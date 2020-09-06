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Путин призвал сделать все, чтобы правда о Второй мировой не забылась
Президент РФ Владимир Путин, говоря о попытках переписать историю Второй мировой войны, заявил, что мы никому ничего не должны доказывать, но должны сделать... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T14:36
2020-09-06T14:36
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
общество
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, говоря о попытках переписать историю <a href="https://ria.ru/event_Vtoraja_mirovaja_vojjna" target="_blank">Второй мировой войны</a>, заявил, что мы никому ничего не должны доказывать, но должны сделать все, чтобы правда не забывалась."Мы никому ничего не должны доказывать. Но мы точно совершенно должны сделать другое. Мы должны сделать все, чтобы эта правда не забывалась. И мы должны противопоставить этому объективную информацию, которой у нас достаточно, архивных документов, видео, фотоматериалов, которые на десятилетия вперед, а может быть, и на гораздо больший срок вперед не дадут никому возможности извращать эту историю для того, чтобы достигать каких-то своих конъюнктурных сиюминутных политических целей, наносить ущерб памяти нашего народа, памяти наших отцов, дедов, которые отдали свои жизни в борьбе с нацизмом", - сказал он в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.Говоря о тех, кто пытается переписать историю, Путин сказал, что "они считают себя исключительными".
https://ria.ru/20200508/1571164064.html
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великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, общество

Путин призвал сделать все, чтобы правда о Второй мировой не забылась

14:36 06.09.2020
0
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о попытках переписать историю Второй мировой войны, заявил, что мы никому ничего не должны доказывать, но должны сделать все, чтобы правда не забывалась.
"Мы никому ничего не должны доказывать. Но мы точно совершенно должны сделать другое. Мы должны сделать все, чтобы эта правда не забывалась. И мы должны противопоставить этому объективную информацию, которой у нас достаточно, архивных документов, видео, фотоматериалов, которые на десятилетия вперед, а может быть, и на гораздо больший срок вперед не дадут никому возможности извращать эту историю для того, чтобы достигать каких-то своих конъюнктурных сиюминутных политических целей, наносить ущерб памяти нашего народа, памяти наших отцов, дедов, которые отдали свои жизни в борьбе с нацизмом", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Говоря о тех, кто пытается переписать историю, Путин сказал, что "они считают себя исключительными".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2020
8 мая, 15:0775 лет Великой Победы
Путин объяснил попытки переписать историю в некоторых странах
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