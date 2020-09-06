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Азербайджан отказался от участия в международных военных учениях в России
Азербайджан не будет участвовать в военных учениях "Кавказ-2020" в России в сентябре. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T05:03
2020-09-06T10:46
россия
азербайджан
безопасность
в мире
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<strong>БАКУ, 6 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> не будет участвовать в военных учениях "Кавказ-2020" в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> в сентябре.Ранее министр обороны России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> сообщил, что министры обороны стран <a href="https://ria.ru/organization_SHankhajjskaja_organizacija_sotrudnichestva/" target="_blank">ШОС</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a> договорились расширять сотрудничество в борьбе с терроризмом. Как ожидается, первые совместные учения пройдут в рамках маневров "Кавказ-2020". В каком именно формате они пройдут, пока не уточняется.Ранее Министерство обороны Индии подтвердило отказ от участия в "Кавказ-2020". Причиной такого шага в военном ведомстве назвали пандемию коронавируса и трудности, вызванные ее последствиями, включая организацию логистики. Нью-Дели уже уведомило Москву о принятом решении, отметив, что Россия и Индия остаются близкими и привилегированными стратегическими партнерами.Индийские Вооруженные силы планировали задействовать в маневрах 200 человек.Командно-штабные учения "Кавказ-2020" пройдут на Юге России в сентябре. Ранее планировалось, что в них примут участие группировки из нескольких стран, в том числе из Ирана, Мьянмы и Пакистана.
https://radiosputnik.ria.ru/20200729/1575105236.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200902/ucheniya-1576635322.html
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россия
азербайджан
РИА Новости
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Новости
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60
россия, азербайджан, безопасность, в мире

Азербайджан отказался от участия в международных военных учениях в России

05:03 06.09.2020 (обновлено: 10:46 06.09.2020)
51105
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии Азербайджана
Военнослужащий армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Военнослужащий армии Азербайджана. Архивное фото
БАКУ, 6 сен — РИА Новости. Азербайджан не будет участвовать в военных учениях "Кавказ-2020" в России в сентябре.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что министры обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ договорились расширять сотрудничество в борьбе с терроризмом. Как ожидается, первые совместные учения пройдут в рамках маневров "Кавказ-2020". В каком именно формате они пройдут, пока не уточняется.

"Азербайджанские военнослужащие не будут участвовать в учениях "Кавказ-2020", которые пройдут в России в сентябре этого года. На вышеуказанные учения планируется направить двух военнослужащих в качестве наблюдателей", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

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Ранее Министерство обороны Индии подтвердило отказ от участия в "Кавказ-2020". Причиной такого шага в военном ведомстве назвали пандемию коронавируса и трудности, вызванные ее последствиями, включая организацию логистики. Нью-Дели уже уведомило Москву о принятом решении, отметив, что Россия и Индия остаются близкими и привилегированными стратегическими партнерами.
Индийские Вооруженные силы планировали задействовать в маневрах 200 человек.
Командно-штабные учения "Кавказ-2020" пройдут на Юге России в сентябре. Ранее планировалось, что в них примут участие группировки из нескольких стран, в том числе из Ирана, Мьянмы и Пакистана.
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РоссияАзербайджанБезопасностьВ мире
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