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https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576847625.html
Навальному обеспечена максимально возможная безопасность, заявил Маас
Ситуация с Алексеем Навальным привлекла внимание всего мира, и власти Германии обеспечивают максимально возможные меры безопасности для его пребывания в стране, РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T20:13
2020-09-06T20:13
госпитализация алексея навального
хайко маас
алексей навальный
мид германии
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
омск
берлин (город)
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<strong>БЕРЛИН, 6 сен - РИА Новости.</strong> Ситуация с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> привлекла внимание всего мира, и власти <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> обеспечивают максимально возможные меры безопасности для его пребывания в стране, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a>."Это дело, которое привлекло внимание всего мира. Поэтому должны приниматься мероприятия по безопасности, чтобы Навальный выздоровел, чтобы не было помех, которые могут появиться с любой возможной стороны", - сказал Маас в интервью телеканалу <a href="https://www.ard.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ARD</a>, отвечая на вопрос, не свидетельствуют ли предпринятые меры безопасности о том, что сохраняется угроза жизни Навального."Само собой разумеется, что инцидент, который привлек внимание всего мира, привел к тому, что мы обеспечиваем максимально возможную безопасность для его пребывания в Германии", - добавил глава немецкого МИД.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. 2 сентября правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, говорил Песков, отвечая на вопросы журналистов.
https://radiosputnik.ria.ru/20200906/navalnyy-1576843820.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200906/slutskiy-1576838775.html
Кому он теперь нужен?
26
Всё по накатанному, как со Скрипалями. Навальный пропал навсегда...... Живой он никому не нужен.
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москва
омск
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, хайко маас, алексей навальный, мид германии, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), происшествия

Навальному обеспечена максимально возможная безопасность, заявил Маас

20:13 06.09.2020
2350
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 6 сен - РИА Новости. Ситуация с Алексеем Навальным привлекла внимание всего мира, и власти Германии обеспечивают максимально возможные меры безопасности для его пребывания в стране, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Это дело, которое привлекло внимание всего мира. Поэтому должны приниматься мероприятия по безопасности, чтобы Навальный выздоровел, чтобы не было помех, которые могут появиться с любой возможной стороны", - сказал Маас в интервью телеканалу ARD, отвечая на вопрос, не свидетельствуют ли предпринятые меры безопасности о том, что сохраняется угроза жизни Навального.
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"Само собой разумеется, что инцидент, который привлек внимание всего мира, привел к тому, что мы обеспечиваем максимально возможную безопасность для его пребывания в Германии", - добавил глава немецкого МИД.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. 2 сентября правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, говорил Песков, отвечая на вопросы журналистов.
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Госпитализация Алексея НавальногоХайко МаасАлексей НавальныйМИД ГерманииГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМоскваОмскБерлин (город)Происшествия
Популярные комментарии
Кому он теперь нужен?
6 сентября, 20:16
Vasya IvanovVasya Ivanov
8120105
Всё по накатанному, как со Скрипалями. Навальный пропал навсегда...... Живой он никому не нужен.
6 сентября, 20:17
Степан КрасновСтепан Краснов
2110003
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