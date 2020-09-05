https://ria.ru/20200905/shoygu-1576829830.html

Западные СМИ развернули масштабную кампанию против России, заявил Шойгу

Масштабная пропагандистская кампания против России развернута в западных средствах массовой информации, чтобы убедить мировую общественность в якобы... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T22:48

2020-09-05T22:48

2020-09-05T22:48

сергей шойгу

москва

безопасность

в мире

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<strong>КУБИНКА (Московская область), 5 сен - РИА Новости.</strong> Масштабная пропагандистская кампания против России развернута в западных средствах массовой информации, чтобы убедить мировую общественность в якобы агрессивности внешней и военной политики <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>."В концептуальных документах блока наша страна определена как главная угроза безопасности. В западных СМИ развернута масштабная пропагандистская кампания. Ее цель − убедить мировую общественность в якобы агрессивности внешней и военной политики России", - заявил <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Шойгу</a> журналистам по завершении Армейских игр - 2020.Он подчеркнул, что "антироссийскую риторику широко используют высшие должностные лица Североатлантического союза".

https://ria.ru/20200905/shoygu-1576829802.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, москва, безопасность, в мире