https://ria.ru/20200907/brauder-1576868880.html
Песков прокомментировал заявление Браудера про "список Навального"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Уильяма Браудера про "список Навального", заявив, что было бы странно, если бы он,... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T12:39
2020-09-07T12:39
2020-09-07T12:46
дмитрий песков
политика
госпитализация алексея навального
дело браудера
алексей навальный
уильям браудер
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> прокомментировал заявление <a href="http://ria.ru/person_Uiljam_Brauder/" target="_blank" data-auto="true">Уильяма Браудера</a> про "список Навального", заявив, что было бы странно, если бы он, находясь в розыске у России, не поддержал эту абсурдную инициативу."Какие-то эвентуальные рассуждения вряд ли здесь уместны. Было бы странно, если бы такой человек, как Браудер, который разыскивается РФ за налоговые и иные преступления, если бы он не солидаризировался с такими абсурдными предложениями... Абсурдных инициатив сейчас очень много - справа, слева... нужно все-таки трезво оценивать ситуацию", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать предложение обозревателя The New York Times создать "список Навального" по аналогии со "списком Магнитского", идею которого поддержал Браудер.
https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576867733.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, политика, госпитализация алексея навального, дело браудера, алексей навальный, уильям браудер, происшествия