https://ria.ru/20200905/tramp-1576807160.html

Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах ФРГ о произошедшем с Алексеем Навальным, но США пока их не видели. РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T01:24

2020-09-05T01:24

2020-09-05T01:31

вашингтон (город)

сергей нечаев (дипломат)

дональд трамп

алексей навальный

мид германии

генеральная прокуратура рф

москва

германия

берлин (город)

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<strong>ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах ФРГ о произошедшем с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, но США пока их не видели.Трамп добавил, что не будет возражать по поводу мер, которые планируют принять в Германии в отношении России в этой связи."Мы изучим цифры и документы, потому что нам пришлют много документов в ближайшие несколько дней", - сказал он.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ по ситуации вокруг Навального.Ранее сообщалось, что посол РФ в ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Nechaev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нечаев</a> в среду посетил <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Германии</a> в связи с новыми обстоятельствами в деле Навального. В российской дипмиссии по итогам этого отмечали, что <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Nechaev_2/" target="_blank" data-auto="true">Нечаев</a> был "проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ", при этом "никакой субстантивной фактуры послу не передавалось".

https://ria.ru/20200904/tramp-1576714659.html

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вашингтон (город)

москва

германия

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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