https://ria.ru/20200907/dialog-1576884587.html

Джонсон заявил, что Британия не откажется от диалога с Евросоюзом

Великобритания не откажется от диалога с ЕС даже в том случае, если достичь соглашения о свободной торговле не удастся, говорится в переданном в РИА Новости... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T15:56

2020-09-07T15:56

2020-09-07T15:56

brexit

борис джонсон

великобритания

австралия

в мире

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<strong>ЛОНДОН, 7 сен - РИА Новости, Мария Табак.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a> не откажется от диалога с ЕС даже в том случае, если достичь соглашения о свободной торговле не удастся, говорится в переданном в РИА Новости заявлении британского премьера <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Джонсона</a>."Мы входим в финальную фазу наших переговоров с ЕС. ЕС дал очень ясное представление о графике. Я тоже. Соглашение с нашими европейскими друзьями должно быть готово к встрече Европейского совета 15 октября, чтобы вступить в силу к концу года… Если мы к тому времени не сможем договориться, то я не предвижу соглашения о свободной торговле, обе стороны должны будут принять это и двигаться дальше", - говорится в заявлении.В этом случае Британия намерена достичь с ЕС торговых договоренностей наподобие тех, которые есть у ЕС и <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a>. Джонсон подчеркивает, что для Великобритании это все равно будет хороший вариант."Мы, конечно же, будем готовы даже в таких обстоятельствах говорить с нашими друзьями в ЕС. Мы будем готовы искать разумные решения практических проблем, таких как перелеты, грузовой транспорт или сотрудничество в научной сфере, если ЕС этого захочет. Наша дверь никогда не будет закрыта, и мы будем торговать как друзья и партнеры – но без соглашения о свободной торговле", - отметил Джонсон.Он подчеркнул, что стороны весь сентябрь будут работать над достижением соглашения о свободной торговли по образцу канадского, но Великобритания не пойдет на попятную в важных для нее вопросах.Соединенное Королевство покинуло ЕС 31 января нынешнего года. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений. В это время к стране продолжают применяться правила ЕС, но она не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС. Если стороны не смогут договориться до конца года, их отношения перейдут в "жесткий" формат.

https://ria.ru/20200907/brexit-1576853324.html

https://ria.ru/20200723/1574791731.html

великобритания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

brexit, борис джонсон, великобритания, австралия, в мире