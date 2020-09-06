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В России за сутки выявили 5195 случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев COVID-19 в 84 российских регионах за сутки выросло на 5195, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T10:33
2020-09-06T11:20
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в 84 российских регионах за сутки выросло на 5195, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.Примерно у четверти инфицированных нет симптомов.Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> (620), <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> (192) и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> (167). Нет прироста на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотке</a>.При этом в столице зарегистрировано минимальное за две недели количество новых заразившихся.Умер 61 человек (за все время — 17 820). Из медучреждений выписали 2823 (840 949).За время пандемии в стране выявили 1 025 505 случаев COVID-19. Темп суточного прироста составил полпроцента.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России за сутки выявили 5195 случаев заражения коронавирусом

10:33 06.09.2020 (обновлено: 11:20 06.09.2020)
8302
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в 84 российских регионах за сутки выросло на 5195, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Примерно у четверти инфицированных нет симптомов.
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
Вчера, 08:46Распространение нового коронавируса
В России провели более 38,4 миллиона тестов на коронавирус
Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Москве (620), Санкт-Петербурге (192) и Подмосковье (167). Нет прироста на Чукотке.
При этом в столице зарегистрировано минимальное за две недели количество новых заразившихся.
Умер 61 человек (за все время — 17 820). Из медучреждений выписали 2823 (840 949).
За время пандемии в стране выявили 1 025 505 случаев COVID-19. Темп суточного прироста составил полпроцента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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