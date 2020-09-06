https://ria.ru/20200906/udar-1576843511.html

Шойгу заявил об имитации НАТО авиаударов по России

Российские истребители в последнее время регулярно поднимаются в небо на перехват разведывательных самолетов и бомбардировщиков, имитирующих нанесение ракетных... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T16:59

2020-09-06T16:59

2020-09-06T19:05

россия

нато

сергей шойгу

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Российские истребители в последнее время регулярно поднимаются в небо на перехват разведывательных самолетов и бомбардировщиков, имитирующих нанесение ракетных ударов. Об этом министр обороны <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> рассказал в интервью телеканалу "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>" .Глава военного ведомства отметил, что интенсивность полетов авиации <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> у российских границ значительно увеличилась. "Настораживает больше другое: если раньше <…> была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов", — сказал Шойгу. Он уточнил, что эти полеты осуществляются большим количеством самолетов. В качестве примера Шойгу привел первое за долгое время приближение к российским границам американских стратегических тяжелых бомбардировщиков B52. "Мы понимаем такую активность, понимаем, с чем она связана", — подчеркнул глава Минобороны.Он добавил, что все уже смирились с тем, что в однополярном мире один "хозяин", как вдруг появляется второй полюс. "Хозяину" это не очень нравится, отметил Шойгу.У России нет другого выбора — ей приходится быть сильной, и сейчас делается все, чтобы стране ничего не угрожало, заключил министр обороны.

https://ria.ru/20200905/ucheniya-1576829917.html

https://ria.ru/20200905/shoygu-1576829830.html

Иван Егоров Ну дак и Вы иммитируйте нанесение ракетных ударов ... с Кубы например. Ах, да - в США у Вас много активов и дети учатся в университетах. Конечно, какой там реально показать зубы. 318

Иван Егоров куда бахнем? Самим себе в глаз? Уважаемый пока есть зависимость от Запада - будут бесконечные Дипломатии и Разочарования. 184

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нато, сергей шойгу, безопасность, в мире