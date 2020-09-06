https://ria.ru/20200906/minsk-1576836592.html

В Минске рядом с площадью Независимости заметили спецтехнику

Спецтехника, в том числе водометы, замечена рядом с площадью Независимости в центре Минска, где ожидается несанкционированная акция оппозиции, передает... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T11:57

2020-09-06T11:57

2020-09-06T13:12

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576779232_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_d037420d819102c939e6d2b6dfde6a9d.jpg

<strong>МИНСК, 6 сен - РИА Новости.</strong> Спецтехника, в том числе водометы, замечена рядом с площадью Независимости в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, где ожидается несанкционированная акция оппозиции, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Сама площадь перекрыта заграждениями, на ней дежурят сотрудники милиции. На площади бойцов других ведомств не замечено, но рядом с водометами и микроавтобусами без номеров, находящимися справа от здания БГПУ, дежурят бойцы внутренних войск, среди них есть "краповые береты".В воскресенье в Минске должен состояться "Марш единства" - протестное шествие и митинг против действующей власти <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, в том числе против результатов прошедших выборов, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200906/shestvie-1576833078.html

https://ria.ru/20200904/tikhanovskaya-1576795568.html

Аксель Хоп Государство исполняет свои функции это значит. Для того и налоги собирают, чтобы был порядок. Как то так. Мы же не хотим погромов? Как в центре демократии на сияющем холме? 91

p1887261 А зачем? 56

43

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Колючая проволока и спецтехника: в Минске милиция готовится к усиленному режиму работы Милиция сообщила, что сегодня в Минске будет нести службу в усиленном режиме на фоне призывов в интернете проводить акции протеста. Недалеко от площади уже стоят автобусы с личным составом и спецтехника. 2020-09-06T11:57 true PT0M25S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире