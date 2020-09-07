Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200907/belorussiya-1576860919.html
В Белоруссии на акциях протеста в воскресенье задержали 633 человека
Общее число участников акций протеста в воскресенье по всей Белоруссии составило около 31 тысячи, за нарушения задержаны 633 человека, сообщила в понедельник... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T10:43
2020-09-07T10:55
александр лукашенко
минск
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576860626_0:0:2832:1594_1400x0_80_0_0_7feb64fe5eb9625ce49edebdbbb178b0.jpg
<strong>МИНСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Общее число участников акций протеста в воскресенье по всей Белоруссии составило около 31 тысячи, за нарушения задержаны 633 человека, сообщила в понедельник пресс-служба МВД республики.В различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в воскресенье прошли несанкционированные акции противников действующего белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>. Наиболее массовая акция была организована в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>. Милиция в этой связи перешла на несение службы в усиленном режиме, для обеспечения безопасности дополнительно была задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. Ряд участников акций были задержаны."Вчера, 6 сентября, в различных населенных пунктах республики зафиксировано 42 протестные акции. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения. Общее количество участников составило около 31 тысячи человек", - говорится в сообщении пресс-службы в <a href="https://t.me/pressmvd" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>."Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в республике задержаны 633 человека. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 363 человека", - отмечается в сообщении.По данным ведомства, в Минске группы граждан собрались в различных точках города, а затем проследовали к центру столицы. Как отметили в МВД, несмотря на разъяснительную работу со стороны сотрудников милиции, участники выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта."Возле Дворца независимости правоохранители остановили колонну, в результате часть людей направилась в сторону проспекта Независимости. Оставшаяся часть начала наносить различные надписи на спецтранспорт, провоцировать конфликты с милицией", - говорится в сообщении.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200906/siloviki-1576849994.html
https://ria.ru/20200906/boeviki-1576849834.html
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576860626_13:0:2744:2048_1400x0_80_0_0_9d464568d5f855cf116ad992cef70a6b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Белоруссии на акциях протеста в воскресенье задержали 633 человека

10:43 07.09.2020 (обновлено: 10:55 07.09.2020)
429
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция оппозиции "Марш единства" в Минске
Несанкционированная акция оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Несанкционированная акция оппозиции "Марш единства" в Минске
МИНСК, 7 сен - РИА Новости. Общее число участников акций протеста в воскресенье по всей Белоруссии составило около 31 тысячи, за нарушения задержаны 633 человека, сообщила в понедельник пресс-служба МВД республики.
В различных городах Белоруссии в воскресенье прошли несанкционированные акции противников действующего белорусского лидера Александра Лукашенко. Наиболее массовая акция была организована в Минске. Милиция в этой связи перешла на несение службы в усиленном режиме, для обеспечения безопасности дополнительно была задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. Ряд участников акций были задержаны.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
Вчера, 21:25Протесты в Белоруссии
В МВД Белоруссии рассказали о состоянии пострадавших силовиков
"Вчера, 6 сентября, в различных населенных пунктах республики зафиксировано 42 протестные акции. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения. Общее количество участников составило около 31 тысячи человек", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в республике задержаны 633 человека. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 363 человека", - отмечается в сообщении.
По данным ведомства, в Минске группы граждан собрались в различных точках города, а затем проследовали к центру столицы. Как отметили в МВД, несмотря на разъяснительную работу со стороны сотрудников милиции, участники выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта.
"Возле Дворца независимости правоохранители остановили колонну, в результате часть людей направилась в сторону проспекта Независимости. Оставшаяся часть начала наносить различные надписи на спецтранспорт, провоцировать конфликты с милицией", - говорится в сообщении.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Участники студенческой акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
Вчера, 21:18Протесты в Белоруссии
Глава МВД Белоруссии рассказал о "боевиках" среди протестующих
2801022
Обсудить 0
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Жители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
Минэкономразвития оценило проект переброски воды к Севастополю из Крыма
Студенты Белорусского государственного медицинского университета на акции протеста в Минске
МВД Белоруссии заявило о провокациях против силовиков во время акций
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин назвал главный приоритет, необходимый для развития страны
Продажа смартфонов
На этой неделе Apple сообщит о дате презентации iPhone 12
Автомобили полиции на территории больницы Charite в Берлине
В Charite заявили, что новой информации о состоянии Навального нет
Алексей Навальный
МИД Польши опроверг сообщения о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном
Российские рубли
Рубль снижается к доллару и к евро на фоне дешевеющей нефти
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске
В Польше устанавливают личности милиционеров, избивавших поляков в Минске
Участники акции протеста у здания суда в Портленде
СМИ: на протестах в Портленде полиция задержала сына Джона Малковича
Медицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
Президент РФ Владимир Путин
Мишустин назвал Путина своим наставником
Банкомат
СР предложила повысить прожиточный минимум до 31 тысячи рублей
Владимир Жириновский
Жириновский рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса
Врач скорой медицинской помощи
В Москве выявили 690 новых случаев заражения коронавирусом
Поисково-спасательные работы в Сочи
Пропавшие в горах Сочи туристы вышли на связь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:20Почти две тысячи человек остаются без света из-за тайфуна в Приморье
11:20Правозащитница заявила, что в СИЗО Сафронов похудел на восемь килограммов
11:12Гинцбург спрогнозировал победу над коронавирусом к лету 2021 года
11:08Москалькова рассказала об основных жалобах российских студентов
11:08Москвичей предупредили о ветреной и дождливой погоде
11:06Мишустин считает, что для достижения успеха не обязательно ехать в Москву
11:01В Башкирии обжаловали приговор по делу об изнасиловании дознавательницы
11:00Власти Турции окажут помощь туристам, находящимся на карантине
10:58Мишустин назвал правительство форматом социального лифта
10:57Мишустин рассказал, как должны работать социальные лифты
10:57Пропавшие в горах Сочи туристы вышли на связь
10:52Рубль снижается к доллару и к евро на фоне дешевеющей нефти
10:51Мишустин назвал Путина своим наставником
10:50СР предложила повысить прожиточный минимум до 31 тысячи рублей
10:48МВД Белоруссии заявило о провокациях против силовиков во время акций
10:46В Charite заявили, что новой информации о состоянии Навального нет
10:43Минэкономразвития оценило проект переброски воды к Севастополю из Крыма
10:43В Белоруссии на акциях протеста в воскресенье задержали 633 человека
10:42Мишустин назвал главный приоритет, необходимый для развития страны
10:42На этой неделе Apple сообщит о дате презентации iPhone 12
Лента новостейМолния