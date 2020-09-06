https://ria.ru/20200906/serdtse-1576842369.html
Названы девять самых полезных для сердца продуктов
Современный ритм жизни и нездоровое питание отрицательно сказываются на состоянии сердечно-сосудистой системы. Диетолог Фатма Байсал Юсуф считает, что залогом... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T16:07
2020-09-06T16:07
2020-09-06T16:07
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Современный ритм жизни и нездоровое питание отрицательно сказываются на состоянии сердечно-сосудистой системы. Диетолог Фатма Байсал Юсуф считает, что залогом здорового сердца является правильное питание и назвала продукты, которые следует включить в свой рацион. Об этом сообщает газета <a href="https://www.sozcu.com.tr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sözcü</a>.По словам медика, чеснок благоприятно влияет на сосуды и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ежедневно Юсуф советует съедать по одной дольке чеснока, предварительно раздавив ее.Рыба и рыбий жир препятствуют образованию тромбов, а содержащиеся в ней жирные кислоты омега-3 обладают высокими антиоксидантными свойствами. Врач посоветовала употреблять рыбу, приготовленную на гриле или пару.Грецкие орехи и фундук богаты кислотами омега-3 и витамином Е, обладающими высокими антиоксидантными свойствами, а также магнием и клетчаткой. Юсуф рекомендует съедать шесть-семь ядер фундука и два-три грецких ореха до трех раз в неделю.Семена льна также снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Медик посоветовала съедать по одной столовой ложке свежемолотых семян льна в день, добавляя их в такие продукты, как йогурт или суп.Овсяная, ржаная и цельнозерновая мука оказывают благоприятное воздействие на здоровье благодаря витаминам В и Е.Зеленый чай предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний за счет содержания полифенолов, которые обладают антиоксидантными свойствами. Врач советует заменить этим напитком черный чай и кофе. Кроме того, можно пить отвар шалфея или ромашки.Юсуф также отметила пользу красного винограда, помидоров и арбуза, которые обладают антиоксидантными свойствами.<em><strong>Полный текст статьи читайте</strong></em> <em><strong><a href="https://inosmi.ru/photo/20200906/248058054_248054587.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">на сайте ИноСМИ</a> >>.</strong></em>
https://ria.ru/20200904/molodost-1576775281.html
https://ria.ru/20200704/1573885882.html
https://ria.ru/20200905/traditsii-1576807766.html
Виктор Асташкин
Все эти советы, просто Пустозвонство, Продукт который одному полезен, другому может быть вреден !!!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, общество
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.
Современный ритм жизни и нездоровое питание отрицательно сказываются на состоянии сердечно-сосудистой системы. Диетолог Фатма Байсал Юсуф считает, что залогом здорового сердца является правильное питание и назвала продукты, которые следует включить в свой рацион. Об этом сообщает газета Sözcü
.
По словам медика, чеснок благоприятно влияет на сосуды и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ежедневно Юсуф советует съедать по одной дольке чеснока, предварительно раздавив ее.
Рыба и рыбий жир препятствуют образованию тромбов, а содержащиеся в ней жирные кислоты омега-3 обладают высокими антиоксидантными свойствами. Врач посоветовала употреблять рыбу, приготовленную на гриле или пару.
Грецкие орехи и фундук богаты кислотами омега-3 и витамином Е, обладающими высокими антиоксидантными свойствами, а также магнием и клетчаткой. Юсуф рекомендует съедать шесть-семь ядер фундука и два-три грецких ореха до трех раз в неделю.
Семена льна также снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Медик посоветовала съедать по одной столовой ложке свежемолотых семян льна в день, добавляя их в такие продукты, как йогурт или суп.
Овсяная, ржаная и цельнозерновая мука оказывают благоприятное воздействие на здоровье благодаря витаминам В и Е.
Зеленый чай предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний за счет содержания полифенолов, которые обладают антиоксидантными свойствами. Врач советует заменить этим напитком черный чай и кофе. Кроме того, можно пить отвар шалфея или ромашки.
Юсуф также отметила пользу красного винограда, помидоров и арбуза, которые обладают антиоксидантными свойствами.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>.