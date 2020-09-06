Германия ожидает от России действий по делу Навального в "ближайшие дни"
01:17 06.09.2020 (обновлено: 02:52 06.09.2020)
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© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
© AP Photo / Pavel Golovkin
Алексей Навальный. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 сен - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что ожидает от России действий в связи с инцидентом с Алексеем Навальным в "ближайшие дни", в противном случае Берлин обсудит с партнерами ответные меры.
"Ультиматумы никому не помогают продвинуться вперёд. Но если в ближайшие дни с российской стороны не последует разъяснений, мы с нашими партнерами должны будем обсудить ответ", - заявил министр в интервью таблоиду Bild am Sonntag.
По словам Мааса, "нападение" на Навального совершено "с использованием международного запрещённого смертельного химического боевого вещества".
Отвечая на вопрос, насколько он уверен, что за ситуацией с Навальным стоит российское государство, Маас ответил: "Этому есть много указаний, и поэтому сейчас российская сторона стоит перед вызовом".
"Мы возлагаем большие надежды на российское правительство в раскрытии этого серьезного преступления. Если оно не имеет отношения к нападению, то в его собственных интересах доказать это фактами", - добавил Маас.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры России от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, отметил Песков.