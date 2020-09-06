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https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576831663.html
МИД Германии прокомментировал ситуацию с Навальным
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ожидает от Москвы действий в связи с инцидентом с блогером Алексеем Навальным в "ближайшие дни", в... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T03:36
2020-09-06T03:36
госпитализация алексея навального
россия
хайко маас
сергей лавров
алексей навальный
национальная медицинская палата
генеральная прокуратура рф
леонид рошаль
москва
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. </strong>Министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a> заявил, что ожидает от <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> действий в связи с инцидентом с блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> в "ближайшие дни", в противном случае <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> обсудит с партнерами ответные меры."Ультиматумы никому не помогают продвинуться вперед. Но если в ближайшие дни с российской стороны не последует разъяснений, мы с нашими партнерами должны будем обсудить ответ", - заявил Маас в интервью таблоиду <a href="https://www.bild.de/" target="_blank">Bild am Sonntag</a>.По словам министра, "нападение" на Навального совершено "с использованием международного запрещенного смертельного химического боевого вещества".Отвечая на вопрос, насколько он уверен, что за ситуацией с Навальным стоит российское государство, Маас ответил: "Этому есть много указаний, и поэтому сейчас российская сторона стоит перед вызовом"."Мы возлагаем большие надежды на российское правительство в раскрытии этого серьезного преступления. Если оно не имеет отношения к нападению, то в его собственных интересах доказать это фактами", - добавил он.Нечего скрыватьМоскве нечего скрывать по ситуации с Навальным, при этом Россия до сих пор не имеет конкретной информации от Германии, заявил на пресс-конференции по итогам СМИД БРИКС министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Напомню еще раз, что как только Алексей Навальный почувствовал на борту самолета недомогание, были приняты немедленные меры по посадке самолета, в аэропорту уже ждала скорая помощь, которая немедленно доставила его в больницу, где немедленно был включен аппарат искусственной вентиляции легких и приняты все другие необходимые меры", - сказал министр. По его данным, как только блогер оказался в ФРГ, более недели "никто из тех людей, которые поднимали этот шум во время его пребывания в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, не интересовался и не требовал громогласно от немецких врачей предъявить какую-либо информацию"."И мы до сих пор этой информации не имеем. Все происходит по старым сценариям, когда какие-то обвинения в наш адрес выдвигаются с публичных трибун, когда наше официальное обращение с просьбой задействовать договоры о правовой помощи и предоставить нам данные в ответ на конкретные вопросы, поставленные российской генеральной прокуратурой, остаются без ответа", - указал он.Лавров также отметил, что данная ситуация напоминает ему историю со Скрипалями."Когда Россия была голословно обвинена, а результаты расследования, которые, вот, в случае со Скрипалями проходило в Великобритании, остаются засекреченными, да и самих Скрипалей никто не видит", - пояснил министр.Тон западных партнеров по ситуации с Навальным говорит, что они кроме патетики мало что могут предъявить, заявил он.Письмо Леонида Рошаля немецким врачамПрезидент "<a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnaja_medicinskaja_palata/" target="_blank" data-auto="true">Национальной медицинской палаты</a>" <a href="https://ria.ru/person_Leonid_Roshal/" target="_blank">Леонид Рошаль</a> написал письмо главе Германской медицинской ассоциации Клаусу Рейнхардту по поводу ситуации с Навальным.Российский доктор напомнил, что с момента поступления Навального в омскую больницу ее врачи делали все необходимое для стабилизации состояния пациента и спасли ему жизнь. Для консультаций пригласили реаниматологов и других специалистов из ведущих медицинский учреждений России.По итогам обследования и лечения в Омске и Берлине врачи пришли к разным заключениям относительно причин болезни Навального. Во врачебном сообществе есть сомнения в заключении исследователей военной лаборатории немецкой армии о наличии отравляющих веществ у Навального, указал президент Национальной медицинской палаты.Он также отметил, что омские врачи с момента перевозки Навального в Берлин были готовы предоставить немецким коллегам все имеющиеся материалы для совместных исследований."Врачи должны быть вне политики, и если возникают сложные клинические случаи, мы должны решать эти сложные вопросы между собой во врачебном сообществе. Наши решения должны быть взвешенными и не должны использоваться бездоказательно политиками", — указал Рошаль.Ранее в субботу доктор объявил о том, что российские специалисты предложили немецким коллегам создать совместную экспертную группу для выяснения основной причины заболевания Навального, так как его судьба "волнует многих". По словам Рошаля, если выяснится, что произошло отравление, в России должно быть возбуждено уголовное дело.Госпитализация НавальногоАлексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские медики назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских специалистов, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в Берлин. В среду правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что его якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Германия не информировала российскую сторону о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Москва ждет ответа от ФРГ на официальный запрос по этой ситуации.Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи No1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали прокуратура и полиция. В посольстве России в Берлине говорили, что ждут от Германии максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из ФРГ, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, отметил он.
https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576831181.html
https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576820635.html
https://ria.ru/20200905/nordstream-1576827619.html
https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576818944.html
Ну, допустим, Москва "отравила", вам то какое дело? Занимайтесь своей страной, и не суйте нос в чужие дела.
277
Но круче всех выступила Кира Ярмыш: "Если немецкие врачи не подтвердят отравление у Навального, то мы выберем другую страну для лечения".🤣🤣🤣
277
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россия
москва
германия
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, россия, хайко маас, сергей лавров, алексей навальный, национальная медицинская палата, генеральная прокуратура рф, леонид рошаль, москва, германия, берлин (город), в мире

МИД Германии прокомментировал ситуацию с Навальным

03:36 06.09.2020
357021
© AP Photo / Michael SohnАвтомобиль полиции на около больницы Charite в Берлине
Автомобиль полиции на около больницы Charite в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© AP Photo / Michael Sohn
Автомобиль полиции на около больницы Charite в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ожидает от Москвы действий в связи с инцидентом с блогером Алексеем Навальным в "ближайшие дни", в противном случае Берлин обсудит с партнерами ответные меры.
"Ультиматумы никому не помогают продвинуться вперед. Но если в ближайшие дни с российской стороны не последует разъяснений, мы с нашими партнерами должны будем обсудить ответ", - заявил Маас в интервью таблоиду Bild am Sonntag.
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По словам министра, "нападение" на Навального совершено "с использованием международного запрещенного смертельного химического боевого вещества".
Отвечая на вопрос, насколько он уверен, что за ситуацией с Навальным стоит российское государство, Маас ответил: "Этому есть много указаний, и поэтому сейчас российская сторона стоит перед вызовом".
"Мы возлагаем большие надежды на российское правительство в раскрытии этого серьезного преступления. Если оно не имеет отношения к нападению, то в его собственных интересах доказать это фактами", - добавил он.

Нечего скрывать

Москве нечего скрывать по ситуации с Навальным, при этом Россия до сих пор не имеет конкретной информации от Германии, заявил на пресс-конференции по итогам СМИД БРИКС министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Напомню еще раз, что как только Алексей Навальный почувствовал на борту самолета недомогание, были приняты немедленные меры по посадке самолета, в аэропорту уже ждала скорая помощь, которая немедленно доставила его в больницу, где немедленно был включен аппарат искусственной вентиляции легких и приняты все другие необходимые меры", - сказал министр. По его данным, как только блогер оказался в ФРГ, более недели "никто из тех людей, которые поднимали этот шум во время его пребывания в Омске, не интересовался и не требовал громогласно от немецких врачей предъявить какую-либо информацию".
"И мы до сих пор этой информации не имеем. Все происходит по старым сценариям, когда какие-то обвинения в наш адрес выдвигаются с публичных трибун, когда наше официальное обращение с просьбой задействовать договоры о правовой помощи и предоставить нам данные в ответ на конкретные вопросы, поставленные российской генеральной прокуратурой, остаются без ответа", - указал он.
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МИД обвинил страны НАТО в работе над веществами группы "Новичок"
Лавров также отметил, что данная ситуация напоминает ему историю со Скрипалями.
"Когда Россия была голословно обвинена, а результаты расследования, которые, вот, в случае со Скрипалями проходило в Великобритании, остаются засекреченными, да и самих Скрипалей никто не видит", - пояснил министр.
Тон западных партнеров по ситуации с Навальным говорит, что они кроме патетики мало что могут предъявить, заявил он.

Письмо Леонида Рошаля немецким врачам

Президент "Национальной медицинской палаты" Леонид Рошаль написал письмо главе Германской медицинской ассоциации Клаусу Рейнхардту по поводу ситуации с Навальным.
Российский доктор напомнил, что с момента поступления Навального в омскую больницу ее врачи делали все необходимое для стабилизации состояния пациента и спасли ему жизнь. Для консультаций пригласили реаниматологов и других специалистов из ведущих медицинский учреждений России.
По итогам обследования и лечения в Омске и Берлине врачи пришли к разным заключениям относительно причин болезни Навального. Во врачебном сообществе есть сомнения в заключении исследователей военной лаборатории немецкой армии о наличии отравляющих веществ у Навального, указал президент Национальной медицинской палаты.
Он также отметил, что омские врачи с момента перевозки Навального в Берлин были готовы предоставить немецким коллегам все имеющиеся материалы для совместных исследований.
"Врачи должны быть вне политики, и если возникают сложные клинические случаи, мы должны решать эти сложные вопросы между собой во врачебном сообществе. Наши решения должны быть взвешенными и не должны использоваться бездоказательно политиками", — указал Рошаль.
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Ранее в субботу доктор объявил о том, что российские специалисты предложили немецким коллегам создать совместную экспертную группу для выяснения основной причины заболевания Навального, так как его судьба "волнует многих". По словам Рошаля, если выяснится, что произошло отравление, в России должно быть возбуждено уголовное дело.

Госпитализация Навального

Алексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские медики назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских специалистов, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Берлин. В среду правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что его якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Германия не информировала российскую сторону о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Москва ждет ответа от ФРГ на официальный запрос по этой ситуации.
Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи No1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали прокуратура и полиция. В посольстве России в Берлине говорили, что ждут от Германии максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из ФРГ, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, отметил он.
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119301053582
Обсудить 203
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияХайко МаасСергей ЛавровАлексей НавальныйНациональная медицинская палатаГенеральная прокуратура РФЛеонид РошальМоскваГерманияБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Ну, допустим, Москва "отравила", вам то какое дело? Занимайтесь своей страной, и не суйте нос в чужие дела.
6 сентября, 04:12
ААлексей
19514601448
Но круче всех выступила Кира Ярмыш: "Если немецкие врачи не подтвердят отравление у Навального, то мы выберем другую страну для лечения".🤣🤣🤣
6 сентября, 04:49
Сергей ХафизовСергей Хафизов
1856340124
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