торговых договоренностей наподобие тех, которые есть у ЕС и Австралии. Джонсон подчеркивает, что для Великобритании это все равно будет хороший вариант.
"Мы, конечно же, будем готовы даже в таких обстоятельствах говорить с нашими друзьями в ЕС. Мы будем готовы искать разумные решения практических проблем, таких как перелеты, грузовой транспорт или сотрудничество в научной сфере, если ЕС этого захочет. Наша дверь никогда не будет закрыта, и мы будем торговать как друзья и партнеры – но без соглашения о свободной торговле", - отметил Джонсон.
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Соединенное Королевство покинуло ЕС 31 января нынешнего года. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений. В это время к стране продолжают применяться правила ЕС, но она не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС. Если стороны не смогут договориться до конца года, их отношения перейдут в "жесткий" формат.
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BrexitБорис ДжонсонВеликобританияАвстралияВ мире
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