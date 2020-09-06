https://ria.ru/20200906/bayden-1576813819.html

В США готовят цветную революцию. Байдена хотят сделать Тихановской

Еще пару месяцев назад, по мере стабильного увеличения отрыва рейтингов Джо Байдена от показателей действующего президента, в американском истеблишменте царили... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T08:00

2020-09-06T08:00

2020-09-06T08:00

светлана тихановская

дональд трамп

министерство внутренней безопасности сша

хиллари клинтон

билл клинтон

джо байден

сша

авторы

мнение - авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575682241_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_93ce82da8d9074dfcd4979177953888c.jpg

Еще пару месяцев назад, по мере стабильного увеличения отрыва <a href="https://www.realclearpolitics.com/epolls/2020/president/us/general_election_trump_vs_biden-6247.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">рейтингов</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> от показателей действующего президента, в американском истеблишменте царили спокойствие и уверенность. Однако тенденции последних нескольких недель (особенно это касается ключевых для президентской гонки штатов) породили массу выступлений и статей, в которых чувствуется приближение паники. Дошло до того, что американцев начали убеждать в том, насколько вредно и даже опасно верить результатам голосования, которые традиционно будут оглашать в ночь после выборов.Многих шокировал <a href="https://russian.rt.com/inotv/2020-08-26/Fox-News-Klinton-posovetovala-Bajdenu" target="_blank" rel="nofollow noopener">призыв Хиллари Клинтон</a> к Байдену не признавать поражение в случае объявления победы Трампа. "Ни при каких обстоятельствах", — категорично потребовала она. То есть даже при значительном отрыве от действующего президента. Ну чем не открытый призыв к цветной революции!Но не стоит расценивать это выступление просто как эмоциональный всплеск "сбитого летчика", все еще ностальгирующего по утраченной победе четырехлетней давности. Под призыв Клинтон подвели фундамент в виде ряда исследований ведущих экспертов Демпартии. В частности, это объемный доклад группы Transition Integrity Project (TIP), созданной в прошлом году. Работала она при активном участии <a href="http://ria.ru/person_Dzhon_Podesta/" target="_blank" data-auto="true">Джона Подесты</a>, бывшего главы аппарата Белого дома при <a href="http://ria.ru/person_Bill_Klinton/" target="_blank" data-auto="true">Билле Клинтоне</a> и руководителя предвыборной кампании Хиллари Клинтон в 2016-м.Доклад этой группы, опубликованный в августе, посвящен сценариям итогов выборов, включая и незначительную разницу результатов Байдена и Трампа, и однозначную победу одного из них. Так вот, основной <a href="https://www.documentcloud.org/documents/7013152-Preventing-a-Disrupted-Presidential-Election-and.html#document/p1" target="_blank" rel="nofollow noopener">вывод Подесты и Ко</a> заключается в следующем: "Концепт "электоральной ночи" более не является точным и на самом деле опасен. <…> Победитель может не определиться (и мы полагаем, что, скорее всего, так и будет) в "электоральную ночь" до тех пор, пока официальные лица продолжают подсчитывать голоса по почте". Проще говоря, эксперты Демпартии взывают к избирателям: если вы с экранов телевизоров в ночь после выборов увидите, что победу одержал Трамп, не верьте глазам своим!Это подкрепляется заявлениями других аналитиков, так или иначе связанных с демократами. Так, группа Hawkfish, финансируемая бывшим мэром <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a> и несостоявшимся кандидатом в президенты <a href="http://ria.ru/person_Majjkl_Blumberg/" target="_blank" data-auto="true">Майклом Блумбергом</a>, <a href="https://www.fastcompany.com/90546007/what-is-a-red-mirage-michael-bloombergs-hawkfish-warns-of-a-nightmarish-election-crisis" target="_blank" rel="nofollow noopener">разработала сценарий</a> "Красный мираж" — по карте, окрашенной в цвета республиканцев. Согласно ему, в ночь с 3 на 4 ноября объявят тотальную победу Трампа в большинстве штатов (исследователи допускают, что отрыв составит 408 на 130 голосов электоральных выборщиков). Но при этом глава Hawkfish Джош Мендельсон уверяет: это будет "мираж", на самом деле победит Байден. Уже к 10 ноября, по <a href="https://youtu.be/C74GXN2fock" target="_blank" rel="nofollow noopener">мнению аналитика</a>, будет 334 против 204 в пользу демократа.Такой удивительный вывод аналитиков от Демпартии базируется на их уверенности в том, что до 40% избирателей проголосуют по почте. Различные исследования показывают, что американцы, которые придут на избирательные участки, в основном поддержат Трампа. Свежий <a href="https://emersonpolling.reportablenews.com/pr/august-2020-presidential-race-tightens-after-party-conventions" target="_blank" rel="nofollow noopener">анализ социологов Emerson</a> College выявил, что в этой категории счет 57:37 в пользу действующего президента. А вот те избиратели, которые приняли решение отправлять бюллетени по почте, в подавляющем большинстве (67% на 28%) поддержат Байдена. По мнению Мендельсона, в ночь выборов, когда все телеканалы будут объявлять результаты по каждому штату, подсчитают всего 15% голосов в конвертах. И перевес Байдена возникнет через несколько дней.Эти <a href="https://youtu.be/aot3tZP2V4o" target="_blank" rel="nofollow noopener">цифры наглядно поясняют</a>, почему Трамп активно борется против такого вида голосования, постоянно подчеркивая, что он открывает огромные возможности для подделки. Демократы же и поддерживающие их СМИ (а это подавляющее большинство основных массмедиа <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америки</a>) упорно опровергают все подобные заявления президента, доказывая, что голосование по почте — совершенно безопасный способ волеизъявления граждан. Напомним, это те самые СМИ, которые еще весной нынешнего года <a href="https://ria.ru/20200507/1571018625.html" target="_blank">утверждали</a> прямо противоположное относительно выборов в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a>, где правящая партия попыталась организовать голосование именно таким "безопасным" способом. Активная раскрутка подобных выкладок свидетельствует о том, что демократы начали активную кампанию обработки общественного мнения с целью убедить свой народ не верить возможной победе Трампа, если об этом объявят по телевизору. Причем неважно, насколько значительной она будет. Мол, мы спустя несколько дней/недель досчитаем нужное количество, чего бы нам это ни стоило.Причем аналитики Демпартии пишут об этом довольно открыто, раздавая прямые указания американским массмедиа о том, как следует освещать выборы. Так, в упомянутом выше докладе TIP есть следующий пассаж: "СМИ должны публично оспаривать заявления президента Трампа о мошенничестве, включая высказывания о том, что голосование по почте — жульничество". Такой себе "темник" от оппозиции, который, судя по постоянно повторяющимся материалам CNN и The New York Times, старательно отрабатывается журналистами.Помимо призыва отказаться от объявления результатов выборов в ночь голосования, Подеста со товарищи выработали и рекомендации на случай однозначной победы Трампа. Само собой, о признании командой Байдена поражения и речи нет. Сценарий предусматривает пересчет голосов в нескольких ключевых штатах, провоцирование антитрамповских беспорядков и даже открытое неповиновение нескольких западных регионов страны (<a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорния</a>, <a href="http://ria.ru/location_StateofOregon/" target="_blank" data-auto="true">Орегон</a>, <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a>). Конечным итогом этих волнений аналитики TIP видят требование объявить двумя новыми штатами округа <a href="http://ria.ru/location_Colombia/" target="_blank" data-auto="true">Колумбия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Puerto_Rico/" target="_blank" data-auto="true">Пуэрто-Рико</a> (однозначно демократические), разделить Калифорнию на пять штатов и тем самым обеспечить полное доминирование Демпартии в будущем сенате, а также фактически лишить республиканцев даже теоретической победы их кандидата на грядущих выборах президента. Все это может привести к тому, что 6 января следующего года, когда конгресс США должен подсчитать и подтвердить голоса выборщиков, палата представителей вопреки официальному результату объявит победителем Джо Байдена — эдакий американский вариант <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a>. При таком развитии событий ко дню инаугурации 20 января страна может оказаться без легитимного президента и верховного главнокомандующего. "Непонятно, как поведет себя армия при таком сценарии", — заключают авторы <a href="https://www.documentcloud.org/documents/7013152-Preventing-a-Disrupted-Presidential-Election-and.html#document/p1" target="_blank" rel="nofollow noopener">доклада</a>. То есть даже делается прозрачный намек на возможность военного переворота в США.Подчеркиваем, все описанное — это не фантастика из серии "У нас это невозможно", не бредни какого-нибудь заштатного "пикейного жилета". Это выводы и рекомендации команды ведущих экспертов Демократической партии, представляющих самую что ни на есть элиту данной политсилы.Неудивительно, что их оппоненты уже заговорили о том, что истеблишмент Демпартии готовит в США цветную революцию. Главный редактор американского сайта The National Pulse Рахим Кассам напрямую <a href="https://www.youtube.com/watch?v=GPYIh89W1gs" target="_blank" rel="nofollow noopener">провел параллели</a> между нынешней тактикой команды Клинтон и действиями вашингтонского истеблишмента на внешней арене, когда тот "развязывал войну против избранных лидеров и демократической легитимности по всему миру, как на Украине". "Они теперь собираются делать то же самое здесь, в Соединенных Штатах, — цветную революцию в Америке. <…> Демократическая партия Америки устраивает заговор с целью отринуть результаты выборов и ввергнуть эту страну в хаос такого масштаба, на фоне которого Портленд будет выглядеть детским манежем", — делает вывод Кассам.Самое поразительное, что и в этой ситуации во всем обвинят русских. Так, <a href="https://www.reuters.com/article/us-usa-election-russia-ballots/u-s-homeland-security-warns-that-russia-is-trying-to-undermine-confidence-in-mail-in-voting-idUSKBN25U358" target="_blank" rel="nofollow noopener">в последнем бюллетене</a> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_vnutrennejj_bezopasnosti_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Министерства внутренней безопасности США</a> сказано, что это Россия, а не американские политики, пытается подорвать доверие к результату будущих президентских выборов, особенно к голосованию по почте. То есть это "коварные русские" руководят Трампом, когда он предупреждает о готовящихся фальсификациях, а заодно и элитами Демпартии, которые открыто призывают американцев не верить своим глазам, когда им покажут результаты выборов в электоральную ночь. Что ж, санкции обеспечены, нам не привыкать.

https://ria.ru/20200904/vmeshatelstvo-1576799199.html

https://ria.ru/20200904/bayden-1576806317.html

https://ria.ru/20200901/bayden-1576555756.html

https://ria.ru/20200829/bayden-1576458595.html

https://ria.ru/20200826/bayden-1576314683.html

Степан Краснов Отмороженная бандитская страна. 133

Александр Жуть Америкосы ради власти готовы на всё, даже на войну в собственной стране. 118

52

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

Владимир Корнилов https://cdn23.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Владимир Корнилов https://cdn23.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Владимир Корнилов https://cdn23.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

светлана тихановская, дональд трамп, министерство внутренней безопасности сша, хиллари клинтон, билл клинтон, джо байден, сша, авторы, мнение - авторы, в мире