https://ria.ru/20200907/arkhstoyanie-1576894355.html
Фестиваль "Архстояние" в Никола-Ленивце посетили шесть тысяч человек
Фестиваль "Архстояние", который в 15-й раз прошел в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области, посетили шесть тысяч человек, сообщает пресс-служба фестиваля... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T18:07
2020-09-07T18:07
2020-09-07T18:07
культура
новости культуры
выставки
архстояние
никола-ленивец
калужская область
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Фестиваль "Архстояние", который в 15-й раз прошел в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области, посетили шесть тысяч человек, сообщает пресс-служба фестиваля в понедельник.Фестиваль "Архстояние-2020" проходил с 4 по 6 сентября, в нем приняли участие современные художники, среди которых Игорь Шелковский, Алексей Лука, Иван Горшков и другие."Архстояние" - ежегодный международный фестиваль ландшафтных объектов в Никола-Ленивце. За 15-летнюю историю в фестивале приняли участие более 150 авторов, было возведено более 100 арт-объектов, которые стали частью ландшафта Никола-Ленивца.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20200907/arkhstoyanie-1576847143.html
никола-ленивец
калужская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, выставки, архстояние, никола-ленивец, калужская область
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Фестиваль "Архстояние", который в 15-й раз прошел в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области, посетили шесть тысяч человек, сообщает пресс-служба фестиваля в понедельник.
"В Калужской области прошел 15-й ежегодный фестиваль "Архстояние". Темой стала "Лень". Несколько современных художников представили свои работы по заданной теме, а также рассказали, что именно они вкладывают в понятие лени. Юбилейный фестиваль посетило 6 тысяч человек", - говорится в сообщении пресс-службы.
Фестиваль "Архстояние-2020" проходил с 4 по 6 сентября, в нем приняли участие современные художники, среди которых Игорь Шелковский, Алексей Лука, Иван Горшков и другие.
"Архстояние" - ежегодный международный фестиваль ландшафтных объектов в Никола-Ленивце. За 15-летнюю историю в фестивале приняли участие более 150 авторов, было возведено более 100 арт-объектов, которые стали частью ландшафта Никола-Ленивца.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.