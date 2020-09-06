https://ria.ru/20200906/serdtse-1576842369.html

Названы девять самых полезных для сердца продуктов

Современный ритм жизни и нездоровое питание отрицательно сказываются на состоянии сердечно-сосудистой системы. Диетолог Фатма Байсал Юсуф считает, что залогом... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T16:07

2020-09-06T16:07

2020-09-06T16:07

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570837177_0:229:2107:1414_1400x0_80_0_0_463172987dbe05480ba5080d9baefbcf.jpg

<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Современный ритм жизни и нездоровое питание отрицательно сказываются на состоянии сердечно-сосудистой системы. Диетолог Фатма Байсал Юсуф считает, что залогом здорового сердца является правильное питание и назвала продукты, которые следует включить в свой рацион. Об этом сообщает газета <a href="https://www.sozcu.com.tr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sözcü</a>.По словам медика, чеснок благоприятно влияет на сосуды и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ежедневно Юсуф советует съедать по одной дольке чеснока, предварительно раздавив ее.Рыба и рыбий жир препятствуют образованию тромбов, а содержащиеся в ней жирные кислоты омега-3 обладают высокими антиоксидантными свойствами. Врач посоветовала употреблять рыбу, приготовленную на гриле или пару.Грецкие орехи и фундук богаты кислотами омега-3 и витамином Е, обладающими высокими антиоксидантными свойствами, а также магнием и клетчаткой. Юсуф рекомендует съедать шесть-семь ядер фундука и два-три грецких ореха до трех раз в неделю.Семена льна также снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Медик посоветовала съедать по одной столовой ложке свежемолотых семян льна в день, добавляя их в такие продукты, как йогурт или суп.Овсяная, ржаная и цельнозерновая мука оказывают благоприятное воздействие на здоровье благодаря витаминам В и Е.Зеленый чай предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний за счет содержания полифенолов, которые обладают антиоксидантными свойствами. Врач советует заменить этим напитком черный чай и кофе. Кроме того, можно пить отвар шалфея или ромашки.Юсуф также отметила пользу красного винограда, помидоров и арбуза, которые обладают антиоксидантными свойствами.<em><strong>Полный текст статьи читайте</strong></em> <em><strong><a href="https://inosmi.ru/photo/20200906/248058054_248054587.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">на сайте ИноСМИ</a> >>.</strong></em>

https://ria.ru/20200904/molodost-1576775281.html

https://ria.ru/20200704/1573885882.html

https://ria.ru/20200905/traditsii-1576807766.html

Виктор Асташкин Все эти советы, просто Пустозвонство, Продукт который одному полезен, другому может быть вреден !!! 11

Степан Краснов Хорошо. 10

4

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество