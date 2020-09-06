Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200906/serdtse-1576842369.html
Названы девять самых полезных для сердца продуктов
Современный ритм жизни и нездоровое питание отрицательно сказываются на состоянии сердечно-сосудистой системы. Диетолог Фатма Байсал Юсуф считает, что залогом... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T16:07
2020-09-06T16:07
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570837177_0:229:2107:1414_1400x0_80_0_0_463172987dbe05480ba5080d9baefbcf.jpg
<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Современный ритм жизни и нездоровое питание отрицательно сказываются на состоянии сердечно-сосудистой системы. Диетолог Фатма Байсал Юсуф считает, что залогом здорового сердца является правильное питание и назвала продукты, которые следует включить в свой рацион. Об этом сообщает газета <a href="https://www.sozcu.com.tr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sözcü</a>.По словам медика, чеснок благоприятно влияет на сосуды и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ежедневно Юсуф советует съедать по одной дольке чеснока, предварительно раздавив ее.Рыба и рыбий жир препятствуют образованию тромбов, а содержащиеся в ней жирные кислоты омега-3 обладают высокими антиоксидантными свойствами. Врач посоветовала употреблять рыбу, приготовленную на гриле или пару.Грецкие орехи и фундук богаты кислотами омега-3 и витамином Е, обладающими высокими антиоксидантными свойствами, а также магнием и клетчаткой. Юсуф рекомендует съедать шесть-семь ядер фундука и два-три грецких ореха до трех раз в неделю.Семена льна также снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Медик посоветовала съедать по одной столовой ложке свежемолотых семян льна в день, добавляя их в такие продукты, как йогурт или суп.Овсяная, ржаная и цельнозерновая мука оказывают благоприятное воздействие на здоровье благодаря витаминам В и Е.Зеленый чай предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний за счет содержания полифенолов, которые обладают антиоксидантными свойствами. Врач советует заменить этим напитком черный чай и кофе. Кроме того, можно пить отвар шалфея или ромашки.Юсуф также отметила пользу красного винограда, помидоров и арбуза, которые обладают антиоксидантными свойствами.<em><strong>Полный текст статьи читайте</strong></em> <em><strong><a href="https://inosmi.ru/photo/20200906/248058054_248054587.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">на сайте ИноСМИ</a> &gt;&gt;.</strong></em>
https://ria.ru/20200904/molodost-1576775281.html
https://ria.ru/20200704/1573885882.html
https://ria.ru/20200905/traditsii-1576807766.html
Все эти советы, просто Пустозвонство, Продукт который одному полезен, другому может быть вреден !!!
11
Хорошо.
10
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570837177_0:32:2107:1612_1400x0_80_0_0_1ccdfd073714351305d78c2c94a1074b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, общество

Названы девять самых полезных для сердца продуктов

16:07 06.09.2020
34752
© Depositphotos / gregoryleeРыба в фольге
Рыба в фольге - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© Depositphotos / gregorylee
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Современный ритм жизни и нездоровое питание отрицательно сказываются на состоянии сердечно-сосудистой системы. Диетолог Фатма Байсал Юсуф считает, что залогом здорового сердца является правильное питание и назвала продукты, которые следует включить в свой рацион. Об этом сообщает газета Sözcü.
По словам медика, чеснок благоприятно влияет на сосуды и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ежедневно Юсуф советует съедать по одной дольке чеснока, предварительно раздавив ее.
Девушка - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 13:41
Назван продукт, сохраняющий молодость и красоту
Рыба и рыбий жир препятствуют образованию тромбов, а содержащиеся в ней жирные кислоты омега-3 обладают высокими антиоксидантными свойствами. Врач посоветовала употреблять рыбу, приготовленную на гриле или пару.
Грецкие орехи и фундук богаты кислотами омега-3 и витамином Е, обладающими высокими антиоксидантными свойствами, а также магнием и клетчаткой. Юсуф рекомендует съедать шесть-семь ядер фундука и два-три грецких ореха до трех раз в неделю.
Семена льна также снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Медик посоветовала съедать по одной столовой ложке свежемолотых семян льна в день, добавляя их в такие продукты, как йогурт или суп.
Начатый вовремя курс комплекса витаминов дает хороший шанс на осень без проблем с иммунитетом. - РИА Новости, 1920, 04.07.2020
4 июля, 11:59
Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин
Овсяная, ржаная и цельнозерновая мука оказывают благоприятное воздействие на здоровье благодаря витаминам В и Е.
Зеленый чай предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний за счет содержания полифенолов, которые обладают антиоксидантными свойствами. Врач советует заменить этим напитком черный чай и кофе. Кроме того, можно пить отвар шалфея или ромашки.
Юсуф также отметила пользу красного винограда, помидоров и арбуза, которые обладают антиоксидантными свойствами.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>.
Фрагмент литографии Чаепитие купцов в Москве 1857 - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 03:08
Названы вредные для здоровья традиции россиян
21216112515
Обсудить 4
ЗдоровьеОбщество
Популярные комментарии
Все эти советы, просто Пустозвонство, Продукт который одному полезен, другому может быть вреден !!!
6 сентября, 17:20
Виктор АсташкинВиктор Асташкин
510005
Хорошо.
6 сентября, 16:23
Степан КрасновСтепан Краснов
340003
Рекомендуем
Арсений Шульгин
Сын певицы Валерии пожаловался на испорченный медовый месяц в Турции
Собака породы вельш корги пемброк
Названы идеальные породы собак для города
Писатель-юморист, телеведущий Евгений Петросян
Стало известно о реакции Петросяна на срыв концерта в Сочи
Супруга Алексея Навального Юлия
Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем
Участница акции протеста в Минске
Литва заявила о подрыве доверия к ЕС из-за Белоруссии
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Пушков резко ответил на слова главы МИД Украины о нецивилизованной России
Актёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы
Ефремов спрогнозировал приговор суда
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Мужчина попытался перебежать МКАД и погиб
Здание Верховной Рады Украины
Украинский дипломат заявил об упущенном шансе в отношениях с Россией
Министр обороны России Сергей Шойгу
Шойгу заявил об имитации НАТО авиаударов по России
График котировок на бирже
Миру предсказали скорый экономический кризис
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова объяснила свою запись в соцсетях о переговорах Вучича и Трампа
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
У резиденции Лукашенко распылили неизвестное вещество
Истребитель-бомбардировщик Су-34
В России разработали новую систему бомбометания для боевых самолетов
Обрезка труб производится на платформе по левому борту Castoro 10 морской части газопровода Северный поток — 2
Президент Чехии оценил призывы остановить "Северный поток — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09ОСК поддержало решение ВМФ строить подлодки проекта 636 вместо 677
03:05В ООН считают, что за обеспечение Крыма водой отвечают и РФ, и Украина
03:00Дешевый аналог платиновых препаратов от рака создали ученые
02:13Добровинский оценил прогнозы по приговору для Ефремова
02:12Эксперт рассказал, кто и за что может заблокировать ваш e-mail
02:07Фрэнсис Форд Коппола перевыпустит "Крестного отца 3"
02:06Гидрометцентр назвал регион с самой аномальной погодой на грядущей неделе
01:53Джонсон назвал крайний срок заключения торговой сделки по Brexit с ЕС
01:00СП рассказала о проблемах с прогнозированием доходов российского бюджета
00:46Сибирская транспортная полиция готова помочь ФРГ в ситуации с Навальным
00:40Вильфанд рассказал о похолодании в России
00:37Греция начнет принимать по 500 россиян в неделю
00:32Счетная палата выявила финансовые нарушения у Казначейства
00:30Минфин, МЭР и Казначейство перевыполнили план по доходам в 2019 году
00:29Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов
00:07Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда
00:01Индекс рынка труда в регионах России. Итоги 2019 года
23:15Глава МИД Украины инициировал разговор с Лавровым по ситуации в Донбассе
23:09Защита потерпевших по делу Ефремова опровергла слова Пашаева о компромате
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния