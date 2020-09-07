https://ria.ru/20200907/belorussiya-1576860919.html

В Белоруссии на акциях протеста в воскресенье задержали 633 человека

Общее число участников акций протеста в воскресенье по всей Белоруссии составило около 31 тысячи, за нарушения задержаны 633 человека, сообщила в понедельник... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T10:43

2020-09-07T10:43

2020-09-07T10:55

александр лукашенко

минск

протесты в белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Общее число участников акций протеста в воскресенье по всей Белоруссии составило около 31 тысячи, за нарушения задержаны 633 человека, сообщила в понедельник пресс-служба МВД республики.В различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в воскресенье прошли несанкционированные акции противников действующего белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>. Наиболее массовая акция была организована в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>. Милиция в этой связи перешла на несение службы в усиленном режиме, для обеспечения безопасности дополнительно была задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. Ряд участников акций были задержаны."Вчера, 6 сентября, в различных населенных пунктах республики зафиксировано 42 протестные акции. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения. Общее количество участников составило около 31 тысячи человек", - говорится в сообщении пресс-службы в <a href="https://t.me/pressmvd" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a>."Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в республике задержаны 633 человека. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 363 человека", - отмечается в сообщении.По данным ведомства, в Минске группы граждан собрались в различных точках города, а затем проследовали к центру столицы. Как отметили в МВД, несмотря на разъяснительную работу со стороны сотрудников милиции, участники выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта."Возле Дворца независимости правоохранители остановили колонну, в результате часть людей направилась в сторону проспекта Независимости. Оставшаяся часть начала наносить различные надписи на спецтранспорт, провоцировать конфликты с милицией", - говорится в сообщении.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200906/siloviki-1576849994.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире