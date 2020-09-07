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https://ria.ru/20200907/bundeswehr-1576903672.html
Бундесвер ответил на запрос об отравлении Навального
В Институте фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии (InstPharmToxBw) ответили на запрос RT о предоставлении дополнительной информации об отравлении РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T22:25
2020-09-07T23:13
госпитализация алексея навального
россия
бундесвер германии
алексей навальный
москва
германия
омск
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. </strong>В Институте фармакологии и токсикологии Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> (InstPharmToxBw) ответили на запрос <a href="https://t.me/rt_russian/44229" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> о предоставлении дополнительной информации об отравлении блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>. Отмечается, что именно лаборатория этого института якобы нашла в организме Навального "Новичок".В ответ на обращение телеканала в институте заявили, что лаборатории удалось "неоспоримо" доказать присутствие боевого отравляющего вещества в биомедицинских образцах блогера."Тем не менее, по соображениям секретности, мы не можем предоставить никаких дополнительных сведений о примененных методах и процедурах или каких-то других деталей", — говорится в ответе института. В организации также отказали в проведении съемок в InstPharmToxBw, а также в записи интервью с кем-либо из сотрудников. Госпитализация НавальногоНавального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после того как ему стало плохо в самолете. В ходе обследований у блогера обнаружили нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента российские специалисты не нашли.Семья Навального потребовала перевезти его в Германию. Российские врачи разрешили это сделать сразу же, как только стабилизировалось состояние пациента. После госпитализации блогера в немецкую клинику правительство ФРГ заявило, что его отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> направила в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> официальный запрос. Ответа на него пока нет.Российская прокуратура и полиция начали проводить проверки еще в день госпитализации Навального. В посольстве России в Берлине заявляли, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генеральной прокуратуры от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние блогера улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576896625.html
https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576892829.html
а чё так можно было?
145
Трамп уже признал, что это была его инициатива ))
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россия
москва
германия
омск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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госпитализация алексея навального, россия, бундесвер германии, алексей навальный, москва, германия, омск, в мире

Бундесвер ответил на запрос об отравлении Навального

22:25 07.09.2020 (обновлено: 23:13 07.09.2020)
84212
© REUTERS / Michele TantussiБольница Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Больница Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© REUTERS / Michele Tantussi
Больница Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Институте фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии (InstPharmToxBw) ответили на запрос RT о предоставлении дополнительной информации об отравлении блогера Алексея Навального.
Отмечается, что именно лаборатория этого института якобы нашла в организме Навального "Новичок".
В ответ на обращение телеканала в институте заявили, что лаборатории удалось "неоспоримо" доказать присутствие боевого отравляющего вещества в биомедицинских образцах блогера.
"Тем не менее, по соображениям секретности, мы не можем предоставить никаких дополнительных сведений о примененных методах и процедурах или каких-то других деталей", — говорится в ответе института.
В организации также отказали в проведении съемок в InstPharmToxBw, а также в записи интервью с кем-либо из сотрудников.
Здание МИД Великобритании - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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Госпитализация Навального

Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете. В ходе обследований у блогера обнаружили нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента российские специалисты не нашли.
Семья Навального потребовала перевезти его в Германию. Российские врачи разрешили это сделать сразу же, как только стабилизировалось состояние пациента. После госпитализации блогера в немецкую клинику правительство ФРГ заявило, что его отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва направила в Берлин официальный запрос. Ответа на него пока нет.
Российская прокуратура и полиция начали проводить проверки еще в день госпитализации Навального. В посольстве России в Берлине заявляли, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генеральной прокуратуры от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние блогера улучшилось, его вывели из комы.
Сотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
Вчера, 17:45
Создатель "Новичка" прокомментировал выход Навального из комы
563464238128
Обсудить 104
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияБундесвер ГерманииАлексей НавальныйМоскваГерманияОмскВ мире
Популярные комментарии
а чё так можно было?
7 сентября, 22:26
Вадим АнтоновВадим Антонов
45901207
Трамп уже признал, что это была его инициатива ))
7 сентября, 22:30
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
841611014
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