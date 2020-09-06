Азербайджан отказался от участия в международных военных учениях в России
05:03 06.09.2020 (обновлено: 10:46 06.09.2020)
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Военнослужащий армии Азербайджана. Архивное фото
БАКУ, 6 сен — РИА Новости. Азербайджан не будет участвовать в военных учениях "Кавказ-2020" в России в сентябре.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что министры обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ договорились расширять сотрудничество в борьбе с терроризмом. Как ожидается, первые совместные учения пройдут в рамках маневров "Кавказ-2020". В каком именно формате они пройдут, пока не уточняется.
"Азербайджанские военнослужащие не будут участвовать в учениях "Кавказ-2020", которые пройдут в России в сентябре этого года. На вышеуказанные учения планируется направить двух военнослужащих в качестве наблюдателей", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны Азербайджана.
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Ранее Министерство обороны Индии подтвердило отказ от участия в "Кавказ-2020". Причиной такого шага в военном ведомстве назвали пандемию коронавируса и трудности, вызванные ее последствиями, включая организацию логистики. Нью-Дели уже уведомило Москву о принятом решении, отметив, что Россия и Индия остаются близкими и привилегированными стратегическими партнерами.
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Командно-штабные учения "Кавказ-2020" пройдут на Юге России в сентябре. Ранее планировалось, что в них примут участие группировки из нескольких стран, в том числе из Ирана, Мьянмы и Пакистана.
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