https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576847625.html

Навальному обеспечена максимально возможная безопасность, заявил Маас

Ситуация с Алексеем Навальным привлекла внимание всего мира, и власти Германии обеспечивают максимально возможные меры безопасности для его пребывания в стране, РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T20:13

2020-09-06T20:13

2020-09-06T20:13

госпитализация алексея навального

хайко маас

алексей навальный

мид германии

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

москва

омск

берлин (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155775/92/1557759270_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_153971a1c198f47a2078c9e37b5830e0.jpg

<strong>БЕРЛИН, 6 сен - РИА Новости.</strong> Ситуация с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> привлекла внимание всего мира, и власти <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> обеспечивают максимально возможные меры безопасности для его пребывания в стране, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a>."Это дело, которое привлекло внимание всего мира. Поэтому должны приниматься мероприятия по безопасности, чтобы Навальный выздоровел, чтобы не было помех, которые могут появиться с любой возможной стороны", - сказал Маас в интервью телеканалу <a href="https://www.ard.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ARD</a>, отвечая на вопрос, не свидетельствуют ли предпринятые меры безопасности о том, что сохраняется угроза жизни Навального."Само собой разумеется, что инцидент, который привлек внимание всего мира, привел к тому, что мы обеспечиваем максимально возможную безопасность для его пребывания в Германии", - добавил глава немецкого МИД.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. 2 сентября правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, говорил Песков, отвечая на вопросы журналистов.

https://radiosputnik.ria.ru/20200906/navalnyy-1576843820.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200906/slutskiy-1576838775.html

Vasya Ivanov Кому он теперь нужен? 26

Степан Краснов Всё по накатанному, как со Скрипалями. Навальный пропал навсегда...... Живой он никому не нужен. 25

35

москва

омск

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, хайко маас, алексей навальный, мид германии, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), происшествия