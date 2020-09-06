https://ria.ru/20200906/sobaki-1576842000.html

Названы идеальные породы собак для города

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев назвал десять пород собак, идеально подходящих жителям городов. Об этом сообщает РИАМО. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T15:36

2020-09-06T15:36

2020-09-06T17:04

российская кинологическая федерация (ркф)

общество

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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. </strong>Президент <a href="https://ria.ru/organization_rossiyskaya-kinologicheskaya-federatsiya-rkf/" target="_blank">Российской кинологической федерации</a> (РКФ) Владимир Голубев назвал десять пород собак, идеально подходящих жителям городов. Об этом сообщает <a href="https://riamo.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">РИАМО</a>. Голубев объяснил, что потребности небольших собак сильно отличаются от потребностей таких, как хаски или алабаи. "Поэтому подбирайте себе соответствующую породу, которая комфортно чувствует себя в квартире и не будет страдать из-за отсутствия длительных прогулок и активных занятий на свежем воздухе", — призвал Голубев. В числе самых подходящих для городской жизни пород эксперты РКФ назвали вельш-корги пемброк, пуделей, такс, вест-хайленд-уайт-терьеров, французских бульдогов, цвергшнауцеров, английских кокер-спаниелей, йоркширских терьеров, чихуа-хуа и немецких шпицев. Среди преимуществ этих пород кинологи выделили энергичность, преданность, небольшие размеры. Многие из них легко поддаются дрессировке, а некоторые даже могут обойтись без ежедневного выгула.

https://ria.ru/20200901/rasteniya-1576581297.html

Станислав Попов Собака в квартире это ставшее привычным извращение. 41

nakιs Kamakιs У меня в квартире Джек Рассел. Активная прогулка два часа утром и два часа вечером, минимум и весь день спит. Собаке всё равно где спать в квартире, в коттедже, или во дворце королевы-матери. 18

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская кинологическая федерация (ркф), общество