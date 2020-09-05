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https://ria.ru/20200905/tramp-1576807160.html
Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах ФРГ о произошедшем с Алексеем Навальным, но США пока их не видели. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T01:24
2020-09-05T01:31
вашингтон (город)
сергей нечаев (дипломат)
дональд трамп
алексей навальный
мид германии
генеральная прокуратура рф
москва
германия
берлин (город)
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<strong>ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах ФРГ о произошедшем с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, но США пока их не видели.Трамп добавил, что не будет возражать по поводу мер, которые планируют принять в Германии в отношении России в этой связи."Мы изучим цифры и документы, потому что нам пришлют много документов в ближайшие несколько дней", - сказал он.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ по ситуации вокруг Навального.Ранее сообщалось, что посол РФ в ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Nechaev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нечаев</a> в среду посетил <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Германии</a> в связи с новыми обстоятельствами в деле Навального. В российской дипмиссии по итогам этого отмечали, что <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Nechaev_2/" target="_blank" data-auto="true">Нечаев</a> был "проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ", при этом "никакой субстантивной фактуры послу не передавалось".
https://ria.ru/20200904/tramp-1576714659.html
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вашингтон (город)
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вашингтон (город), сергей нечаев (дипломат), дональд трамп, алексей навальный, мид германии, генеральная прокуратура рф, москва, германия, берлин (город), в мире

Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным

01:24 05.09.2020 (обновлено: 01:31 05.09.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах ФРГ о произошедшем с Алексеем Навальным, но США пока их не видели.

"Нет, я у меня нет (поводов). Я слышал, что Германия дает это как определенные или почти определенные (выводы), но мы сами еще их не видели", - сказал он журналистам, назвав произошедшее трагедией, которая не должна была произойти.

Трамп добавил, что не будет возражать по поводу мер, которые планируют принять в Германии в отношении России в этой связи.
"Мы изучим цифры и документы, потому что нам пришлют много документов в ближайшие несколько дней", - сказал он.
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
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Ранее сообщалось, что посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в среду посетил МИД Германии в связи с новыми обстоятельствами в деле Навального. В российской дипмиссии по итогам этого отмечали, что Нечаев был "проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ", при этом "никакой субстантивной фактуры послу не передавалось".
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Вашингтон (город)Сергей Нечаев (дипломат)Дональд ТрампАлексей НавальныйМИД ГерманииГенеральная прокуратура РФМоскваГерманияБерлин (город)В мире
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