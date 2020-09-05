https://ria.ru/20200905/shoygu-1576829643.html

Шойгу заявил об активизации разведки НАТО

Число полетов разведывательной авиации НАТО у границ России в последнее время выросло более чем на 30% в сравнении с прошлым годом, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T22:28

2020-09-05T22:28

2020-09-05T23:12

черное море

нато

сергей шойгу

безопасность

в мире

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<strong>КУБИНКА (Московская область), 5 сен – РИА Новости.</strong> Число полетов разведывательной авиации <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> у границ России в последнее время выросло более чем на 30% в сравнении с прошлым годом, заявил министр обороны РФ генерал армии <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a>."В последнее время государства Североатлантического союза активизировали разведывательную деятельность. Интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, в августе прошлого года - 87 полетов, сейчас - около 120", - сказал он журналистам после окончания Армейских международных игр.По его словам, только с 23 августа по 2 сентября российская авиация не менее 10 раз поднималась на перехват самолетов-разведчиков над Балтийским, Баренцевым и <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черным морями</a>.

https://ria.ru/20200905/shoygu-1576829150.html

черное море

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, нато, сергей шойгу, безопасность, в мире