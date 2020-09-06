https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576831015.html

Германия ожидает от России действий по делу Навального в "ближайшие дни"

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что ожидает от России действий в связи с инцидентом с Алексеем Навальным в "ближайшие дни", в противном случае Берлин обсудит с РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T01:17

2020-09-06T01:17

2020-09-06T02:52

госпитализация алексея навального

хайко маас

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<strong>БЕРЛИН, 6 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a> заявил, что ожидает от <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> действий в связи с инцидентом с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> в "ближайшие дни", в противном случае <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> обсудит с партнерами ответные меры.По словам Мааса, "нападение" на Навального совершено "с использованием международного запрещённого смертельного химического боевого вещества".Отвечая на вопрос, насколько он уверен, что за ситуацией с Навальным стоит российское государство, Маас ответил: "Этому есть много указаний, и поэтому сейчас российская сторона стоит перед вызовом"."Мы возлагаем большие надежды на российское правительство в раскрытии этого серьезного преступления. Если оно не имеет отношения к нападению, то в его собственных интересах доказать это фактами", - добавил Маас.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> России от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, отметил Песков.

https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576825949.html

https://ria.ru/20200905/ne-vpechatlil-1576822160.html

Правда и только Правда Властям РФ главное ничего лишнего и обидного не вякнуть в сторону запада, это в приоритете, а то что с Россией будет им давно уже наплевать. В этом вся проблема для России, эти всякие новички появляются только потому что запад прекрасно понимает что может пинать и унижать Россию и ничего им за это не будет пока есть у власти РФ карманная западу подчиняющаяся власть РФ. 59

Будущее Страны Ответные меры это отказ от Северного Потока? Видимо да. 52

44

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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