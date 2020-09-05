Премьер-министр Саксонии призвал достроить "Северный поток — 2"
22:36 05.09.2020 (обновлено: 22:39 05.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчасток строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кретшмер (Michael Kretschmer) заявил о необходимости достроить газопровод "Северный поток – 2".
Ранее соратник Кретшмера по партии Христианско-демократический союз (ХДС), кандидат в председатели ХДС Фридрих Мерц призвал остановить строительство газопровода. Кретшмер назвал это "ошибкой".
"Северный поток – 2" должен быть достроен. Мы зависим друг от друга, нам нужно это сотрудничество",- заявил в субботу политик, его слова приводит агентство ДПА.
По словам Кретшмера, инцидент с российским блогером Алексеем Навальным был "ужасным", однако сначала он должен быть расследован, а затем сделаны выводы.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока – 2" и дела Навального должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток – 2". Вместе с тем, однако, звучат и более взвешенные позиции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что проект "Северный поток – 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах.
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Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.