https://ria.ru/20200906/samolet-1576841303.html

В России разработали новую систему бомбометания для боевых самолетов

Министр обороны Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия 24" рассказал подробности о новой системе прицеливания и бомбометания для российских боевых самолетов. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T15:08

2020-09-06T15:08

2020-09-06T15:53

новое оружие россии

арми-2020

сергей шойгу

безопасность

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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости</strong>. Министр обороны Сергей Шойгу в эфире телеканала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>" рассказал подробности о новой системе прицеливания и бомбометания для российских боевых самолетов.Он подчеркнул, что ее создали с учетом опыта Армейских международных игр.Шойгу добавил, что в боевых условиях новую систему испытали в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>.Армейские международные игры состоялись в 2020 году в шестой раз. Они начались 23 августа одновременно с форумом "Армия" и завершились 5 сентября. Как ранее сообщал глава Минобороны, в этом году на игры пригласили 90 государств, включая членов НАТО.

https://ria.ru/20200906/t-72-1576832269.html

Андрей Шлапаков Ни чего более ненужного для населения они придумать не могли ? Не Томограф Магнитный какой нибудь, или еще что нибудь по настоящему отечественное , а не собранные из китайских комплектующих вроде нашумевших "отечественных " ИВЛ 61

Степан Краснов Отлично. 55

5

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арми-2020, сергей шойгу, безопасность