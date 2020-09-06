https://ria.ru/20200906/nalogi-1576832669.html

Эксперт предупредил о рисках при упрощенном получении налоговых вычетов

Эксперт предупредил о рисках при упрощенном порядке получения налоговых вычетов: деньги, конечно, получите быстро и без хлопот, но сумма может оказаться... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T07:46

2020-09-06T07:46

2020-09-06T07:46

россия

экономика

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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Эксперт предупредил о рисках при упрощенном порядке получения налоговых вычетов: деньги, конечно, получите быстро и без хлопот, но сумма может оказаться существенно меньше, чем рассчитывали, рассказала РИА Новости главный налоговый консультант юридической фирмы Tax Compliance Юлия Павлова.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF" target="_blank">Минфин РФ</a> ранее опубликовал законопроект, позволяющий налогоплательщикам - физическим лицам в упрощенном порядке получать имущественные, социальные и инвестиционные налоговые вычеты.Сейчас для этого нужно подать в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документы. Налоговики проведут камеральную проверку этих документов в срок до трёх месяцев, а затем, в течение ещё 30 дней перечислят средства на счёт налогоплательщика. Таким образом, с момента подачи заявления до получения вычета может пройти до четырёх месяцев.По упрощенному порядку налогоплательщику надо будет просто подать в <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_nalogovaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФНС</a> заявление на вычет, без декларации и каких-либо документов. Налоговики сами определят сумму выплаты на основании сведений, полученных от налоговых агентов, банков, из федеральной базы об имуществе, а также данных из электронных кассовых чеков. Срок проверки при этом сокращается до одного месяца, и ещё 15 дней - для фактической выплаты денег. То есть с момента подачи заявления до получения средств должно пройти не более 45 дней."То есть налогоплательщику придется как и раньше обращаться в налоговые органы для представления доказательств о праве заявить вычет в определенной сумме. Также не исключено, что налоговый орган не будет справляться с объемом поступивших заявлений и срок представления налогового вычета будет продлеваться", - заявила <a href="http://ria.ru/person_SergejjPavlov/" target="_blank" data-auto="true">Павлова</a>.

https://ria.ru/20200903/nalog-1576666185.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика