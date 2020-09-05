Шведский премьер ответил на призывы остановить "Северный поток — 2"
12:41 05.09.2020 (обновлено: 16:22 05.09.2020)
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Премьер-министр Швеции Стефан Левен. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Шведский премьер-министр Стефан Левен призвал оппонентов строительства "Северного потока — 2" соблюдать международное право.
Комментируя призывы немецких политиков остановить строительство трубопровода из-за инцидента с Алексеем Навальным, он подчеркнул, что Швеция дала разрешение на реализацию проекта еще в 2018 году.
"Мы уже приняли все решения относительно выдачи разрешения на (строительство. — Прим. ред.) "Северный поток — 2". Для нас очень важно, чтобы международное право соблюдалось", — заявил Левен в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Глава шведского правительства также указал на необходимость проведения "независимого и достоверного расследования" причин госпитализации Навального. Левен заявил, что "Россия обязана привлечь виновных к ответственности".
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а российский МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве России в Берлине говорили, что ждут от германской стороны правовой помощи по линии прокуратуры. Москва заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал спикер Кремля.
Белорусский гостелеканал ОНТ в пятницу обнародовал, предположительно, перехваченную разведкой аудиозапись разговора Берлина и Варшавы об "отравлении" Навального. Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждение "отравления" не так важно — "на войне всякие методы хороши". Песков заявил, что ФСБ наверняка доложит Владимиру Путину выводы по переданной Минском записи.