https://ria.ru/20200905/shoygu-1576829643.html
Шойгу заявил об активизации разведки НАТО
Число полетов разведывательной авиации НАТО у границ России в последнее время выросло более чем на 30% в сравнении с прошлым годом, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T22:28
2020-09-05T22:28
2020-09-05T23:12
черное море
нато
сергей шойгу
безопасность
в мире
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<strong>КУБИНКА (Московская область), 5 сен – РИА Новости.</strong> Число полетов разведывательной авиации <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> у границ России в последнее время выросло более чем на 30% в сравнении с прошлым годом, заявил министр обороны РФ генерал армии <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a>."В последнее время государства Североатлантического союза активизировали разведывательную деятельность. Интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, в августе прошлого года - 87 полетов, сейчас - около 120", - сказал он журналистам после окончания Армейских международных игр.По его словам, только с 23 августа по 2 сентября российская авиация не менее 10 раз поднималась на перехват самолетов-разведчиков над Балтийским, Баренцевым и <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черным морями</a>.
https://ria.ru/20200905/shoygu-1576829150.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, нато, сергей шойгу, безопасность, в мире