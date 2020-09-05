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https://ria.ru/20200905/shoygu-1576829643.html
Шойгу заявил об активизации разведки НАТО
Число полетов разведывательной авиации НАТО у границ России в последнее время выросло более чем на 30% в сравнении с прошлым годом, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T22:28
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черное море
нато
сергей шойгу
безопасность
в мире
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<strong>КУБИНКА (Московская область), 5 сен – РИА Новости.</strong> Число полетов разведывательной авиации <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> у границ России в последнее время выросло более чем на 30% в сравнении с прошлым годом, заявил министр обороны РФ генерал армии <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a>."В последнее время государства Североатлантического союза активизировали разведывательную деятельность. Интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, в августе прошлого года - 87 полетов, сейчас - около 120", - сказал он журналистам после окончания Армейских международных игр.По его словам, только с 23 августа по 2 сентября российская авиация не менее 10 раз поднималась на перехват самолетов-разведчиков над Балтийским, Баренцевым и <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черным морями</a>.
https://ria.ru/20200905/shoygu-1576829150.html
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черное море, нато, сергей шойгу, безопасность, в мире

Шойгу заявил об активизации разведки НАТО

22:28 05.09.2020 (обновлено: 23:12 05.09.2020)
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на заседании Совета Федерации
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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КУБИНКА (Московская область), 5 сен – РИА Новости. Число полетов разведывательной авиации НАТО у границ России в последнее время выросло более чем на 30% в сравнении с прошлым годом, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"В последнее время государства Североатлантического союза активизировали разведывательную деятельность. Интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, в августе прошлого года - 87 полетов, сейчас - около 120", - сказал он журналистам после окончания Армейских международных игр.
По его словам, только с 23 августа по 2 сентября российская авиация не менее 10 раз поднималась на перехват самолетов-разведчиков над Балтийским, Баренцевым и Черным морями.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время осмотра экспозиции выставки вооружений Международного военно-технического форума Армия-2020 - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
Вчера, 21:52
Шойгу заявил о возросшей активности иностранных кораблей в Черном море
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Черное мореНАТОСергей ШойгуБезопасностьВ мире
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