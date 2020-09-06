https://ria.ru/20200906/navalnaya-1576843461.html

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Жена блогера Алексея Навального заявила, что доктор Леонид Рошаль не должен иметь никакого отношения к лечению ее мужа. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T16:59

2020-09-06T16:59

2020-09-06T18:57

госпитализация алексея навального

алексей навальный

национальная медицинская палата

генеральная прокуратура рф

леонид рошаль

дмитрий песков

москва

берлин (город)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Жена блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> заявила, что доктор <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Roshal/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Рошаль</a> не должен иметь никакого отношения к лечению ее мужа.Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "<a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnaja_medicinskaja_palata/" target="_blank" data-auto="true">Национальная медицинская палата</a>" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации."Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению. <...> Вы выступаете не как врач, а как голос государства", — написала Юлия Навальная в личном <a href="https://www.instagram.com/yulia_navalnaya/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram-аккаунте</a>.При этом она признала, что не разбирается в медицинских вопросах. Леонид Рошаль, обращаясь к немецким врачам, заявил, что причины состояния Навального до сих пор не ясны. По его словам, российские медики сработали очень хорошо и спасли больному жизнь. При этом исследования, проведенные в России, не показали отравления, а немецкие коллеги что-то нашли. Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".Российская сторона направила запрос в правоохранительные органы Германии, а также немецким медикам о ситуации с Навальным, но ответа пока нет.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призывы немецких властей к проведению "оперативного расследования", заявила, что оперативность следует проявить Берлину, который до сих пор не ответил на официальные запросы российской стороны.

https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576829056.html

https://ria.ru/20200828/roshal-1576437056.html

https://ria.ru/20200906/zakharova-1576836352.html

ivanignat5515 И чего? Разве она нормальный человек? Её мужа спасли, а она грязь на них льет! Хотели бы отравить, отравили бы! И никто бы тебя с твоим наваленым не выпустил бы! 1270

Alex Smolov Очередное днище от семейки :))) 1059

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москва

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, национальная медицинская палата, генеральная прокуратура рф, леонид рошаль, дмитрий песков, москва, берлин (город), происшествия