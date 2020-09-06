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https://ria.ru/20200906/navalnaya-1576843461.html
Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем
Жена блогера Алексея Навального заявила, что доктор Леонид Рошаль не должен иметь никакого отношения к лечению ее мужа. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T16:59
2020-09-06T18:57
госпитализация алексея навального
алексей навальный
национальная медицинская палата
генеральная прокуратура рф
леонид рошаль
дмитрий песков
москва
берлин (город)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Жена блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> заявила, что доктор <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Roshal/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Рошаль</a> не должен иметь никакого отношения к лечению ее мужа.Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "<a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnaja_medicinskaja_palata/" target="_blank" data-auto="true">Национальная медицинская палата</a>" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации."Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению. &lt;...&gt; Вы выступаете не как врач, а как голос государства", — написала Юлия Навальная в личном <a href="https://www.instagram.com/yulia_navalnaya/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram-аккаунте</a>.При этом она признала, что не разбирается в медицинских вопросах. Леонид Рошаль, обращаясь к немецким врачам, заявил, что причины состояния Навального до сих пор не ясны. По его словам, российские медики сработали очень хорошо и спасли больному жизнь. При этом исследования, проведенные в России, не показали отравления, а немецкие коллеги что-то нашли. Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".Российская сторона направила запрос в правоохранительные органы Германии, а также немецким медикам о ситуации с Навальным, но ответа пока нет.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призывы немецких властей к проведению "оперативного расследования", заявила, что оперативность следует проявить Берлину, который до сих пор не ответил на официальные запросы российской стороны.
https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576829056.html
https://ria.ru/20200828/roshal-1576437056.html
https://ria.ru/20200906/zakharova-1576836352.html
И чего? Разве она нормальный человек? Её мужа спасли, а она грязь на них льет! Хотели бы отравить, отравили бы! И никто бы тебя с твоим наваленым не выпустил бы!
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Очередное днище от семейки :)))
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, национальная медицинская палата, генеральная прокуратура рф, леонид рошаль, дмитрий песков, москва, берлин (город), происшествия

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

16:59 06.09.2020 (обновлено: 18:57 06.09.2020)
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© РИА Новости / Елена Латыпова / Перейти в фотобанкСупруга Алексея Навального Юлия
Супруга Алексея Навального Юлия - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Елена Латыпова
Перейти в фотобанк
Супруга Алексея Навального Юлия. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Жена блогера Алексея Навального заявила, что доктор Леонид Рошаль не должен иметь никакого отношения к лечению ее мужа.
Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
"Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению. <...> Вы выступаете не как врач, а как голос государства", — написала Юлия Навальная в личном Instagram-аккаунте.
При этом она признала, что не разбирается в медицинских вопросах.

"Я не врач, но за эти недели прочитала столько медицинских статей, что даже мне очевидно: клинические проявления были точно такими же, как описано в медицинских учебниках", — отметила она.

Леонид Рошаль, обращаясь к немецким врачам, заявил, что причины состояния Навального до сих пор не ясны. По его словам, российские медики сработали очень хорошо и спасли больному жизнь. При этом исследования, проведенные в России, не показали отравления, а немецкие коллеги что-то нашли.
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Рошаль написал письмо немецким врачам из-за ситуации с Навальным
Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
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Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".
Российская сторона направила запрос в правоохранительные органы Германии, а также немецким медикам о ситуации с Навальным, но ответа пока нет.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призывы немецких властей к проведению "оперативного расследования", заявила, что оперативность следует проявить Берлину, который до сих пор не ответил на официальные запросы российской стороны.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйНациональная медицинская палатаГенеральная прокуратура РФЛеонид РошальДмитрий ПесковМоскваБерлин (город)Происшествия
Популярные комментарии
И чего? Разве она нормальный человек? Её мужа спасли, а она грязь на них льет! Хотели бы отравить, отравили бы! И никто бы тебя с твоим наваленым не выпустил бы!
6 сентября, 17:01
iivanignat5515
11026227140
Очередное днище от семейки :)))
6 сентября, 17:00
ASAlex Smolov
9393134109
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