https://ria.ru/20200905/ucheniya-1576829917.html
Шойгу рассказал о реакции НАТО на предложение снизить число учений
Россия предложила НАТО снизить число военных учений во время пандемии, чтобы предотвратить дальнейшее осложнение отношений, но в Брюсселе восприняли эту идею... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T22:56
2020-09-05T22:56
2020-09-05T23:08
коронавирус covid-19
брюссель
нато
сергей шойгу
москва
безопасность
в мире
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<strong>КУБИНКА (Московская область), 5 сен – РИА Новости.</strong> Россия предложила <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> снизить число военных учений во время пандемии, чтобы предотвратить дальнейшее осложнение отношений, но в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> восприняли эту идею <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> негативно, заявил министр обороны РФ генерал армии <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a>."Военное руководство России неоднократно предлагало согласовать совместные меры с целью предотвращения дальнейшего осложнения отношений", - сказал он журналистам после завершения Армейских международных игр.По его словам, среди этих мер - "отвод районов учений вглубь от линии соприкосновения России и НАТО, согласование минимально допустимых дистанций сближения кораблей и самолетов, снижение интенсивности учений и другой деятельности российских Вооруженных сил и объединенных вооруженных сил НАТО в период пандемии новой коронавирусной инфекции"."Эти инициативы по-прежнему актуальны. Однако в Брюсселе они воспринимаются негативно. Североатлантический союз пока не готов к совместной конструктивной работе в целях укрепления региональной стабильности", - отметил министр.Он выразил надежду, что в будущем такая позиция изменится.
https://ria.ru/20200905/shoygu-1576829830.html
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брюссель
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, брюссель, нато, сергей шойгу, москва, безопасность, в мире
КУБИНКА (Московская область), 5 сен – РИА Новости.
Россия предложила НАТО
снизить число военных учений во время пандемии, чтобы предотвратить дальнейшее осложнение отношений, но в Брюсселе
восприняли эту идею Москвы
негативно, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу
.
"Военное руководство России неоднократно предлагало согласовать совместные меры с целью предотвращения дальнейшего осложнения отношений", - сказал он журналистам после завершения Армейских международных игр.
По его словам, среди этих мер - "отвод районов учений вглубь от линии соприкосновения России и НАТО, согласование минимально допустимых дистанций сближения кораблей и самолетов, снижение интенсивности учений и другой деятельности российских Вооруженных сил и объединенных вооруженных сил НАТО в период пандемии новой коронавирусной инфекции".
"Эти инициативы по-прежнему актуальны. Однако в Брюсселе они воспринимаются негативно. Североатлантический союз пока не готов к совместной конструктивной работе в целях укрепления региональной стабильности", - отметил министр.
Он выразил надежду, что в будущем такая позиция изменится.