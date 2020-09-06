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https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576831015.html
Германия ожидает от России действий по делу Навального в "ближайшие дни"
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что ожидает от России действий в связи с инцидентом с Алексеем Навальным в "ближайшие дни", в противном случае Берлин обсудит с РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T01:17
2020-09-06T02:52
госпитализация алексея навального
хайко маас
алексей навальный
мид германии
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 6 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a> заявил, что ожидает от <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> действий в связи с инцидентом с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> в "ближайшие дни", в противном случае <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> обсудит с партнерами ответные меры.По словам Мааса, "нападение" на Навального совершено "с использованием международного запрещённого смертельного химического боевого вещества".Отвечая на вопрос, насколько он уверен, что за ситуацией с Навальным стоит российское государство, Маас ответил: "Этому есть много указаний, и поэтому сейчас российская сторона стоит перед вызовом"."Мы возлагаем большие надежды на российское правительство в раскрытии этого серьезного преступления. Если оно не имеет отношения к нападению, то в его собственных интересах доказать это фактами", - добавил Маас.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> России от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, отметил Песков.
https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576825949.html
https://ria.ru/20200905/ne-vpechatlil-1576822160.html
Властям РФ главное ничего лишнего и обидного не вякнуть в сторону запада, это в приоритете, а то что с Россией будет им давно уже наплевать. В этом вся проблема для России, эти всякие новички появляются только потому что запад прекрасно понимает что может пинать и унижать Россию и ничего им за это не будет пока есть у власти РФ карманная западу подчиняющаяся власть РФ.
59
Ответные меры это отказ от Северного Потока? Видимо да.
52
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германия
РИА Новости
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2020
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Новости
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госпитализация алексея навального, хайко маас, алексей навальный, мид германии, германия, в мире

Германия ожидает от России действий по делу Навального в "ближайшие дни"

01:17 06.09.2020 (обновлено: 02:52 06.09.2020)
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© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Алексей Навальный. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 сен - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что ожидает от России действий в связи с инцидентом с Алексеем Навальным в "ближайшие дни", в противном случае Берлин обсудит с партнерами ответные меры.

"Ультиматумы никому не помогают продвинуться вперёд. Но если в ближайшие дни с российской стороны не последует разъяснений, мы с нашими партнерами должны будем обсудить ответ", - заявил министр в интервью таблоиду Bild am Sonntag.

По словам Мааса, "нападение" на Навального совершено "с использованием международного запрещённого смертельного химического боевого вещества".
Отвечая на вопрос, насколько он уверен, что за ситуацией с Навальным стоит российское государство, Маас ответил: "Этому есть много указаний, и поэтому сейчас российская сторона стоит перед вызовом".
"Мы возлагаем большие надежды на российское правительство в раскрытии этого серьезного преступления. Если оно не имеет отношения к нападению, то в его собственных интересах доказать это фактами", - добавил Маас.
Автомобили полиции на территории больницы Charite в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
Вчера, 18:59
Рошаль предложил немецким врачам сотрудничать по ситуации с Навальным
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры России от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, отметил Песков.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
Вчера, 16:21
Соловьев оценил запись переговоров Берлина и Варшавы о Навальном
1749222490
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Госпитализация Алексея НавальногоХайко МаасАлексей НавальныйМИД ГерманииГерманияВ мире
Популярные комментарии
Властям РФ главное ничего лишнего и обидного не вякнуть в сторону запада, это в приоритете, а то что с Россией будет им давно уже наплевать. В этом вся проблема для России, эти всякие новички появляются только потому что запад прекрасно понимает что может пинать и унижать Россию и ничего им за это не будет пока есть у власти РФ карманная западу подчиняющаяся власть РФ.
6 сентября, 02:11
ПиПравда и только Правда
34006019
Ответные меры это отказ от Северного Потока? Видимо да.
6 сентября, 01:32
Будущее СтраныБудущее Страны
4031503
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