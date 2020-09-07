https://ria.ru/20200907/arkhstoyanie-1576894355.html

Фестиваль "Архстояние" в Никола-Ленивце посетили шесть тысяч человек

Фестиваль "Архстояние", который в 15-й раз прошел в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области, посетили шесть тысяч человек, сообщает пресс-служба фестиваля... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T18:07

2020-09-07T18:07

2020-09-07T18:07

культура

новости культуры

выставки

архстояние

никола-ленивец

калужская область

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Фестиваль "Архстояние", который в 15-й раз прошел в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области, посетили шесть тысяч человек, сообщает пресс-служба фестиваля в понедельник.Фестиваль "Архстояние-2020" проходил с 4 по 6 сентября, в нем приняли участие современные художники, среди которых Игорь Шелковский, Алексей Лука, Иван Горшков и другие."Архстояние" - ежегодный международный фестиваль ландшафтных объектов в Никола-Ленивце. За 15-летнюю историю в фестивале приняли участие более 150 авторов, было возведено более 100 арт-объектов, которые стали частью ландшафта Никола-Ленивца.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20200907/arkhstoyanie-1576847143.html

никола-ленивец

калужская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, выставки, архстояние, никола-ленивец, калужская область