Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200906/portlend-1576841683.html
Протестующие в Портленде применили "коктейли Молотова" против полиции
Участники демонстрации в американском Портленде, где уже около 100 дней не стихают протесты, применили "коктейли Молотова" против сотрудников местных... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T15:27
2020-09-06T15:27
джордж флойд
портленд
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574811582_0:319:3073:2048_1400x0_80_0_0_1a4f2b4b53df54bdafa7df2cce3f66a7.jpg
<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Участники демонстрации в американском Портленде, где уже около 100 дней не стихают протесты, применили "коктейли Молотова" против сотрудников местных правоохранительных органов, сообщает полиция города.Демонстрация, начавшаяся вечером в субботу, была в скором времени объявлена бунтом."Это бунт. Полиция требует разойтись. Люди бросают "коктейли Молотова", - говорится в сообщении полиции в <a href="https://twitter.com/portlandpolice" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Впоследствии бутылки с зажигательной смесью были применены в том числе против сотрудников правоохранительных органов."Бутылки с зажигательной смесью бросили в офицеров... Полиция пытается восстановить спокойствие и порядок ради безопасности этого района", - говорится в сообщении. Отмечается, что при инциденте один человек получил ранение.Согласно местному изданию Oregonian, правоохранители в свою очередь применили против демонстрантов слезоточивый газ, а также задержали несколько человек. Как отмечает издание, по состоянию на раннее утро воскресенья (по местному времени) в городе все еще не стихли волнения.В <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank" data-auto="true">Портленде</a> и ряде других городов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> проходят акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a> от рук полицейских. Протесты часто перерастают в беспорядки.
https://ria.ru/20200902/portlend-1576635810.html
https://ria.ru/20200829/portlend-1576469183.html
Это мирные демонстрации, за жестокое подавление нужно ввести санкции против мэра.
28
думаю даже в этом случае если кто-то из полиции решится избивать там протестующих да посинения в застенках таких ждёт неминуемый стул. не жидкий...
11
10
портленд
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574811582_152:0:2883:2048_1400x0_80_0_0_3598caa8116436fac08f294e237e86d9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джордж флойд, портленд, сша, в мире

Протестующие в Портленде применили "коктейли Молотова" против полиции

15:27 06.09.2020
6688
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники федеральных правоохранительных сил во время протестов в Портленде
Сотрудники федеральных правоохранительных сил во время протестов в Портленде - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сотрудники федеральных правоохранительных сил во время протестов в Портленде. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Участники демонстрации в американском Портленде, где уже около 100 дней не стихают протесты, применили "коктейли Молотова" против сотрудников местных правоохранительных органов, сообщает полиция города.
Демонстрация, начавшаяся вечером в субботу, была в скором времени объявлена бунтом.
Сотрудники федеральных правоохранительных органов во время столкновений с протестующими из движения Black Lives Matter в американском Портленде - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 15:46
В Портленде протестующие подожгли здание напротив дома мэра
"Это бунт. Полиция требует разойтись. Люди бросают "коктейли Молотова", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
Впоследствии бутылки с зажигательной смесью были применены в том числе против сотрудников правоохранительных органов.
"Бутылки с зажигательной смесью бросили в офицеров... Полиция пытается восстановить спокойствие и порядок ради безопасности этого района", - говорится в сообщении. Отмечается, что при инциденте один человек получил ранение.
Согласно местному изданию Oregonian, правоохранители в свою очередь применили против демонстрантов слезоточивый газ, а также задержали несколько человек. Как отмечает издание, по состоянию на раннее утро воскресенья (по местному времени) в городе все еще не стихли волнения.
В Портленде и ряде других городов США проходят акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Протесты часто перерастают в беспорядки.
Протестующие против расового неравенства и полицейского насилия в Портленде - РИА Новости, 1920, 29.08.2020
29 августа, 15:20
В Портленде протестующие подожгли офис Ассоциации полиции
76187237
Обсудить 10
Джордж ФлойдПортлендСШАВ мире
Популярные комментарии
Это мирные демонстрации, за жестокое подавление нужно ввести санкции против мэра.
6 сентября, 15:57
АКАндрей К
2240002
думаю даже в этом случае если кто-то из полиции решится избивать там протестующих да посинения в застенках таких ждёт неминуемый стул. не жидкий...
6 сентября, 16:20
Геннадий СуворовГеннадий Суворов
0100010
Рекомендуем
Украинский военный
Двое украинских военных подорвались на минном поле в Донбассе
Президент США Дональд Трамп
Трамп обвинил вдову Стива Джобса в растрате унаследованных денег на фейки
Сотрудники правоохранительных органов возле Дома правительства на площади Независимости в Минске
В Минске задержали мужчину, распылившего газ в лицо милиционера
Толпы людей под зонтами собрались перед резиденцией Лукашенко в Минске
Протестующие в Минске направились к резиденции Лукашенко
Участница акции протеста в Минске
Литва заявила о подрыве доверия к ЕС из-за Белоруссии
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Пушков резко ответил на слова главы МИД Украины о нецивилизованной России
Силовики выстроились в цепь на проспекте Независимости в центре Минска
В центре Минска перекрыли проспект Независимости
Автомобиль дорожно-патрульной службы Белоруссии
В Минске задержали автомобиль с "негосударственной атрибутикой" и оружием
Алексей Навальный
Немецкий политик рассказал, кому выгодно отравить Навального
Супруга Алексея Навального Юлия
Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем
Арсений Шульгин
Сын певицы Валерии пожаловался на испорченный медовый месяц в Турции
Здание Верховной Рады Украины
Украинский дипломат заявил об упущенном шансе в отношениях с Россией
Истребитель-бомбардировщик Су-34
В России разработали новую систему бомбометания для боевых самолетов
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова объяснила свою запись в соцсетях о переговорах Вучича и Трампа
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске.
БТР у резиденции Лукашенко выстроились за цепью ОМОНа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09ОСК поддержало решение ВМФ строить подлодки проекта 636 вместо 677
03:05В ООН считают, что за обеспечение Крыма водой отвечают и РФ, и Украина
03:00Дешевый аналог платиновых препаратов от рака создали ученые
02:13Добровинский оценил прогнозы по приговору для Ефремова
02:12Эксперт рассказал, кто и за что может заблокировать ваш e-mail
02:07Фрэнсис Форд Коппола перевыпустит "Крестного отца 3"
02:06Гидрометцентр назвал регион с самой аномальной погодой на грядущей неделе
01:53Джонсон назвал крайний срок заключения торговой сделки по Brexit с ЕС
01:00СП рассказала о проблемах с прогнозированием доходов российского бюджета
00:46Сибирская транспортная полиция готова помочь ФРГ в ситуации с Навальным
00:40Вильфанд рассказал о похолодании в России
00:37Греция начнет принимать по 500 россиян в неделю
00:32Счетная палата выявила финансовые нарушения у Казначейства
00:30Минфин, МЭР и Казначейство перевыполнили план по доходам в 2019 году
00:29Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов
00:07Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда
00:01Индекс рынка труда в регионах России. Итоги 2019 года
23:15Глава МИД Украины инициировал разговор с Лавровым по ситуации в Донбассе
23:09Защита потерпевших по делу Ефремова опровергла слова Пашаева о компромате
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния