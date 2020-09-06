https://ria.ru/20200906/litvinova-1576833611.html

Рената Литвинова опубликовала "предельно честное" фото в купальнике

Актриса Рената Литвинова опубликовала в Instagram фото в купальнике, вызвав неоднозначную реакцию поклонников. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T09:14

2020-09-06T09:14

2020-09-06T09:56

культура

шоу-бизнес

рената литвинова

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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Актриса <a href="http://ria.ru/person_Renata_Litvinova/" target="_blank" data-auto="true">Рената Литвинова</a> опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/renatalitvinovaofficiall/?hl=ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> фото в купальнике, вызвав неоднозначную реакцию поклонников.На снимке артистка стоит в черном купальнике-боди и солнцезащитных очках на фоне деревьев и лужайки.Некоторые подписчики критично отнеслись к публикации, посчитав фото слишком откровенным. Тем не менее, большинство поклонников актрисы восхитились ее физической формой и пожелали терпения на тренировках."Фигура у вас имеет некую духовность", - отметил merkpb."Остается только вздыхать", - написала cheva13."Изящная, утонченная фея", - подчеркнула alay_6410.

https://ria.ru/20200904/glyukoza-1576775226.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, рената литвинова