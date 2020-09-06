https://ria.ru/20200906/putin-1576840382.html

Путин призвал сделать все, чтобы правда о Второй мировой не забылась

Президент РФ Владимир Путин, говоря о попытках переписать историю Второй мировой войны, заявил, что мы никому ничего не должны доказывать, но должны сделать... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T14:36

2020-09-06T14:36

2020-09-06T14:36

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

владимир путин

общество

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, говоря о попытках переписать историю <a href="https://ria.ru/event_Vtoraja_mirovaja_vojjna" target="_blank">Второй мировой войны</a>, заявил, что мы никому ничего не должны доказывать, но должны сделать все, чтобы правда не забывалась."Мы никому ничего не должны доказывать. Но мы точно совершенно должны сделать другое. Мы должны сделать все, чтобы эта правда не забывалась. И мы должны противопоставить этому объективную информацию, которой у нас достаточно, архивных документов, видео, фотоматериалов, которые на десятилетия вперед, а может быть, и на гораздо больший срок вперед не дадут никому возможности извращать эту историю для того, чтобы достигать каких-то своих конъюнктурных сиюминутных политических целей, наносить ущерб памяти нашего народа, памяти наших отцов, дедов, которые отдали свои жизни в борьбе с нацизмом", - сказал он в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.Говоря о тех, кто пытается переписать историю, Путин сказал, что "они считают себя исключительными".

https://ria.ru/20200508/1571164064.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, общество