https://ria.ru/20200906/ucheniya-1576831929.html

Азербайджан отказался от участия в международных военных учениях в России

Азербайджан не будет участвовать в военных учениях "Кавказ-2020" в России в сентябре. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T05:03

2020-09-06T05:03

2020-09-06T10:46

россия

азербайджан

безопасность

в мире

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<strong>БАКУ, 6 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> не будет участвовать в военных учениях "Кавказ-2020" в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> в сентябре.Ранее министр обороны России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> сообщил, что министры обороны стран <a href="https://ria.ru/organization_SHankhajjskaja_organizacija_sotrudnichestva/" target="_blank">ШОС</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a> договорились расширять сотрудничество в борьбе с терроризмом. Как ожидается, первые совместные учения пройдут в рамках маневров "Кавказ-2020". В каком именно формате они пройдут, пока не уточняется.Ранее Министерство обороны Индии подтвердило отказ от участия в "Кавказ-2020". Причиной такого шага в военном ведомстве назвали пандемию коронавируса и трудности, вызванные ее последствиями, включая организацию логистики. Нью-Дели уже уведомило Москву о принятом решении, отметив, что Россия и Индия остаются близкими и привилегированными стратегическими партнерами.Индийские Вооруженные силы планировали задействовать в маневрах 200 человек.Командно-штабные учения "Кавказ-2020" пройдут на Юге России в сентябре. Ранее планировалось, что в них примут участие группировки из нескольких стран, в том числе из Ирана, Мьянмы и Пакистана.

https://radiosputnik.ria.ru/20200729/1575105236.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200902/ucheniya-1576635322.html

Афанас Кукуев Азербайджан в 2019 году провел совместные учения с Украиной и Турцией 142

Степан Краснов Многовекторность..... 96

34

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, азербайджан, безопасность, в мире