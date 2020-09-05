https://ria.ru/20200905/shoygu-1576829802.html

Шойгу объяснил, почему России нужно совершенствовать боевые возможности

Россия не заинтересована в гонке вооружений, но вынуждена совершенствовать боевые возможности в ответ на недружественные действия НАТО, заявил министр обороны... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T22:45

2020-09-05T22:45

2020-09-05T22:45

нато

сергей шойгу

безопасность

в мире

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<strong>КУБИНКА (Московская область), 5 сен - РИА Новости.</strong> Россия не заинтересована в гонке вооружений, но вынуждена совершенствовать боевые возможности в ответ на недружественные действия <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, заявил министр обороны РФ генерал армии <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> журналистам по завершении "Армейских игр-2020"."Для обеспечения безопасности и защиты национальных интересов наши Вооруженные силы вынуждены реагировать на недружественные действия НАТО, совершенствовать свои боевые возможности. Все принимаемые меры направлены исключительно на укрепление обороны, являются ограниченными по масштабам и соответствуют современным военным опасностям", - сказал Шойгу."Мы не заинтересованы в новой гонке вооружений. В целях снижения напряженности намерены придерживаться максимальной открытости в вопросах военной деятельности", - продолжил министр.Он подчеркнул, что военное ведомство регулярно информирует мировое сообщество, включая страны блока, об основных аспектах оборонного строительства РФ, крупных учениях и внезапных проверках боевой готовности войск."Соответствующие материалы размещаются на сайте министерства обороны, проводятся брифинги для военных атташе и средств массовой информации", - сказал Шойгу.Он также рассказал, что Минобороны России регулярно приглашает страны блока на международные мероприятия, включая Московскую конференцию по международной безопасности, Международный военно-технический форум "Армия" и Армейские международные игры.

https://ria.ru/20200905/shoygu-1576829150.html

https://ria.ru/20200905/shoygu-1576829643.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, сергей шойгу, безопасность, в мире