https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576849273.html

Немецкий политик рассказал, кому выгодно отравить Навального

За отравлением блогера Алексея Навального могли стоять противники строительства "Северного потока — 2", заявил депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T20:57

2020-09-06T20:57

2020-09-06T20:57

госпитализация алексея навального

россия

северный поток — 2

дональд трамп

алексей навальный

бундестаг германии

германия

сша

берлин (город)

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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. </strong>За отравлением блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> могли стоять противники строительства "Северного потока — 2", заявил депутат бундестага от Левой партии <a href="http://ria.ru/person_Gregor_Gizi/" target="_blank" data-auto="true">Грегор Гизи</a>. Об этом он сообщил в интервью <a href="https://www.mdr.de/nachrichten/politik/ausland/gysi-vorverurteilung-russland-nawalny-100.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">MDR Aktuell</a>.По словам парламентария, версия о причастности российских властей к инциденту с Навальным "абсурдна". Гизи уверен, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> не заинтересована в смерти блогера. В Кремле понимают, что такой шаг только испортит отношения с Западом, отметил немецкий политик."Возможно, что это сделал противник газопровода в Германию", - заявил Гизи. Виновник инцидента понимал, что если возложить ответственность за случившееся на Россию, то это вобьет клин в отношения между Москвой и Западом, объяснил парламентарий.Он также напомнил, что отказ <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> от строительства трубопровода - это именно то, чего хочет президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>.Позицию Гизи разделяют и некоторые другие немецкие политики. Член берлинского сената от партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн написал в <a href="https://www.facebook.com/afdlindemann/posts/2051152581693413?__tn__=-R" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбуке</a> о наличии "отношений и финансовых связей между Навальным, <a href="http://ria.ru/person_Dzhordzh_Soros/" target="_blank" data-auto="true">Соросом</a> и кланом Обама-Клинтон". По мнению парламентария, инцидент с Навальным — это "пропаганда, направленная против российского правительства". Навального госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, которое привело к резкому изменению уровня сахара в крови. Что стало его причиной, пока не ясно, но ядов в анализах Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позже блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал Москву о своих выводах.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве России говорили, что ждут от Берлина максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> об оказании правовой помощи по этому делу. Россия хочет прояснить ситуацию, но для этого нужна информация из Германии, которой пока нет.Ранее канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что вопросы "Северного потока — 2" и дела Навального должны рассматриваться отдельно. Тем не менее некоторые немецкие политики призвали приостановить или вовсе завершить проект строительства трубопровода. Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> также отмечал, что проект "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента. Призывы некоторых немецких парламентариев в Кремле сочли "эмоциональными заявлениями", которые не основываются на фактах.

https://ria.ru/20200906/gazoprovod-1576839009.html

https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576831181.html

https://ria.ru/20200904/bundestag-1576781763.html

https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576686698.html

Alex Smolov Ой :) "о наличии "отношений и финансовых связей между Навальным, Соросом и кланом Обама-Клинтон" Ну как не удобно получилось :)))))) Как же теперь хомячьё :) 56

Нефертити Васильевна Фишман Как мы знаем, ядами Терезка Мэй баловалась. В свое время она Скрипалей траванула. Видимо, тогда была репетиция, а сейчас она решила по-взрослому играть и тормознуть коммерческий проект. 51

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россия

германия

сша

берлин (город)

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