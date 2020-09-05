https://ria.ru/20200905/shoygu-1576829150.html
Шойгу заявил о возросшей активности иностранных кораблей в Черном море
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что в Черном море стали чаще появляться военные корабли иностранных держав, в том числе тех, которые не относятся... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T21:52
2020-09-05T21:52
2020-09-05T21:52
черное море
сергей шойгу
сан-франциско
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 сен – РИА Новости.</strong> Министр обороны РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> заявил о том, что в <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черном море</a> стали чаще появляться военные корабли иностранных держав, в том числе тех, которые не относятся к региону."Это не наш флот у берегов <a href="http://ria.ru/location_San_Francisco/" target="_blank" data-auto="true">Сан-Франциско</a> регулярно ходит туда-сюда, а их флот в Черном море. Мало того, там флота и корабли нерегиональных держав. И это стало регулярно, это стало почти постоянно", - сказал Шойгу в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.При этом он отметил, что российские корабли сопровождают зарубежные, когда те появляются в Черном море. Он также пожаловался на то, что в СМИ после этого появляется информация о том, что российские военные якобы действуют непрофессионально, некорректно."Мы делаем все, чтобы не было угрозы нашей стране", - добавил министр.
https://ria.ru/20200904/shoygu-1576779801.html
7
черное море
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, сергей шойгу, сан-франциско, безопасность, в мире