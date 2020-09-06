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Слуцкий прокомментировал заявление немецкого МИД по Навальному
Россия готова к полновесному сотрудничеству по ситуации с блогером Алексеем Навальным, но ее готовы голословно обвинять, продвигая таким образом свои... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T12:41
2020-09-06T12:41
госпитализация алексея навального
леонид слуцкий
северный поток — 2
алексей навальный
мид германии
госдума рф
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Россия готова к полновесному сотрудничеству по ситуации с блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, но ее готовы голословно обвинять, продвигая таким образом свои политические и экономические интересы, заявил РИА Новости глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a>, комментируя заявление главы <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Мааса</a>.Ранее Маас заявил, что ожидает от России действий в связи с инцидентом с Навальным в "ближайшие дни", в противном случае <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> обсудит с партнерами ответные меры. Отвечая на вопрос, насколько он уверен, что за ситуацией с Навальным стоит российское государство, Маас ответил, что "этому есть много указаний, и поэтому сейчас российская сторона стоит перед вызовом"."Это большой антироссийски спектакль. Россия как ни одна другая страна заинтересована в установлении истинных причин произошедшего с Навальным. Мы готовы к полновесному сотрудничеству по всем направлениям. Но, по-видимому, все роли уже расписаны. Нас готовы на пустом месте голословно и бездоказательно обвинять, нагло и цинично придвигая таким образом свои политические и экономические интересы", - сказал Слуцкий.Ранее Маас выразил надежду, что действия России в отношении расследования ситуации с Навальным не заставят Берлин "изменить позицию по "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северному потоку 2</a>". При этом он добавил, что "сводить дебаты сейчас исключительно к "Северному потоку 2" не соответствует случившемуся".Слуцкий подчеркнул, что ссылки на возможность заморозки строительства этого газопровода из-за ситуации с Навальным только подтверждают провокационный характер всей этой истории."Заявления Мааса фактически дублируют высказывания британских властей двухлетней давности по сюжету с отравлением Скрипалей. России так и не были представлены четкие выводы о состоянии Навального, не было названо то самое вещество из так называемой ими группы "Новичок". Это highly likely 2.0", - заявил Слуцкий.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20200906/zakharova-1576836352.html
https://ria.ru/20200906/shantazh-1576837650.html
https://ria.ru/20200906/zakharova-1576834837.html
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госпитализация алексея навального, леонид слуцкий, северный поток — 2, алексей навальный, мид германии, госдума рф, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, германия, омск, берлин (город), в мире

Слуцкий прокомментировал заявление немецкого МИД по Навальному

12:41 06.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Россия готова к полновесному сотрудничеству по ситуации с блогером Алексеем Навальным, но ее готовы голословно обвинять, продвигая таким образом свои политические и экономические интересы, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса.
Ранее Маас заявил, что ожидает от России действий в связи с инцидентом с Навальным в "ближайшие дни", в противном случае Берлин обсудит с партнерами ответные меры. Отвечая на вопрос, насколько он уверен, что за ситуацией с Навальным стоит российское государство, Маас ответил, что "этому есть много указаний, и поэтому сейчас российская сторона стоит перед вызовом".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
Вчера, 11:44
Захарова призвала Берлин оперативно ответить на запросы по Навальному
"Это большой антироссийски спектакль. Россия как ни одна другая страна заинтересована в установлении истинных причин произошедшего с Навальным. Мы готовы к полновесному сотрудничеству по всем направлениям. Но, по-видимому, все роли уже расписаны. Нас готовы на пустом месте голословно и бездоказательно обвинять, нагло и цинично придвигая таким образом свои политические и экономические интересы", - сказал Слуцкий.
Ранее Маас выразил надежду, что действия России в отношении расследования ситуации с Навальным не заставят Берлин "изменить позицию по "Северному потоку 2". При этом он добавил, что "сводить дебаты сейчас исключительно к "Северному потоку 2" не соответствует случившемуся".
Слуцкий подчеркнул, что ссылки на возможность заморозки строительства этого газопровода из-за ситуации с Навальным только подтверждают провокационный характер всей этой истории.
"Заявления Мааса фактически дублируют высказывания британских властей двухлетней давности по сюжету с отравлением Скрипалей. России так и не были представлены четкие выводы о состоянии Навального, не было названо то самое вещество из так называемой ими группы "Новичок". Это highly likely 2.0", - заявил Слуцкий.
Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
Вчера, 12:38
В Совфеде назвали обвинения в адрес России из-за Навального шантажом
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
Вчера, 10:28
Захарова обвинила Берлин в затягивании расследования по Навальному
87300110
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Госпитализация Алексея НавальногоЛеонид СлуцкийСеверный поток — 2Алексей НавальныйМИД ГерманииГосдума РФГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМоскваГерманияОмскБерлин (город)В мире
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