https://ria.ru/20200905/shoygu-1576829830.html
Западные СМИ развернули масштабную кампанию против России, заявил Шойгу
Масштабная пропагандистская кампания против России развернута в западных средствах массовой информации, чтобы убедить мировую общественность в якобы... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T22:48
2020-09-05T22:48
2020-09-05T22:48
сергей шойгу
москва
безопасность
в мире
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<strong>КУБИНКА (Московская область), 5 сен - РИА Новости.</strong> Масштабная пропагандистская кампания против России развернута в западных средствах массовой информации, чтобы убедить мировую общественность в якобы агрессивности внешней и военной политики <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>."В концептуальных документах блока наша страна определена как главная угроза безопасности. В западных СМИ развернута масштабная пропагандистская кампания. Ее цель − убедить мировую общественность в якобы агрессивности внешней и военной политики России", - заявил <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Шойгу</a> журналистам по завершении Армейских игр - 2020.Он подчеркнул, что "антироссийскую риторику широко используют высшие должностные лица Североатлантического союза".
https://ria.ru/20200905/shoygu-1576829802.html
3
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, москва, безопасность, в мире