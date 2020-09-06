https://ria.ru/20200906/minsk-1576851396.html

В центре Минска задержали около 20 протестующих

Минимум 16 участников акции оппозиции Белоруссии задержаны, передают корреспонденты РИА Новости из центра Минска. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T22:58

2020-09-06T22:58

2020-09-06T22:58

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 6 сен – РИА Новости.</strong> Минимум 16 участников акции оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> задержаны, передают корреспонденты РИА Новости из центра <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>.В воскресенье в различных городах Белоруссии проходят несанкционированные акции противников действующего главы государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, они сопровождаются задержаниями митингующих правоохранителями. В Минске многотысячная толпа подошла к резиденции президента. Вечером бойцы внутренних войск и сотрудники в штатском начали оттеснять толпу.

https://ria.ru/20200906/siloviki-1576849994.html

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Оставьте его!" Силовики задержали несколько участников акции протеста в Минске Силовики задержали несколько участников акции протеста около резиденции Лукашенко, толпа отхлынула от оцепления 2020-09-06T22:58 true PT0M18S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире