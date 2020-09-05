https://ria.ru/20200905/shoygu-1576829150.html

Шойгу заявил о возросшей активности иностранных кораблей в Черном море

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что в Черном море стали чаще появляться военные корабли иностранных держав, в том числе тех, которые не относятся... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T21:52

2020-09-05T21:52

2020-09-05T21:52

черное море

сергей шойгу

сан-франциско

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 5 сен – РИА Новости.</strong> Министр обороны РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> заявил о том, что в <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черном море</a> стали чаще появляться военные корабли иностранных держав, в том числе тех, которые не относятся к региону."Это не наш флот у берегов <a href="http://ria.ru/location_San_Francisco/" target="_blank" data-auto="true">Сан-Франциско</a> регулярно ходит туда-сюда, а их флот в Черном море. Мало того, там флота и корабли нерегиональных держав. И это стало регулярно, это стало почти постоянно", - сказал Шойгу в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.При этом он отметил, что российские корабли сопровождают зарубежные, когда те появляются в Черном море. Он также пожаловался на то, что в СМИ после этого появляется информация о том, что российские военные якобы действуют непрофессионально, некорректно."Мы делаем все, чтобы не было угрозы нашей стране", - добавил министр.

https://ria.ru/20200904/shoygu-1576779801.html

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черное море

сан-франциско

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, сергей шойгу, сан-франциско, безопасность, в мире