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https://ria.ru/20200907/brexit-1576853324.html
Джонсон назвал крайний срок заключения торговой сделки по Brexit с ЕС
Великобритания и ЕС располагают временем до 15 октября, чтобы договориться о торговой сделке по Brexit, в противном случае соглашение не будет заключено и... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T01:53
2020-09-07T01:53
выход британии из евросоюза
brexit
борис джонсон
евросоюз
великобритания
в мире
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<strong>ЛОНДОН, 7 сен – РИА Новости, Наталья Копылова.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a> и <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> располагают временем до 15 октября, чтобы договориться о торговой сделке по Brexit, в противном случае соглашение не будет заключено и последует жесткий сценарий будущих торговых отношений между сторонами. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Великобритании <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Бориса Джонсона</a> перед началом заключительного этапа переговоров <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондона</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселя</a>, стартующего в понедельник в британской столице.Для запуска торговой сделки о свободной торговле между Британией и ЕС в 2021 году необходимо достигнуть соответствующего соглашения до заседания Совета <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>, запланированного на 15 октября."Если к тому времени мы не сможем договориться, то я не думаю, что между нами будет соглашение о свободной торговле, и мы должны принять это и двигаться дальше", - отметил Джонсон.В случае отсутствия сделки торговые отношения Британии и ЕС с 1 января 2021 года будут продолжаться по типу соглашения, действующему между ЕС и <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралией</a>."Я хочу абсолютно четко заявить, что, как мы говорили с самого начала, это было бы хорошим результатом для Великобритании", - добавил Джонсон.Премьер-министр подчеркнул, что для правительства Соединенного Королевства приоритетом является контроль над собственными законами, правилами и рыболовством: "У нас будет свобода заключать торговые сделки со всеми странами мира. И в результате мы будем процветать".Одновременно Британия не отказывается продолжать обсуждение сотрудничества с ЕС и после провала переговоров. "Мы будем готовы найти разумные решения по практическим вопросам, таким как перелеты, грузовые перевозки или научное сотрудничество, если ЕС захочет этого. Наши двери никогда не закроются, и мы будем торговать как друзья и партнеры - но без соглашения о свободной торговле", - пояснил премьер-министр.Британские власти намерены "напряженно работать" над переговорами по торговой сделке с ЕС, однако не пойдут на компромисс "в отношении основ того, что означает быть независимой страной", отмечается в заявлении.В ходе предыдущего раунда переговоров стороны не смогли прийти к согласию в вопросах, касающихся сферы рыболовства. Разногласия сторон вызывают границы зон промысла.Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений. В это время к стране продолжают применяться правила ЕС, но она не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС. Если стороны не смогут договориться до конца года, их отношения перейдут в "жесткий" формат.
https://ria.ru/20200723/1574793886.html
https://ria.ru/20200723/1574791731.html
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выход британии из евросоюза, brexit, борис джонсон, евросоюз, великобритания, в мире

Джонсон назвал крайний срок заключения торговой сделки по Brexit с ЕС

01:53 07.09.2020
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© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa FowlesПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa Fowles
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 7 сен – РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания и ЕС располагают временем до 15 октября, чтобы договориться о торговой сделке по Brexit, в противном случае соглашение не будет заключено и последует жесткий сценарий будущих торговых отношений между сторонами. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перед началом заключительного этапа переговоров Лондона и Брюсселя, стартующего в понедельник в британской столице.
Для запуска торговой сделки о свободной торговле между Британией и ЕС в 2021 году необходимо достигнуть соответствующего соглашения до заседания Совета Европы, запланированного на 15 октября.
"Если к тому времени мы не сможем договориться, то я не думаю, что между нами будет соглашение о свободной торговле, и мы должны принять это и двигаться дальше", - отметил Джонсон.
В случае отсутствия сделки торговые отношения Британии и ЕС с 1 января 2021 года будут продолжаться по типу соглашения, действующему между ЕС и Австралией.
"Я хочу абсолютно четко заявить, что, как мы говорили с самого начала, это было бы хорошим результатом для Великобритании", - добавил Джонсон.
Глава делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье выступает на саммите ЕС в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 23.07.2020
23 июля, 14:40
В ЕС предупредили о риске провала переговоров с Британией по Brexit
Премьер-министр подчеркнул, что для правительства Соединенного Королевства приоритетом является контроль над собственными законами, правилами и рыболовством: "У нас будет свобода заключать торговые сделки со всеми странами мира. И в результате мы будем процветать".
Одновременно Британия не отказывается продолжать обсуждение сотрудничества с ЕС и после провала переговоров. "Мы будем готовы найти разумные решения по практическим вопросам, таким как перелеты, грузовые перевозки или научное сотрудничество, если ЕС захочет этого. Наши двери никогда не закроются, и мы будем торговать как друзья и партнеры - но без соглашения о свободной торговле", - пояснил премьер-министр.
Британские власти намерены "напряженно работать" над переговорами по торговой сделке с ЕС, однако не пойдут на компромисс "в отношении основ того, что означает быть независимой страной", отмечается в заявлении.
В ходе предыдущего раунда переговоров стороны не смогли прийти к согласию в вопросах, касающихся сферы рыболовства. Разногласия сторон вызывают границы зон промысла.
Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений. В это время к стране продолжают применяться правила ЕС, но она не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС. Если стороны не смогут договориться до конца года, их отношения перейдут в "жесткий" формат.
Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.07.2020
23 июля, 14:17
В Британии рассказали о разногласиях с Евросоюзом из-за Brexit
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияВ мире
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