https://ria.ru/20200906/minsk-1576851396.html
В центре Минска задержали около 20 протестующих
Минимум 16 участников акции оппозиции Белоруссии задержаны, передают корреспонденты РИА Новости из центра Минска. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T22:58
2020-09-06T22:58
2020-09-06T22:58
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 6 сен – РИА Новости.</strong> Минимум 16 участников акции оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> задержаны, передают корреспонденты РИА Новости из центра <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>.В воскресенье в различных городах Белоруссии проходят несанкционированные акции противников действующего главы государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, они сопровождаются задержаниями митингующих правоохранителями. В Минске многотысячная толпа подошла к резиденции президента. Вечером бойцы внутренних войск и сотрудники в штатском начали оттеснять толпу.
https://ria.ru/20200906/siloviki-1576849994.html
минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Оставьте его!" Силовики задержали несколько участников акции протеста в Минске
Силовики задержали несколько участников акции протеста около резиденции Лукашенко, толпа отхлынула от оцепления
2020-09-06T22:58
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире