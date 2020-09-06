https://ria.ru/20200906/portlend-1576841683.html

Протестующие в Портленде применили "коктейли Молотова" против полиции

Участники демонстрации в американском Портленде, где уже около 100 дней не стихают протесты, применили "коктейли Молотова" против сотрудников местных... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T15:27

2020-09-06T15:27

2020-09-06T15:27

джордж флойд

портленд

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Участники демонстрации в американском Портленде, где уже около 100 дней не стихают протесты, применили "коктейли Молотова" против сотрудников местных правоохранительных органов, сообщает полиция города.Демонстрация, начавшаяся вечером в субботу, была в скором времени объявлена бунтом."Это бунт. Полиция требует разойтись. Люди бросают "коктейли Молотова", - говорится в сообщении полиции в <a href="https://twitter.com/portlandpolice" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Впоследствии бутылки с зажигательной смесью были применены в том числе против сотрудников правоохранительных органов."Бутылки с зажигательной смесью бросили в офицеров... Полиция пытается восстановить спокойствие и порядок ради безопасности этого района", - говорится в сообщении. Отмечается, что при инциденте один человек получил ранение.Согласно местному изданию Oregonian, правоохранители в свою очередь применили против демонстрантов слезоточивый газ, а также задержали несколько человек. Как отмечает издание, по состоянию на раннее утро воскресенья (по местному времени) в городе все еще не стихли волнения.В <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank" data-auto="true">Портленде</a> и ряде других городов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> проходят акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a> от рук полицейских. Протесты часто перерастают в беспорядки.

https://ria.ru/20200902/portlend-1576635810.html

https://ria.ru/20200829/portlend-1576469183.html

Андрей К Это мирные демонстрации, за жестокое подавление нужно ввести санкции против мэра. 28

Геннадий Суворов думаю даже в этом случае если кто-то из полиции решится избивать там протестующих да посинения в застенках таких ждёт неминуемый стул. не жидкий... 11

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портленд

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, портленд, сша, в мире