https://ria.ru/20200906/chance-1576845490.html

Украинский дипломат заявил об упущенном шансе в отношениях с Россией

Бывший советник президента Украины по вопросам внешней политики, дипломат Василий Филипчук заявил, что в Киеве потеряли шанс выстроить в России "пятую колонну". РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T18:40

2020-09-06T18:40

2020-09-06T18:40

россия

ситуация на украине

евросоюз

киев

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Бывший советник президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> по вопросам внешней политики, дипломат Василий Филипчук заявил, что в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a> потеряли шанс выстроить в России "пятую колонну". Об этом сообщает "<a href="https://apostrophe.ua" target="_blank" rel="nofollow noopener">Апостроф</a>".Дипломат посетовал, что Киеву необходимо через своих агентов влияния распространять в России "здоровые зерна", но эта возможность упущена. Дипломат также оценил шансы Украины выстроить диалог с <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзом</a>. По его словам, ЕС — очень конструктивный партнер, но в Киеве не получают того уровня обратной реакции, который соответствовал бы их устремлениям. "Соглашение об ассоциации не приведет нас в ЕС", — подчеркнул он и призвал строить украиноцентричную внешнюю политику. По словам дипломата, Вашингтон тоже не является безоговорочным партнером для Киева."То, что мы получили от американских партнеров, очень далеко от того, что могла бы дать сверхдержава", — объяснил Филипчук.<em><strong>Полный текст статьи читайте</strong></em> <em><strong><a href="https://inosmi.ru/politic/20200905/248067536.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">на сайте ИноСМИ</a></strong></em> <em><strong>>>.</strong></em>

https://ria.ru/20200706/1573962880.html

https://ria.ru/20200807/1575498575.html

Саша Неваша Все, абсолютно все оказались ненадежными "партнерами", не хотят кормить украинцев просто так. 72

Коля Моргунов чубатые вы не обижайтесь, но киев мать городов русских так было, есть и будет дальше и все вернется в родную гавань вопрос стоит лишь в том с вами или без 65

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация на украине, евросоюз, киев, украина, в мире