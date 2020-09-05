Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
01:20 05.09.2020 (обновлено: 01:26 05.09.2020)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него пока нет доказательств причастности России к "отравлению" оппозиционера Алексея Навального.
"У нас пока нет никаких доказательств, но я изучу (этот вопрос)", - сказал Трамп.
"Никто не был более жестким в отношении России, чем я", - добавил он, отвечая на вопрос, какими должны быть шаги США в ситуации вокруг Навального.
Американский президент также отметил, что если причастность России подтвердится, он будет "очень разозлен".
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков.
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