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Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США
Министр обороны Сербии Александр Вулин резко высказался о посте официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая прокомментировала визит сербской... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T11:04
2020-09-06T12:06
мария захарова
дональд трамп
сергей шойгу
сербия
сша
в мире
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<strong>БЕЛГРАД, 6 сен – РИА Новости.</strong> Министр обороны <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> Александр Вулин резко высказался о посте официального представителя МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Марии Захаровой</a>, которая прокомментировала визит сербской госделегации в Вашингтон.Сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем совершила двухдневный визит в США, где провела переговоры с "премьером" самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве американского президента Дональда Трампа.В социальных СМИ Сербии распространилась фотография, сделанная в ходе визита, на которой сербский лидер сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. Снимок в своем <a href="https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10224148174881794" target="_blank">Facebook</a> прокомментировала Захарова, приложив к фотографии Вучича скриншот из фильма "Основной инстинкт" с известной сценой "нога на ногу"."Вучич – единственный государственный деятель в Европе, который отказался ввести санкции России, и верховный главнокомандующий армии, с которыми вооруженные силы РФ имеют высочайшее и наиболее плодотворное сотрудничество, которое может быть достигнуто. Величина человека не измеряется размером стула, на котором сидит или величиной силы, от имени которой говорит, но величиной храбрости для того, чтобы на всяком стуле защищать свой народ и друзей своего народа", - цитирует минобороны Вулина.Министр обороны Сербии в последние дни находился в России, где присутствовал на финале Международных армейских игр совместно с российским коллегой Сергеем Шойгу.Ранее с осуждением поста Захаровой выступил в соцсетях директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич.
https://radiosputnik.ria.ru/20200904/serbiya-1576803140.html
Странные люди... унижаться перед агрессором, который уничтожил их страну, им не обидно, а слушать комментарии об этом даже очень обидно.
653
Мария.... Так у РФ вообще союзников не останется! В следующий раз хотя бы подумайте минуту... Вы же "лицо" российской дипломатии 😉
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сербия
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мария захарова, дональд трамп, сергей шойгу, сербия, сша, в мире

Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

11:04 06.09.2020 (обновлено: 12:06 06.09.2020)
217149
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны Сербии Александр Вулин
Министр обороны Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Министр обороны Сербии Александр Вулин. Архивное фото
БЕЛГРАД, 6 сен – РИА Новости. Министр обороны Сербии Александр Вулин резко высказался о посте официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая прокомментировала визит сербской госделегации в Вашингтон.
Сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем совершила двухдневный визит в США, где провела переговоры с "премьером" самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве американского президента Дональда Трампа.
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В социальных СМИ Сербии распространилась фотография, сделанная в ходе визита, на которой сербский лидер сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. Снимок в своем Facebook прокомментировала Захарова, приложив к фотографии Вучича скриншот из фильма "Основной инстинкт" с известной сценой "нога на ногу".
"Вучич – единственный государственный деятель в Европе, который отказался ввести санкции России, и верховный главнокомандующий армии, с которыми вооруженные силы РФ имеют высочайшее и наиболее плодотворное сотрудничество, которое может быть достигнуто. Величина человека не измеряется размером стула, на котором сидит или величиной силы, от имени которой говорит, но величиной храбрости для того, чтобы на всяком стуле защищать свой народ и друзей своего народа", - цитирует минобороны Вулина.
Министр обороны Сербии в последние дни находился в России, где присутствовал на финале Международных армейских игр совместно с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Ранее с осуждением поста Захаровой выступил в соцсетях директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич.
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Обсудить 126
Мария ЗахароваДональд ТрампСергей ШойгуСербияСШАВ мире
Популярные комментарии
Странные люди... унижаться перед агрессором, который уничтожил их страну, им не обидно, а слушать комментарии об этом даже очень обидно.
6 сентября, 11:08
Sergej KlassenSergej Klassen
552522169
Мария.... Так у РФ вообще союзников не останется! В следующий раз хотя бы подумайте минуту... Вы же "лицо" российской дипломатии 😉
6 сентября, 11:17
Влад ТёплыйстанВлад Тёплыйстан
20216449321
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