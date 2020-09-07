https://ria.ru/20200907/batareyki-1576886853.html

Ученые России, Китая и Индии создают дешевые водородные "батарейки"

Российские ученые совместно с коллегами из Китая и Индии разрабатывают новые материалы для создания дешевых водородных топливных элементов. В отличие от обычных РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T16:57

2020-09-07T16:57

2020-09-07T16:57

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<strong>МОСКВА, 7 сен -<a href="https://www.sinorusfocus.com/"> Проект "Россия-Китай: Главное"</a></strong>. Российские ученые совместно с коллегами из Китая и Индии <a href="https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42799481" target="_blank">разрабатывают</a> новые материалы для создания дешевых водородных топливных элементов. В отличие от обычных батареек, такие источники электропитания более эффективны и экологичны — во время выработки электричества из топливного элемента в окружающую среду выделяется лишь вода или водяной пар.Китай представляют ученые Пекинского университета химических технологий, Индию — специалисты Международного центра передовых исследований в области порошковой металлургии и новых материалов. От России участниками исследования стали ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева, Самарского государственного технического университета и специалисты из Москвы.Программа исследований рассчитана на три года, выделен грант РФФИ (Российский фонд фундаментальных исследований) в рамках БРИКС с объемом финансирования до 5 миллионов рублей ежегодно.Китайские ученые отвечают за теоретические вычисления, проведение ряда экспериментов и создание анионообменной мембраны топливного элемента. Российская группа сосредоточится на разработке высокоэффективных неплатиновых электрокатализаторов и проверке их эксплуатационных свойств.Самарский НИУ имени академика С.П. Королева активно развивает сотрудничество с научными и образовательными организациями КНР уже более 25 лет. За это время он успел заключить соглашения о сотрудничестве в области науки и образования с 10 университетами из КНР. Среди них Пекинский политехнический институт, Бэйханский университет, Северо-западный политехнический университет, Харбинский политехнический университет, Нанкинский университет аэронавтики и астронавтики, Аньхойский университет, и другие.Также на ежегодной основе Самарский университет реализует обмен студентами и преподавателями в рамках проведения стажировок и международных летних школ.В 2014 году Самарский государственный аэрокосмический университет был включен в число зарубежных вузов, дипломы которых признаются в <a href="https://ria.ru/location_China" target="_blank">Китае</a>.На базе Самарского университета совместно с Северо-западным политехническим университетом и Пекинским институтом инженерии космического пространства созданы две совместные лаборатории - "Космические тросовые системы" и "Методы и средства космических исследований".Помимо этого, в интересах научно-исследовательских и промышленных организаций из КНР Самарский университет выполняет исследования в области материаловедения, магнитно-импульсной обработки металлов, космической техники и технологий.2020 и 2021 годы были объявлены Годами научно-технического сотрудничества России и КНР. Заместитель премьера Госсовета КНР Сунь Чуньлань на церемонии открытия Года науки и технологических инноваций между Китаем и Россией 26 августа заявила, что выполнение плана "Года науки и технологий между Китаем и Россией" превысило 1000 мероприятий.Многолетнее сотрудничество Самарского университета с вузами КНР демонстрирует большой потенциал российско-китайского научно-технического сотрудничества.

https://ria.ru/20200629/1573635709.html

https://ria.ru/20200627/1573559014.html

https://ria.ru/20200630/1573664955.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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