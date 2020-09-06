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Новое оружие России
https://ria.ru/20200906/samolet-1576841303.html
В России разработали новую систему бомбометания для боевых самолетов
Министр обороны Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия 24" рассказал подробности о новой системе прицеливания и бомбометания для российских боевых самолетов. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T15:08
2020-09-06T15:53
новое оружие россии
арми-2020
сергей шойгу
безопасность
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости</strong>. Министр обороны Сергей Шойгу в эфире телеканала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>" рассказал подробности о новой системе прицеливания и бомбометания для российских боевых самолетов.Он подчеркнул, что ее создали с учетом опыта Армейских международных игр.Шойгу добавил, что в боевых условиях новую систему испытали в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>.Армейские международные игры состоялись в 2020 году в шестой раз. Они начались 23 августа одновременно с форумом "Армия" и завершились 5 сентября. Как ранее сообщал глава Минобороны, в этом году на игры пригласили 90 государств, включая членов НАТО.
https://ria.ru/20200906/t-72-1576832269.html
Ни чего более ненужного для населения они придумать не могли ? Не Томограф Магнитный какой нибудь, или еще что нибудь по настоящему отечественное , а не собранные из китайских комплектующих вроде нашумевших "отечественных " ИВЛ
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Отлично.
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РИА Новости
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арми-2020, сергей шойгу, безопасность

В России разработали новую систему бомбометания для боевых самолетов

15:08 06.09.2020 (обновлено: 15:53 06.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия 24" рассказал подробности о новой системе прицеливания и бомбометания для российских боевых самолетов.
Он подчеркнул, что ее создали с учетом опыта Армейских международных игр.
"За счет этих состязаний мы сделали максимально доработанную, почти до совершенства, систему прицеливания и бомбометания. И она была доработана, потом проверена в боевых условиях — и сейчас мы ее ставим практически на все наши самолеты, которые имеют установки для бомбометания", — сказал министр, подводя итоги АрМИ-2020.
Шойгу добавил, что в боевых условиях новую систему испытали в Сирии.
Армейские международные игры состоялись в 2020 году в шестой раз. Они начались 23 августа одновременно с форумом "Армия" и завершились 5 сентября. Как ранее сообщал глава Минобороны, в этом году на игры пригласили 90 государств, включая членов НАТО.
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Новое оружие РоссииАрМИ-2020Сергей ШойгуБезопасность
Популярные комментарии
Ни чего более ненужного для населения они придумать не могли ? Не Томограф Магнитный какой нибудь, или еще что нибудь по настоящему отечественное , а не собранные из китайских комплектующих вроде нашумевших "отечественных " ИВЛ
6 сентября, 16:22
Андрей ШлапаковАндрей Шлапаков
5003251
Отлично.
6 сентября, 16:30
Степан КрасновСтепан Краснов
3720002
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