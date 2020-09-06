https://ria.ru/20200906/gretsiya-1576838887.html

Греция прокомментировала сообщения о переброске турецких танков к границе

Официальный представитель греческого правительства Стелиос Петсас не подтвердил информацию о переброске Анкарой танков к греко-турецкой границе. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T13:43

2020-09-06T13:43

2020-09-06T16:51

эдирне (провинция)

нато

греция

турция

йенс столтенберг

афины

в мире

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<strong>АФИНЫ, 6 сен — РИА Новости.</strong> Официальный представитель греческого правительства Стелиос Петсас не подтвердил информацию о переброске Анкарой танков к греко-турецкой границе.В интервью телеканалу <u><a href="https://www.tvopen.gr/">Open</a></u> Петсас назвал эти сообщения пропагандой.Ранее турецкое агентство IHA со ссылкой на военные источники сообщило, что <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> направляет военную технику из юго-восточной провинции <a href="http://ria.ru/location_Hatay_Province/" target="_blank" data-auto="true">Хатай</a> в приграничную с Грецией северо-западную провинцию <a href="http://ria.ru/location_Edirne_Province/" target="_blank" data-auto="true">Эдирне</a> на фоне кризиса в Восточном Средиземноморье. По информации агентства, перебросить должны были около 40 танков."Во-первых, это не подтверждается и это, видимо, часть турецкой пропаганды по внутренним причинам. Помимо этого, упомянутое число не такое, чтобы оно могло существенно изменить расстановку сил на Эвросе", — сказал Петсас.Агентство Anadolu, ссылаясь на свои источники, сообщило, что осуществляется плановая передислокация подразделений Второй армии сухопутных войск Турции, а информация о переброске военной техники к границе с Грецией не соответствует действительности.Говоря о деэскалации, представитель правительства Греции также отметил, что Афины изучают техническую сторону предложений, представленных генсеком <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> <a href="http://ria.ru/person_JJens_Stoltenberg/" target="_blank" data-auto="true">Йенсом Столтенбергом</a>.По его словам, Турция должна доказать на практике, что она выступает за диалог и международное право.В последние недели резко обострились отношения между <a href="http://ria.ru/location_Athens/" target="_blank" data-auto="true">Афинами</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкарой</a>. Это связано с тем, что турецкое судно Oruç Reis начало сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье, в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ). Вооруженные силы Греции привели в состояние повышенной боеготовности. Турция также ведет геологоразведку в районе, который Кипр считает своей ИЭЗ.Греция и Турция обвиняют друг друга в подписании незаконных соглашений о делимитации морских зон, не учитывающих интересы другой стороны.

https://ria.ru/20200906/turtsiya-1576833721.html

https://ria.ru/20200829/turtsiya-1576467683.html

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эдирне (провинция)

греция

турция

афины

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эдирне (провинция), нато, греция, турция, йенс столтенберг, афины, в мире