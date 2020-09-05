https://ria.ru/20200905/shoygu-1576829885.html

НАТО хочет вернуться к противостоянию времен холодной войны, заявил Шойгу

Североатлантический альянс стремится вернуться к противостоянию времен холодной войны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T22:50

2020-09-05T22:50

2020-09-05T23:01

восточная европа

нато

сергей шойгу

ссср

безопасность

в мире

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<strong>КУБИНКА (Московская обл.), 5 сен - РИА Новости.</strong> Североатлантический альянс стремится вернуться к противостоянию времен холодной войны, заявил министр обороны РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a>.Он отметил, что <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> развивает военную инфраструктуру и продолжает развертывать систему противоракетной обороны в <a href="http://ria.ru/location_vostochnaja_evropa/" target="_blank" data-auto="true">Восточной Европе</a>."По сути, Североатлантический союз стремится вернуться к противостоянию времен холодной войны", - сказал Шойгу журналистам по завершении "Армейских игр – 2020".Он подчеркнул, что причина этого очевидна. "Российская Федерация проводит независимую политику, активно участвует в решении глобальных проблем, выступает посредником в урегулировании конфликтов", - сказал министр.По его словам, растущий международный авторитет России стимулировал развитие не только евразийских, но и глобальных интеграционных объединений, таких как БРИКС."Все это рассматривается Западом как вызов его лидерству, как попытка разрушить сформированный после распада <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> однополярный мировой порядок", - отметил глава военного ведомства.

https://ria.ru/20200905/shoygu-1576829830.html

Igor Rod'ko Если пенсию всем россиянам понизить вдвое, то можно построить парочку авианосцев. 14

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восточная европа

ссср

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

восточная европа, нато, сергей шойгу, ссср, безопасность, в мире