https://ria.ru/20200906/koronavirus-1576834963.html

В России за сутки выявили 5195 случаев заражения коронавирусом

Число выявленных случаев COVID-19 в 84 российских регионах за сутки выросло на 5195, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T10:33

2020-09-06T10:33

2020-09-06T11:20

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в 84 российских регионах за сутки выросло на 5195, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.Примерно у четверти инфицированных нет симптомов.Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> (620), <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> (192) и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> (167). Нет прироста на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотке</a>.При этом в столице зарегистрировано минимальное за две недели количество новых заразившихся.Умер 61 человек (за все время — 17 820). Из медучреждений выписали 2823 (840 949).За время пандемии в стране выявили 1 025 505 случаев COVID-19. Темп суточного прироста составил полпроцента.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200906/testy-1576833120.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество