https://ria.ru/20200906/turizm-1576831613.html

Исследование: средний чек трат туристов в Петербурге летом обогнал Сочи

Отдыхающие этим летом на самых популярных российских туристических направлениях больше всего в среднем тратили по картам в Санкт-Петербурге, показало... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T03:17

2020-09-06T03:17

2020-09-06T03:18

туризм

сочи

республика крым

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Отдыхающие этим летом на самых популярных российских туристических направлениях больше всего в среднем тратили по картам в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank">Санкт-Петербурге</a>, показало исследование банка "Русский стандарт", одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров. Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости.В рамках исследования была изучена динамика продаж туристических путевок среди клиентов в мае-августе 2020 года. Так, туры в Санкт-Петербург составили менее 3% от всех проданных путевок по России. При этом туристы тратили в северной столице больше, чем в остальных российских регионах."Средний чек покупки здесь оказался самый высокий из всех перечисленных регионов – 4601 рубль", - подсчитали аналитики.Наибольшим спросом у туристов пользовались курорты <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a>, в среднем они тратили там по 2732 рубля за одну покупку. Уточняется, что большинство туристов отправлялись в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>, <a href="http://ria.ru/location_Gelendzhik/" target="_blank" data-auto="true">Геленджик</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Abrau_Djurso/" target="_blank" data-auto="true">Абрау-Дюрсо</a> и <a href="http://ria.ru/location_Anapa/" target="_blank" data-auto="true">Анапу</a> на пляжный отдых. Среди них самый высокий средний чек трат по картам оказался в Сочи – 3210 рублей. Средний чек в Анапе был 1374 рубля, а в Абрау-Дюрсо – 1614 рубля.Средний чек одной покупки по картам в Крыму, втором по популярности среди российских туристов регионе, составил 2163 рубля. На третьем месте по спросу у россиян оказался отдых в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, там в среднем тратили 4160 рублей. Средний чек в Карелии, которая по популярности расположилась на четвертом месте, составил 2654 рубля. Путешественники хотели увидеть острова <a href="http://ria.ru/location_Kizhi/" target="_blank" data-auto="true">Кижи</a> и <a href="http://ria.ru/location_Valaam/" target="_blank" data-auto="true">Валаам</a>, водопад Кивач, <a href="http://ria.ru/location_Soloveckie_ostrova/" target="_blank" data-auto="true">Соловецкие острова</a> и Рускеальский мраморный каньон, отмечается в исследовании.Путешествия на Алтай вошли в пятерку лидеров по спросу этим летом, в этом регионе средняя сумма одной покупки по картам составила 2967 рублей. Значительным спросом пользовались и поездки на озеро <a href="http://ria.ru/location_Bajjkal_2/" target="_blank" data-auto="true">Байкал</a> (как со стороны Сибири, так и Бурятии и Алтая) со средним чеком одной покупки по картам 2870 рублей.Банк "Русский стандарт" является одним из крупнейших розничных банков и эквайеров в России. По данным исследовательской компании The Nilson Report, кредитная организация замыкает пятерку крупнейших российских эквайеров, а также входит в топ-50 в рейтинге крупнейших эквайеров <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>.

https://ria.ru/20200817/1575887307.html

https://ria.ru/20200810/1575600640.html

сочи

республика крым

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, республика крым, санкт-петербург, общество