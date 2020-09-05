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https://ria.ru/20200905/tramp-1576807087.html
Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него пока нет доказательств причастности России к "отравлению" оппозиционера Алексея Навального. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T01:20
2020-09-05T01:26
дональд трамп
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
сша
берлин (город)
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что у него пока нет доказательств причастности России к "отравлению" оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>."Никто не был более жестким в отношении России, чем я", - добавил он, отвечая на вопрос, какими должны быть шаги <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>в ситуации вокруг Навального.Американский президент также отметил, что если причастность России подтвердится, он будет "очень разозлен".Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков.
https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576801535.html
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
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дональд трамп, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, сша, берлин (город), в мире

Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана

01:20 05.09.2020 (обновлено: 01:26 05.09.2020)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него пока нет доказательств причастности России к "отравлению" оппозиционера Алексея Навального.
"У нас пока нет никаких доказательств, но я изучу (этот вопрос)", - сказал Трамп.
"Никто не был более жестким в отношении России, чем я", - добавил он, отвечая на вопрос, какими должны быть шаги США в ситуации вокруг Навального.
Американский президент также отметил, что если причастность России подтвердится, он будет "очень разозлен".
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Запись перехваченного разговора между Варшавой и Берлином про отравление Навального - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
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Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков.
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Зачем нас убеждают поверить в отравление Навального
21354026
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Дональд ТрампАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМоскваСШАБерлин (город)В мире
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