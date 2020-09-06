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https://ria.ru/20200906/udar-1576843511.html
Шойгу заявил об имитации НАТО авиаударов по России
Российские истребители в последнее время регулярно поднимаются в небо на перехват разведывательных самолетов и бомбардировщиков, имитирующих нанесение ракетных... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T16:59
2020-09-06T19:05
россия
нато
сергей шойгу
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Российские истребители в последнее время регулярно поднимаются в небо на перехват разведывательных самолетов и бомбардировщиков, имитирующих нанесение ракетных ударов. Об этом министр обороны <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> рассказал в интервью телеканалу "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>" .Глава военного ведомства отметил, что интенсивность полетов авиации <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> у российских границ значительно увеличилась. "Настораживает больше другое: если раньше &lt;…&gt; была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов", — сказал Шойгу. Он уточнил, что эти полеты осуществляются большим количеством самолетов. В качестве примера Шойгу привел первое за долгое время приближение к российским границам американских стратегических тяжелых бомбардировщиков B52. "Мы понимаем такую активность, понимаем, с чем она связана", — подчеркнул глава Минобороны.Он добавил, что все уже смирились с тем, что в однополярном мире один "хозяин", как вдруг появляется второй полюс. "Хозяину" это не очень нравится, отметил Шойгу.У России нет другого выбора — ей приходится быть сильной, и сейчас делается все, чтобы стране ничего не угрожало, заключил министр обороны.
https://ria.ru/20200905/ucheniya-1576829917.html
https://ria.ru/20200905/shoygu-1576829830.html
Ну дак и Вы иммитируйте нанесение ракетных ударов ... с Кубы например. Ах, да - в США у Вас много активов и дети учатся в университетах. Конечно, какой там реально показать зубы.
318
куда бахнем? Самим себе в глаз? Уважаемый пока есть зависимость от Запада - будут бесконечные Дипломатии и Разочарования.
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россия
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россия, нато, сергей шойгу, безопасность, в мире

Шойгу заявил об имитации НАТО авиаударов по России

16:59 06.09.2020 (обновлено: 19:05 06.09.2020)
49489
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в фотобанк
Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российские истребители в последнее время регулярно поднимаются в небо на перехват разведывательных самолетов и бомбардировщиков, имитирующих нанесение ракетных ударов. Об этом министр обороны Сергей Шойгу рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" .
Глава военного ведомства отметил, что интенсивность полетов авиации НАТО у российских границ значительно увеличилась.
"Настораживает больше другое: если раньше <…> была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов", — сказал Шойгу.
Он уточнил, что эти полеты осуществляются большим количеством самолетов.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время осмотра экспозиции выставки вооружений Международного военно-технического форума Армия-2020 - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
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Шойгу рассказал о реакции НАТО на предложение снизить число учений
В качестве примера Шойгу привел первое за долгое время приближение к российским границам американских стратегических тяжелых бомбардировщиков B52.
"Мы понимаем такую активность, понимаем, с чем она связана", — подчеркнул глава Минобороны.
Он добавил, что все уже смирились с тем, что в однополярном мире один "хозяин", как вдруг появляется второй полюс. "Хозяину" это не очень нравится, отметил Шойгу.
У России нет другого выбора — ей приходится быть сильной, и сейчас делается все, чтобы стране ничего не угрожало, заключил министр обороны.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
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94825494548
Обсудить 91
РоссияНАТОСергей ШойгуБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Ну дак и Вы иммитируйте нанесение ракетных ударов ... с Кубы например. Ах, да - в США у Вас много активов и дети учатся в университетах. Конечно, какой там реально показать зубы.
6 сентября, 17:20
Иван ЕгоровИван Егоров
2051104197
куда бахнем? Самим себе в глаз? Уважаемый пока есть зависимость от Запада - будут бесконечные Дипломатии и Разочарования.
6 сентября, 17:21
Иван ЕгоровИван Егоров
122507248
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