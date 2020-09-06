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https://ria.ru/20200906/sobaki-1576842000.html
Названы идеальные породы собак для города
Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев назвал десять пород собак, идеально подходящих жителям городов. Об этом сообщает РИАМО. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T15:36
2020-09-06T17:04
российская кинологическая федерация (ркф)
общество
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. </strong>Президент <a href="https://ria.ru/organization_rossiyskaya-kinologicheskaya-federatsiya-rkf/" target="_blank">Российской кинологической федерации</a> (РКФ) Владимир Голубев назвал десять пород собак, идеально подходящих жителям городов. Об этом сообщает <a href="https://riamo.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">РИАМО</a>. Голубев объяснил, что потребности небольших собак сильно отличаются от потребностей таких, как хаски или алабаи. "Поэтому подбирайте себе соответствующую породу, которая комфортно чувствует себя в квартире и не будет страдать из-за отсутствия длительных прогулок и активных занятий на свежем воздухе", — призвал Голубев. В числе самых подходящих для городской жизни пород эксперты РКФ назвали вельш-корги пемброк, пуделей, такс, вест-хайленд-уайт-терьеров, французских бульдогов, цвергшнауцеров, английских кокер-спаниелей, йоркширских терьеров, чихуа-хуа и немецких шпицев. Среди преимуществ этих пород кинологи выделили энергичность, преданность, небольшие размеры. Многие из них легко поддаются дрессировке, а некоторые даже могут обойтись без ежедневного выгула.
https://ria.ru/20200901/rasteniya-1576581297.html
Собака в квартире это ставшее привычным извращение.
41
У меня в квартире Джек Рассел. Активная прогулка два часа утром и два часа вечером, минимум и весь день спит. Собаке всё равно где спать в квартире, в коттедже, или во дворце королевы-матери.
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РИА Новости
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60
российская кинологическая федерация (ркф), общество

Названы идеальные породы собак для города

15:36 06.09.2020 (обновлено: 17:04 06.09.2020)
7551
© Fotolia / yurgo Собака породы вельш корги пемброк
Собака породы вельш корги пемброк - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© Fotolia / yurgo
Собака породы вельш корги пемброк. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев назвал десять пород собак, идеально подходящих жителям городов. Об этом сообщает РИАМО.
Голубев объяснил, что потребности небольших собак сильно отличаются от потребностей таких, как хаски или алабаи.
"Поэтому подбирайте себе соответствующую породу, которая комфортно чувствует себя в квартире и не будет страдать из-за отсутствия длительных прогулок и активных занятий на свежем воздухе", — призвал Голубев.
В числе самых подходящих для городской жизни пород эксперты РКФ назвали вельш-корги пемброк, пуделей, такс, вест-хайленд-уайт-терьеров, французских бульдогов, цвергшнауцеров, английских кокер-спаниелей, йоркширских терьеров, чихуа-хуа и немецких шпицев.
Среди преимуществ этих пород кинологи выделили энергичность, преданность, небольшие размеры. Многие из них легко поддаются дрессировке, а некоторые даже могут обойтись без ежедневного выгула.
Собаки из приюта для бездомных собак - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 14:52
Названы убивающие собак растения
93888419
Обсудить 15
Российская Кинологическая Федерация (РКФ)Общество
Популярные комментарии
Собака в квартире это ставшее привычным извращение.
6 сентября, 15:38
Станислав ПоповСтанислав Попов
13102223
У меня в квартире Джек Рассел. Активная прогулка два часа утром и два часа вечером, минимум и весь день спит. Собаке всё равно где спать в квартире, в коттедже, или во дворце королевы-матери.
6 сентября, 16:11
nakιs Kamakιsnakιs Kamakιs
1311102
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