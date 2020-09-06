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https://ria.ru/20200906/gretsiya-1576838887.html
Греция прокомментировала сообщения о переброске турецких танков к границе
Официальный представитель греческого правительства Стелиос Петсас не подтвердил информацию о переброске Анкарой танков к греко-турецкой границе. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T13:43
2020-09-06T16:51
эдирне (провинция)
нато
греция
турция
йенс столтенберг
афины
в мире
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<strong>АФИНЫ, 6 сен — РИА Новости.</strong> Официальный представитель греческого правительства Стелиос Петсас не подтвердил информацию о переброске Анкарой танков к греко-турецкой границе.В интервью телеканалу <u><a href="https://www.tvopen.gr/">Open</a></u> Петсас назвал эти сообщения пропагандой.Ранее турецкое агентство IHA со ссылкой на военные источники сообщило, что <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> направляет военную технику из юго-восточной провинции <a href="http://ria.ru/location_Hatay_Province/" target="_blank" data-auto="true">Хатай</a> в приграничную с Грецией северо-западную провинцию <a href="http://ria.ru/location_Edirne_Province/" target="_blank" data-auto="true">Эдирне</a> на фоне кризиса в Восточном Средиземноморье. По информации агентства, перебросить должны были около 40 танков."Во-первых, это не подтверждается и это, видимо, часть турецкой пропаганды по внутренним причинам. Помимо этого, упомянутое число не такое, чтобы оно могло существенно изменить расстановку сил на Эвросе", — сказал Петсас.Агентство Anadolu, ссылаясь на свои источники, сообщило, что осуществляется плановая передислокация подразделений Второй армии сухопутных войск Турции, а информация о переброске военной техники к границе с Грецией не соответствует действительности.Говоря о деэскалации, представитель правительства Греции также отметил, что Афины изучают техническую сторону предложений, представленных генсеком <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> <a href="http://ria.ru/person_JJens_Stoltenberg/" target="_blank" data-auto="true">Йенсом Столтенбергом</a>.По его словам, Турция должна доказать на практике, что она выступает за диалог и международное право.В последние недели резко обострились отношения между <a href="http://ria.ru/location_Athens/" target="_blank" data-auto="true">Афинами</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкарой</a>. Это связано с тем, что турецкое судно Oruç Reis начало сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье, в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Вооруженные силы Греции привели в состояние повышенной боеготовности. Турция также ведет геологоразведку в районе, который Кипр считает своей ИЭЗ.Греция и Турция обвиняют друг друга в подписании незаконных соглашений о делимитации морских зон, не учитывающих интересы другой стороны.
https://ria.ru/20200906/turtsiya-1576833721.html
https://ria.ru/20200829/turtsiya-1576467683.html
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эдирне (провинция)
греция
турция
афины
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эдирне (провинция), нато, греция, турция, йенс столтенберг, афины, в мире

Греция прокомментировала сообщения о переброске турецких танков к границе

13:43 06.09.2020 (обновлено: 16:51 06.09.2020)
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© РИА Новости / СомовАфины
Афины - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Сомов
Афины. Архивное фото
АФИНЫ, 6 сен — РИА Новости. Официальный представитель греческого правительства Стелиос Петсас не подтвердил информацию о переброске Анкарой танков к греко-турецкой границе.
В интервью телеканалу Open Петсас назвал эти сообщения пропагандой.
Турецкие военные в Хатае, Турция - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
Вчера, 09:25
Турция перебрасывает танки к границе с Грецией, сообщили СМИ
Ранее турецкое агентство IHA со ссылкой на военные источники сообщило, что Турция направляет военную технику из юго-восточной провинции Хатай в приграничную с Грецией северо-западную провинцию Эдирне на фоне кризиса в Восточном Средиземноморье. По информации агентства, перебросить должны были около 40 танков.
"Во-первых, это не подтверждается и это, видимо, часть турецкой пропаганды по внутренним причинам. Помимо этого, упомянутое число не такое, чтобы оно могло существенно изменить расстановку сил на Эвросе", — сказал Петсас.
Агентство Anadolu, ссылаясь на свои источники, сообщило, что осуществляется плановая передислокация подразделений Второй армии сухопутных войск Турции, а информация о переброске военной техники к границе с Грецией не соответствует действительности.
Говоря о деэскалации, представитель правительства Греции также отметил, что Афины изучают техническую сторону предложений, представленных генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Не была назначена ни одна встреча ни на расширенном уровне НАТО, ни на двустороннем уровне. В любом случае ни начала зондирующих контактов, ни каких-либо обсуждений не будет, пока остаются там (в Восточном Средиземноморье. — Прим. ред.) исследовательское судно и другие турецкие корабли", — пояснил Петсас.

По его словам, Турция должна доказать на практике, что она выступает за диалог и международное право.
В последние недели резко обострились отношения между Афинами и Анкарой. Это связано с тем, что турецкое судно Oruç Reis начало сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье, в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Вооруженные силы Греции привели в состояние повышенной боеготовности. Турция также ведет геологоразведку в районе, который Кипр считает своей ИЭЗ.
Греция и Турция обвиняют друг друга в подписании незаконных соглашений о делимитации морских зон, не учитывающих интересы другой стороны.
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