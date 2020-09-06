https://ria.ru/20200906/dtp-1576830643.html

В Ленобласти грузовик сбил пешехода, опрокинулся и залил дорогу мазутом

Грузовик Scania с мазутом сбил пешехода и опрокинулся в Ленинградской области, мазут вытек на проезжую часть, сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T00:27

2020-09-06T00:27

2020-09-06T00:27

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ленинградская область

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости.</strong> Грузовик Scania с мазутом сбил пешехода и опрокинулся в <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>, мазут вытек на проезжую часть, сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.ДТП произошло около 20.30 мск на 58-м километре автодороги А-180 "Нарва".В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, движение на этом участке полностью остановлено, транспорт перенаправляется через населенный пункт Черемыкино.

https://ria.ru/20200904/dtp-1576716586.html

ленинградская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинградская область, происшествия