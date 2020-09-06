Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем
16:59 06.09.2020 (обновлено: 18:57 06.09.2020)
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Супруга Алексея Навального Юлия. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Жена блогера Алексея Навального заявила, что доктор Леонид Рошаль не должен иметь никакого отношения к лечению ее мужа.
Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
"Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению. <...> Вы выступаете не как врач, а как голос государства", — написала Юлия Навальная в личном Instagram-аккаунте.
При этом она признала, что не разбирается в медицинских вопросах.
"Я не врач, но за эти недели прочитала столько медицинских статей, что даже мне очевидно: клинические проявления были точно такими же, как описано в медицинских учебниках", — отметила она.
Леонид Рошаль, обращаясь к немецким врачам, заявил, что причины состояния Навального до сих пор не ясны. По его словам, российские медики сработали очень хорошо и спасли больному жизнь. При этом исследования, проведенные в России, не показали отравления, а немецкие коллеги что-то нашли.
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Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".
Российская сторона направила запрос в правоохранительные органы Германии, а также немецким медикам о ситуации с Навальным, но ответа пока нет.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призывы немецких властей к проведению "оперативного расследования", заявила, что оперативность следует проявить Берлину, который до сих пор не ответил на официальные запросы российской стороны.