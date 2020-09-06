Слуцкий прокомментировал заявление немецкого МИД по Навальному
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Россия готова к полновесному сотрудничеству по ситуации с блогером Алексеем Навальным, но ее готовы голословно обвинять, продвигая таким образом свои политические и экономические интересы, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса.
Ранее Маас заявил, что ожидает от России действий в связи с инцидентом с Навальным в "ближайшие дни", в противном случае Берлин обсудит с партнерами ответные меры. Отвечая на вопрос, насколько он уверен, что за ситуацией с Навальным стоит российское государство, Маас ответил, что "этому есть много указаний, и поэтому сейчас российская сторона стоит перед вызовом".
"Это большой антироссийски спектакль. Россия как ни одна другая страна заинтересована в установлении истинных причин произошедшего с Навальным. Мы готовы к полновесному сотрудничеству по всем направлениям. Но, по-видимому, все роли уже расписаны. Нас готовы на пустом месте голословно и бездоказательно обвинять, нагло и цинично придвигая таким образом свои политические и экономические интересы", - сказал Слуцкий.
Ранее Маас выразил надежду, что действия России в отношении расследования ситуации с Навальным не заставят Берлин "изменить позицию по "Северному потоку 2". При этом он добавил, что "сводить дебаты сейчас исключительно к "Северному потоку 2" не соответствует случившемуся".
Слуцкий подчеркнул, что ссылки на возможность заморозки строительства этого газопровода из-за ситуации с Навальным только подтверждают провокационный характер всей этой истории.
"Заявления Мааса фактически дублируют высказывания британских властей двухлетней давности по сюжету с отравлением Скрипалей. России так и не были представлены четкие выводы о состоянии Навального, не было названо то самое вещество из так называемой ими группы "Новичок". Это highly likely 2.0", - заявил Слуцкий.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.