https://ria.ru/20200906/shantazh-1576837650.html

В Совфеде назвали обвинения в адрес России из-за Навального шантажом

Обвинения, которые предъявляются России из-за якобы "отравления" блогера Алексея Навального, являются грубым политическим шантажом, Германия в случае закрытия... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T12:38

2020-09-06T12:38

2020-09-06T12:42

госпитализация алексея навального

россия

северный поток — 2

хайко маас

олег морозов

алексей навальный

германия

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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Обвинения, которые предъявляются России из-за якобы "отравления" блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, являются грубым политическим шантажом, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> в случае закрытия "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северного потока - 2</a>" потеряет больше, чем РФ, заявил РИА Новости в воскресенье член международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Морозов</a>.Ранее глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a> заявил, что ожидает от России действий в связи с инцидентом с Навальным в "ближайшие дни", в противном случае Берлин обсудит с партнерами ответные меры. Отвечая на вопрос, насколько он уверен, что за ситуацией с Навальным стоит российское государство, Маас ответил, что "этому есть много указаний, и поэтому сейчас российская сторона стоит перед вызовом".По его словам, с тем же успехом можно потребовать, чтобы Москва признала себя виновной в развязывании Второй мировой войны, и также пригрозить санкциями. По мнению политика, "первичны именно санкции, а не истина"."На кону огромные деньги. Лоббисты американского газа пошли в лобовую атаку. Понятно, что потеря "Северного потока - 2" для нас крайне болезненная история. Но для немцев она драматична ещё в большей степени. Ибо мы теряем неполученные доходы, а международный консорциум - уже вложенные. Плюс огромные потери на замещении нашего газа", - сказал Морозов.Поэтому никакого специального ответа на санкции искать не надо, считает сенатор. "Ответ немцы сделают своими руками, если не одумаются", - заключил Морозов.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20200906/zakharova-1576834837.html

https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576680170.html

https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576818354.html

pivlad2000 Почему сенаторы не рассматривают прямого вопроса к Германии, почему на их территории произошло применение химоружия к гражданину России, так как на момент передачи его немецкой стороне он не был заражен им? 12

5

россия

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, северный поток — 2, хайко маас, олег морозов, алексей навальный, германия