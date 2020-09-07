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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20200907/batareyki-1576886853.html
Ученые России, Китая и Индии создают дешевые водородные "батарейки"
Российские ученые совместно с коллегами из Китая и Индии разрабатывают новые материалы для создания дешевых водородных топливных элементов. В отличие от обычных РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T16:57
2020-09-07T16:57
россия-китай: главное
россия
китай
индия
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<strong>МОСКВА, 7 сен -<a href="https://www.sinorusfocus.com/"> Проект "Россия-Китай: Главное"</a></strong>. Российские ученые совместно с коллегами из Китая и Индии <a href="https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42799481" target="_blank">разрабатывают</a> новые материалы для создания дешевых водородных топливных элементов. В отличие от обычных батареек, такие источники электропитания более эффективны и экологичны — во время выработки электричества из топливного элемента в окружающую среду выделяется лишь вода или водяной пар.Китай представляют ученые Пекинского университета химических технологий, Индию — специалисты Международного центра передовых исследований в области порошковой металлургии и новых материалов. От России участниками исследования стали ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева, Самарского государственного технического университета и специалисты из Москвы.Программа исследований рассчитана на три года, выделен грант РФФИ (Российский фонд фундаментальных исследований) в рамках БРИКС с объемом финансирования до 5 миллионов рублей ежегодно.Китайские ученые отвечают за теоретические вычисления, проведение ряда экспериментов и создание анионообменной мембраны топливного элемента. Российская группа сосредоточится на разработке высокоэффективных неплатиновых электрокатализаторов и проверке их эксплуатационных свойств.Самарский НИУ имени академика С.П. Королева активно развивает сотрудничество с научными и образовательными организациями КНР уже более 25 лет. За это время он успел заключить соглашения о сотрудничестве в области науки и образования с 10 университетами из КНР. Среди них Пекинский политехнический институт, Бэйханский университет, Северо-западный политехнический университет, Харбинский политехнический университет, Нанкинский университет аэронавтики и астронавтики, Аньхойский университет, и другие.Также на ежегодной основе Самарский университет реализует обмен студентами и преподавателями в рамках проведения стажировок и международных летних школ.В 2014 году Самарский государственный аэрокосмический университет был включен в число зарубежных вузов, дипломы которых признаются в <a href="https://ria.ru/location_China" target="_blank">Китае</a>.На базе Самарского университета совместно с Северо-западным политехническим университетом и Пекинским институтом инженерии космического пространства созданы две совместные лаборатории - "Космические тросовые системы" и "Методы и средства космических исследований".Помимо этого, в интересах научно-исследовательских и промышленных организаций из КНР Самарский университет выполняет исследования в области материаловедения, магнитно-импульсной обработки металлов, космической техники и технологий.2020 и 2021 годы были объявлены Годами научно-технического сотрудничества России и КНР. Заместитель премьера Госсовета КНР Сунь Чуньлань на церемонии открытия Года науки и технологических инноваций между Китаем и Россией 26 августа заявила, что выполнение плана "Года науки и технологий между Китаем и Россией" превысило 1000 мероприятий.Многолетнее сотрудничество Самарского университета с вузами КНР демонстрирует большой потенциал российско-китайского научно-технического сотрудничества.
https://ria.ru/20200629/1573635709.html
https://ria.ru/20200627/1573559014.html
https://ria.ru/20200630/1573664955.html
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россия
китай
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россия, китай, индия

Ученые России, Китая и Индии создают дешевые водородные "батарейки"

16:57 07.09.2020
1016
© Depositphotos / Syda_ProductionsМолодые ученые в лаборатории
Молодые ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Depositphotos / Syda_Productions
МОСКВА, 7 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Российские ученые совместно с коллегами из Китая и Индии разрабатывают новые материалы для создания дешевых водородных топливных элементов. В отличие от обычных батареек, такие источники электропитания более эффективны и экологичны — во время выработки электричества из топливного элемента в окружающую среду выделяется лишь вода или водяной пар.
Китай представляют ученые Пекинского университета химических технологий, Индию — специалисты Международного центра передовых исследований в области порошковой металлургии и новых материалов. От России участниками исследования стали ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева, Самарского государственного технического университета и специалисты из Москвы.
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"К настоящему моменту такие источники электроэнергии используются в самолетах, космических аппаратах и на промышленных производствах. Они эффективны, экологичны, у них большой диапазон рабочих температур, но они очень дорогие, потому что в них используется платина - она наилучший катализатор, восстанавливающий кислород. Наша идея в том, что бы делать носитель для катализаторов на основе материалов с микроскопическими порами диаметром от 2 до 4 нанометров. В эти соединения при синтезе мы сможем встраивать более дешевые элементы, которые улучшают каталитические свойства, например, азот, диспрозий, лантан, тербий", - рассказала профессор кафедры физической химии и хроматографии Самарского НИУ имени академика С.П.Королева, руководитель исследования Анджела Буланова.
Программа исследований рассчитана на три года, выделен грант РФФИ (Российский фонд фундаментальных исследований) в рамках БРИКС с объемом финансирования до 5 миллионов рублей ежегодно.
Китайские ученые отвечают за теоретические вычисления, проведение ряда экспериментов и создание анионообменной мембраны топливного элемента. Российская группа сосредоточится на разработке высокоэффективных неплатиновых электрокатализаторов и проверке их эксплуатационных свойств.
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Самарский НИУ имени академика С.П. Королева активно развивает сотрудничество с научными и образовательными организациями КНР уже более 25 лет. За это время он успел заключить соглашения о сотрудничестве в области науки и образования с 10 университетами из КНР. Среди них Пекинский политехнический институт, Бэйханский университет, Северо-западный политехнический университет, Харбинский политехнический университет, Нанкинский университет аэронавтики и астронавтики, Аньхойский университет, и другие.
"Ежегодно в Самарском университете обучаются студенты и стажеры из КНР по сетевым образовательным программам и программам двойных дипломов. Китайские студенты могут получить образование в области авиастроения, конструирования двигателей и силовых установок летательных аппаратов, ракетно-космической техники", - рассказали в пресс-службе университета.
Также на ежегодной основе Самарский университет реализует обмен студентами и преподавателями в рамках проведения стажировок и международных летних школ.
В 2014 году Самарский государственный аэрокосмический университет был включен в число зарубежных вузов, дипломы которых признаются в Китае.
На базе Самарского университета совместно с Северо-западным политехническим университетом и Пекинским институтом инженерии космического пространства созданы две совместные лаборатории - "Космические тросовые системы" и "Методы и средства космических исследований".
Помимо этого, в интересах научно-исследовательских и промышленных организаций из КНР Самарский университет выполняет исследования в области материаловедения, магнитно-импульсной обработки металлов, космической техники и технологий.
2020 и 2021 годы были объявлены Годами научно-технического сотрудничества России и КНР. Заместитель премьера Госсовета КНР Сунь Чуньлань на церемонии открытия Года науки и технологических инноваций между Китаем и Россией 26 августа заявила, что выполнение плана "Года науки и технологий между Китаем и Россией" превысило 1000 мероприятий.
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