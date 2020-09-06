https://ria.ru/20200906/sobaki-1576842000.html
Названы идеальные породы собак для города
Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев назвал десять пород собак, идеально подходящих жителям городов. Об этом сообщает РИАМО. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T15:36
2020-09-06T15:36
2020-09-06T17:04
российская кинологическая федерация (ркф)
общество
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. </strong>Президент <a href="https://ria.ru/organization_rossiyskaya-kinologicheskaya-federatsiya-rkf/" target="_blank">Российской кинологической федерации</a> (РКФ) Владимир Голубев назвал десять пород собак, идеально подходящих жителям городов. Об этом сообщает <a href="https://riamo.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">РИАМО</a>. Голубев объяснил, что потребности небольших собак сильно отличаются от потребностей таких, как хаски или алабаи. "Поэтому подбирайте себе соответствующую породу, которая комфортно чувствует себя в квартире и не будет страдать из-за отсутствия длительных прогулок и активных занятий на свежем воздухе", — призвал Голубев. В числе самых подходящих для городской жизни пород эксперты РКФ назвали вельш-корги пемброк, пуделей, такс, вест-хайленд-уайт-терьеров, французских бульдогов, цвергшнауцеров, английских кокер-спаниелей, йоркширских терьеров, чихуа-хуа и немецких шпицев. Среди преимуществ этих пород кинологи выделили энергичность, преданность, небольшие размеры. Многие из них легко поддаются дрессировке, а некоторые даже могут обойтись без ежедневного выгула.
https://ria.ru/20200901/rasteniya-1576581297.html
Станислав Попов
Собака в квартире это ставшее привычным извращение.
41
nakιs Kamakιs
У меня в квартире Джек Рассел. Активная прогулка два часа утром и два часа вечером, минимум и весь день спит. Собаке всё равно где спать в квартире, в коттедже, или во дворце королевы-матери.
18
15
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская кинологическая федерация (ркф), общество
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.
Президент Российской кинологической федерации
(РКФ) Владимир Голубев назвал десять пород собак, идеально подходящих жителям городов. Об этом сообщает РИАМО
.
Голубев объяснил, что потребности небольших собак сильно отличаются от потребностей таких, как хаски или алабаи.
"Поэтому подбирайте себе соответствующую породу, которая комфортно чувствует себя в квартире и не будет страдать из-за отсутствия длительных прогулок и активных занятий на свежем воздухе", — призвал Голубев.
В числе самых подходящих для городской жизни пород эксперты РКФ назвали вельш-корги пемброк, пуделей, такс, вест-хайленд-уайт-терьеров, французских бульдогов, цвергшнауцеров, английских кокер-спаниелей, йоркширских терьеров, чихуа-хуа и немецких шпицев.
Среди преимуществ этих пород кинологи выделили энергичность, преданность, небольшие размеры. Многие из них легко поддаются дрессировке, а некоторые даже могут обойтись без ежедневного выгула.