https://ria.ru/20200905/tramp-1576807087.html

Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него пока нет доказательств причастности России к "отравлению" оппозиционера Алексея Навального. РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T01:20

2020-09-05T01:20

2020-09-05T01:26

дональд трамп

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

москва

сша

берлин (город)

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что у него пока нет доказательств причастности России к "отравлению" оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>."Никто не был более жестким в отношении России, чем я", - добавил он, отвечая на вопрос, какими должны быть шаги <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>в ситуации вокруг Навального.Американский президент также отметил, что если причастность России подтвердится, он будет "очень разозлен".Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков.

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576801535.html

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html

2

москва

сша

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, сша, берлин (город), в мире