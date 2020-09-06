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Украинский дипломат заявил об упущенном шансе в отношениях с Россией
Бывший советник президента Украины по вопросам внешней политики, дипломат Василий Филипчук заявил, что в Киеве потеряли шанс выстроить в России "пятую колонну". РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T18:40
2020-09-06T18:40
россия
ситуация на украине
евросоюз
киев
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Бывший советник президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> по вопросам внешней политики, дипломат Василий Филипчук заявил, что в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a> потеряли шанс выстроить в России "пятую колонну". Об этом сообщает "<a href="https://apostrophe.ua" target="_blank" rel="nofollow noopener">Апостроф</a>".Дипломат посетовал, что Киеву необходимо через своих агентов влияния распространять в России "здоровые зерна", но эта возможность упущена. Дипломат также оценил шансы Украины выстроить диалог с <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзом</a>. По его словам, ЕС — очень конструктивный партнер, но в Киеве не получают того уровня обратной реакции, который соответствовал бы их устремлениям. "Соглашение об ассоциации не приведет нас в ЕС", — подчеркнул он и призвал строить украиноцентричную внешнюю политику. По словам дипломата, Вашингтон тоже не является безоговорочным партнером для Киева."То, что мы получили от американских партнеров, очень далеко от того, что могла бы дать сверхдержава", — объяснил Филипчук.<em><strong>Полный текст статьи читайте</strong></em> <em><strong><a href="https://inosmi.ru/politic/20200905/248067536.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">на сайте ИноСМИ</a></strong></em> <em><strong>&gt;&gt;.</strong></em>
https://ria.ru/20200706/1573962880.html
https://ria.ru/20200807/1575498575.html
Все, абсолютно все оказались ненадежными "партнерами", не хотят кормить украинцев просто так.
72
чубатые вы не обижайтесь, но киев мать городов русских так было, есть и будет дальше и все вернется в родную гавань вопрос стоит лишь в том с вами или без
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россия
киев
украина
РИА Новости
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60
россия, ситуация на украине, евросоюз, киев, украина, в мире

Украинский дипломат заявил об упущенном шансе в отношениях с Россией

18:40 06.09.2020
11475
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной Рады Украины
Здание Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Верховной Рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Бывший советник президента Украины по вопросам внешней политики, дипломат Василий Филипчук заявил, что в Киеве потеряли шанс выстроить в России "пятую колонну". Об этом сообщает "Апостроф".
Дипломат посетовал, что Киеву необходимо через своих агентов влияния распространять в России "здоровые зерна", но эта возможность упущена.
"Нам надо усиливать тех, кто способен воспринять Украину как независимое государство", — отметил Филипчук.
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Дипломат также оценил шансы Украины выстроить диалог с Евросоюзом. По его словам, ЕС — очень конструктивный партнер, но в Киеве не получают того уровня обратной реакции, который соответствовал бы их устремлениям.
"Соглашение об ассоциации не приведет нас в ЕС", — подчеркнул он и призвал строить украиноцентричную внешнюю политику.
По словам дипломата, Вашингтон тоже не является безоговорочным партнером для Киева.
"То, что мы получили от американских партнеров, очень далеко от того, что могла бы дать сверхдержава", — объяснил Филипчук.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>.
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Обсудить 10
РоссияСитуация на УкраинеЕвросоюзКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Все, абсолютно все оказались ненадежными "партнерами", не хотят кормить украинцев просто так.
6 сентября, 18:56
Саша НевашаСаша Неваша
6191100
чубатые вы не обижайтесь, но киев мать городов русских так было, есть и будет дальше и все вернется в родную гавань вопрос стоит лишь в том с вами или без
6 сентября, 18:43
КМКоля Моргунов
5730203
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