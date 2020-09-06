Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200906/dtp-1576830643.html
В Ленобласти грузовик сбил пешехода, опрокинулся и залил дорогу мазутом
Грузовик Scania с мазутом сбил пешехода и опрокинулся в Ленинградской области, мазут вытек на проезжую часть, сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T00:27
2020-09-06T00:27
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ленинградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_0:159:3078:1890_1400x0_80_0_0_22d0202bdd4666aa3a01a4610952f751.jpg
<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости.</strong> Грузовик Scania с мазутом сбил пешехода и опрокинулся в <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>, мазут вытек на проезжую часть, сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.ДТП произошло около 20.30 мск на 58-м километре автодороги А-180 "Нарва".В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, движение на этом участке полностью остановлено, транспорт перенаправляется через населенный пункт Черемыкино.
https://ria.ru/20200904/dtp-1576716586.html
ленинградская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_f5157ceb6de91abbac1758aba23d9fcc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинградская область, происшествия

В Ленобласти грузовик сбил пешехода, опрокинулся и залил дорогу мазутом

00:27 06.09.2020
553
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Грузовик Scania с мазутом сбил пешехода и опрокинулся в Ленинградской области, мазут вытек на проезжую часть, сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло около 20.30 мск на 58-м километре автодороги А-180 "Нарва".
"Автомобиль Scania под управлением водителя мужчины совершил наезд на пешехода. Уклоняясь от наезда, автомобиль завалился на правый бок, и произошло вытекание мазута на проезжую часть. В результате ДТП пешеход погиб на месте. Водитель Scania получил травмы и госпитализирован", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники МЧС, движение на этом участке полностью остановлено, транспорт перенаправляется через населенный пункт Черемыкино.
Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий ДТП в Анапе. 4 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 08:22
В Анапе один человек погиб и не менее девяти пострадали в ДТП с автобусом
101524
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ленинградская областьПроисшествия
Рекомендуем
Дональд Трамп
На озере в Техасе несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время осмотра экспозиции выставки вооружений Международного военно-технического форума Армия-2020
Шойгу рассказал о реакции НАТО на предложение снизить число учений
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на 41-м заседании Российского организационного комитета Победа. 11 декабря 2019
НАТО хочет вернуться к противостоянию времен холодной войны, заявил Шойгу
Преподавательница Университета Джорджа Вашингтона Джессика Круг
В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей
Алексей Навальный
Германия ожидает от России действий по делу Навального в "ближайшие дни"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совместном заседании Министров обороны государств ШОС, СНГ и ОДКБ
Шойгу объяснил, почему России нужно совершенствовать боевые возможности
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Премьер-министр Саксонии призвал достроить "Северный поток — 2"
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Bloomberg узнало о решении Меркель по "Северному потоку — 2"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Западные СМИ развернули масштабную кампанию против России, заявил Шойгу
Телеведущая Александра Ливанская
Умерла телеведущая Александра Ливанская
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на заседании Совета Федерации
Шойгу заявил об активизации разведки НАТО
Маска на лице
Стало известно, как избавиться от "синдрома стервозного лица"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал прививку от CoViD-19. Стоп-кадр видео
Шойгу рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвокат Ефремова назвал вероятный срок заключения актера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Исследование: средний чек трат туристов в Петербурге летом обогнал Сочи
03:13В МЧС рассказали, как правильно спускаться в погреб
03:05Российскую ракету на смену украинскому "Зениту" начнут делать в 2021 году
02:07Эксперт рассказал, как работа смартфона отражается на памяти человека
02:03Стало известно, как избавиться от "синдрома стервозного лица"
01:54В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей
01:35В ФРГ призвали не сужать тему об инциденте с Навальным до "Nord Stream 2"
01:17Германия ожидает от России действий по делу Навального в "ближайшие дни"
00:30На озере в Техасе несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа
00:27В Ленобласти грузовик сбил пешехода, опрокинулся и залил дорогу мазутом
23:03В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
22:56Шойгу рассказал о реакции НАТО на предложение снизить число учений
22:50НАТО хочет вернуться к противостоянию времен холодной войны, заявил Шойгу
22:48Западные СМИ развернули масштабную кампанию против России, заявил Шойгу
22:45Шойгу объяснил, почему России нужно совершенствовать боевые возможности
22:36Премьер-министр Саксонии призвал достроить "Северный поток — 2"
22:28Шойгу заявил об активизации разведки НАТО
22:25Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса
21:55Собянин пожелал москвичам смотреть в будущее с оптимизмом
21:52Шойгу заявил о возросшей активности иностранных кораблей в Черном море
Лента новостейМолния