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https://ria.ru/20200905/shvetsiya-1576816340.html
Шведский премьер ответил на призывы остановить "Северный поток — 2"
Шведский премьер-министр Стефан Левен призвал оппонентов строительства "Северного потока — 2" соблюдать международное право. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T12:41
2020-09-05T16:22
россия
стефан лёвен
северный поток — 2
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
германия
белоруссия
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Шведский премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Stefan_Ljoven/" target="_blank" data-auto="true">Стефан Левен</a> призвал оппонентов строительства "<u><a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/">Северного потока — 2</a></u>" соблюдать международное право.Комментируя призывы немецких политиков остановить строительство трубопровода из-за инцидента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексеем Навальным</a>, он подчеркнул, что <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеция</a> дала разрешение на реализацию проекта еще в 2018 году.Глава шведского правительства также указал на необходимость проведения "независимого и достоверного расследования" причин госпитализации Навального. Левен заявил, что "Россия обязана привлечь виновных к ответственности".Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а российский МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве России в Берлине говорили, что ждут от германской стороны правовой помощи по линии прокуратуры. Москва заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал спикер Кремля.Белорусский гостелеканал ОНТ в пятницу обнародовал, предположительно, перехваченную разведкой аудиозапись разговора Берлина и <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшавы</a> об "отравлении" Навального. Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждение "отравления" не так важно — "на войне всякие методы хороши". Песков заявил, что <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> наверняка доложит <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> выводы по переданной <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минском</a> записи.
https://ria.ru/20200904/bundestag-1576781763.html
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россия, стефан лёвен, северный поток — 2, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, германия, белоруссия, в мире

Шведский премьер ответил на призывы остановить "Северный поток — 2"

12:41 05.09.2020 (обновлено: 16:22 05.09.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Швеции Стефан Левен
Премьер-министр Швеции Стефан Левен - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Премьер-министр Швеции Стефан Левен. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Шведский премьер-министр Стефан Левен призвал оппонентов строительства "Северного потока — 2" соблюдать международное право.
Комментируя призывы немецких политиков остановить строительство трубопровода из-за инцидента с Алексеем Навальным, он подчеркнул, что Швеция дала разрешение на реализацию проекта еще в 2018 году.

"Мы уже приняли все решения относительно выдачи разрешения на (строительство. — Прим. ред.) "Северный поток — 2". Для нас очень важно, чтобы международное право соблюдалось", — заявил Левен в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Глава шведского правительства также указал на необходимость проведения "независимого и достоверного расследования" причин госпитализации Навального. Левен заявил, что "Россия обязана привлечь виновных к ответственности".
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а российский МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве России в Берлине говорили, что ждут от германской стороны правовой помощи по линии прокуратуры. Москва заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал спикер Кремля.
Белорусский гостелеканал ОНТ в пятницу обнародовал, предположительно, перехваченную разведкой аудиозапись разговора Берлина и Варшавы об "отравлении" Навального. Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждение "отравления" не так важно — "на войне всякие методы хороши". Песков заявил, что ФСБ наверняка доложит Владимиру Путину выводы по переданной Минском записи.
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РоссияСтефан ЛёвенСеверный поток — 2Алексей НавальныйГенеральная прокуратура РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковГерманияБелоруссияВ мире
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