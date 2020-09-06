https://ria.ru/20200906/vifsaida-1576802184.html

Что удивило ученых в найденном "городе рыбаков" из Библии

Израильские археологи заявили, что обнаружили знаменитый библейский город — Вифсаиду Галилейскую. Именно там, согласно Евангелию, Иисус Христос призвал первых... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T08:00

2020-09-06T08:00

2020-09-06T09:59

иисус христос

аналитика - религия и мировоззрение

израиль

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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. </strong>Израильские археологи заявили, что обнаружили знаменитый библейский город — Вифсаиду Галилейскую. Именно там, согласно Евангелию, Иисус Христос призвал первых апостолов и там же он совершил чудо, накормив пятью хлебами и двумя рыбами пять тысяч человек. Как искали древнее поселение и что нового узнали о жизни Христа — в материале РИА Новости.Город чудес"И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: место здесь пустынное и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи. Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть", — повествует евангелист Матфей. Ученики ответили Христу: у нас только пять хлебов и две рыбы. Спаситель повелел принести эти запасы. Благословив, он разломил их на несколько частей и отдал апостолам. "И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных; а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей", — так описывает чудо Матфей. Пожалуй, это один из самых известных эпизодов Нового Завета. О другом необыкновенном случае говорит в своем Благовестии Марк. К Иисусу приводят слепца, просящего об исцелении. Спаситель идет с ним в безлюдное место, подальше от глаз толпы. Есть еще множество не столь известных свидетельств о чудесах, сотворенных Христом. Но что удивительно: все они происходят в Вифсаиде Галилейской. Парадокс, но от городов, где к проповедям Иисуса прислушивались, ничего не осталось. Капернаума, Магдала и другие селения на берегу озера Кинерет — сегодня одни развалины. А вот Назарет, отвергший новое учение, или Иерусалим, чьи жители требовали распятия Христа, вполне процветают. Два поселенияЭтот факт побудил исследователей во второй половине XX века начать поиски первых христианских городов в Галилее — чтобы понять, почему именно в них проповеди Христа прошли с наибольшим успехом. Вифсаиду искали 32 года. Отправной точкой послужил город Капернаум. В 1968 году там обнаружили останки византийского храма V века. На его полу из мозаики были выложены две рыбы. А под этим строением археологи нашли фундамент здания времен Христа. Оказалось, дом принадлежал апостолу Петру. Капернаум расположен в северо-западной части Галилеи, в районе Голанских высот. За эту территорию десятки лет спорят Израиль и Сирия, из-за чего официально находятся в состоянии войны. Поэтому долгое время исследователи не могли попасть сюда. Им это удалось в середине 1970-х, что привело к сенсационному открытию: оказывается, Вифсаиды было две. Вопрос только, в какой из них совершал чудеса Иисус Христос. Христос для язычников "Кроме Евангелия, о Вифсаиде известно из трудов античных авторов. Прежде всего из Иосифа Флавия (римского историка еврейского происхождения, жившего в I веке. — Прим.ред.). Он пишет, что недалеко от устья реки Иордан, на нижних Голанах расположен этот город", — рассказывает журналистам израильский археолог Мордехай Авиам. Ныне это местечко называется Эль-Арадж. Там археологи нашли останки античной купальни, а также две монеты с изображением императора Нерона. "Это говорит о том, что здесь была развита городская культура. Флавий как раз упоминает, что Вифсаиду (в источниках еще она именуется Вифсаидой Восточной. — Прим.ред.) в первом веке повысили до городского статуса", — отмечает Авиам. Поэтому некоторые исследователи сделали вывод: Христос проповедовал не только простым рыбакам. Он, по всей видимости, был человек образованный и отлично знал греко-римскую культуру, раз совершал столько чудес в античном городе. Именно этим, по мнению ученых, можно объяснить факт, что в раннехристианской общине довольно быстро приняли решение о проповеди среди язычников. Известно, что около 50 года нашей эры среди апостолов разгорелся спор — нужно ли соблюдать иудейские законы и обращать в новую религию неевреев. Впрочем, у этой теории немало противников. Именно их доводы — причина тому, что "ту самую Вифсаиду" стали искать не в местечке Эль-Арадж, а где-то еще. Христос для иудеев"В Евангелии Христос говорит: "Я послан к погибшим овцам дома Израилева" (Мф 15:24). То есть прежде всего он пришел к иудеям. Из Писания известно, что когда к нему Нему обратилась сиро-финикиянка с просьбой исцелить ее дочь, Он сказал: "Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам" (Мф 15:26). Это не уничижает язычников — Он испытывал веру женщины. Но сама идея четко прослеживается. К тому же мы нигде не видим, чтобы Иисус говорил по-гречески. Все его фразы либо на еврейском, либо на арамейском языках. Однако вышесказанное не отменяет того, что Христос явился спасти всех: "Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа", — заповедует Христос ученикам (Мф 28:19)", — отмечает преподаватель Московской духовной академии, библеист Михаил Скобелев. Эту версию подтвердила группа исследователей Университета Небраски — ученые обнаружили развалины некоего поселения неподалеку от израильской деревни Эт-Телль. Оно было довольно крупным — в частности, там находилось несколько синагог. Ученые уверены: на этот раз речь точно идет о "той самой Вифсаиде". Во-первых, поселение — чисто иудейское, в отличие от Вифсаиды Восточной. Во-вторых, судя по артефактам, там жили именно рыбаки. "На иврите город назывался Бейт-Цед. Слово "цед" означает охоту или рыбалку. То есть Вифсаида — "город рыбаков". Из Евангелия известно, что он был родным для апостолов Петра, Филиппа и Андрея (Первозванного)", — говорит руководитель раскопок Мордехай Авиам. Вот только рыбацкое поселение нашли аж в двух километрах от берега озера Кинерет (другие его названия — Тивериадское озеро и Галилейское море). Профессор Авиам объясняет это тем, что Галилея — сейсмически активный регион. За два тысячелетия береговая линия озера неоднократно менялась. То же, кстати говоря, происходило и с руслом Иордана. Большая загадкаВпрочем, археологи только начали масштабное исследование найденного города. Они надеются подробнее узнать о его жизни и ответить на волнующий многих вопрос: почему Вифсаида так часто упоминается в Писании?"По каким-то причинам евангелисты говорят об одних городах, где Христос сотворил чудо, а о каких-то умалчивают. Например, Спаситель проповедовал в Десятиградии за Иорданом, но о событиях, произошедших там, там сказано очень мало — исцеление бесноватого (Мк 5:1) и глухого (Мк 7:31)", — обращает внимание библеист Михаил Скобелев. По его словам, в Евангелии даже есть пояснение на этот счет: Господь совершил много чудес, "и самому миру не вместить бы написанных книг" (Ин 21:25). Поэтому вполне возможно, что с открытия Вифсаиды начнется поиск менее известных библейских поселений. Во всяком случае, исследователи не сомневаются — именно здесь Христос начал проповедь, призвав первых апостолов.

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https://ria.ru/20200712/1574207370.html

https://ria.ru/20200711/1574182672.html

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израиль

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иисус христос, аналитика - религия и мировоззрение, израиль