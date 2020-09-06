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https://ria.ru/20200906/litvinova-1576833611.html
Рената Литвинова опубликовала "предельно честное" фото в купальнике
Актриса Рената Литвинова опубликовала в Instagram фото в купальнике, вызвав неоднозначную реакцию поклонников. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T09:14
2020-09-06T09:56
культура
шоу-бизнес
рената литвинова
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Актриса <a href="http://ria.ru/person_Renata_Litvinova/" target="_blank" data-auto="true">Рената Литвинова</a> опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/renatalitvinovaofficiall/?hl=ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> фото в купальнике, вызвав неоднозначную реакцию поклонников.На снимке артистка стоит в черном купальнике-боди и солнцезащитных очках на фоне деревьев и лужайки.Некоторые подписчики критично отнеслись к публикации, посчитав фото слишком откровенным. Тем не менее, большинство поклонников актрисы восхитились ее физической формой и пожелали терпения на тренировках."Фигура у вас имеет некую духовность", - отметил merkpb."Остается только вздыхать", - написала cheva13."Изящная, утонченная фея", - подчеркнула alay_6410.
https://ria.ru/20200904/glyukoza-1576775226.html
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шоу-бизнес, рената литвинова

Рената Литвинова опубликовала "предельно честное" фото в купальнике

09:14 06.09.2020 (обновлено: 09:56 06.09.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова
Актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Актриса Рената Литвинова опубликовала в Instagram фото в купальнике, вызвав неоднозначную реакцию поклонников.
На снимке артистка стоит в черном купальнике-боди и солнцезащитных очках на фоне деревьев и лужайки.
"Предельно честное фото, снятое "доброй дочкой" — гантеля осталась за кадром — я ее сфотографировала отдельно", - написала Литвинова.
Некоторые подписчики критично отнеслись к публикации, посчитав фото слишком откровенным. Тем не менее, большинство поклонников актрисы восхитились ее физической формой и пожелали терпения на тренировках.
"Фигура у вас имеет некую духовность", - отметил merkpb.
"Остается только вздыхать", - написала cheva13.
"Изящная, утонченная фея", - подчеркнула alay_6410.
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