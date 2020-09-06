https://ria.ru/20200906/minsk-1576836592.html
В Минске рядом с площадью Независимости заметили спецтехнику
Спецтехника, в том числе водометы, замечена рядом с площадью Независимости в центре Минска, где ожидается несанкционированная акция оппозиции, передает... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T11:57
2020-09-06T11:57
2020-09-06T13:12
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 6 сен - РИА Новости.</strong> Спецтехника, в том числе водометы, замечена рядом с площадью Независимости в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, где ожидается несанкционированная акция оппозиции, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Сама площадь перекрыта заграждениями, на ней дежурят сотрудники милиции. На площади бойцов других ведомств не замечено, но рядом с водометами и микроавтобусами без номеров, находящимися справа от здания БГПУ, дежурят бойцы внутренних войск, среди них есть "краповые береты".В воскресенье в Минске должен состояться "Марш единства" - протестное шествие и митинг против действующей власти <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, в том числе против результатов прошедших выборов, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200906/shestvie-1576833078.html
https://ria.ru/20200904/tikhanovskaya-1576795568.html
Аксель Хоп
Государство исполняет свои функции это значит. Для того и налоги собирают, чтобы был порядок. Как то так. Мы же не хотим погромов? Как в центре демократии на сияющем холме?
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минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Колючая проволока и спецтехника: в Минске милиция готовится к усиленному режиму работы
Милиция сообщила, что сегодня в Минске будет нести службу в усиленном режиме на фоне призывов в интернете проводить акции протеста.
Недалеко от площади уже стоят автобусы с личным составом и спецтехника.
2020-09-06T11:57
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире