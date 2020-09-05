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https://ria.ru/20200905/saksoniya-1576829745.html
Премьер-министр Саксонии призвал достроить "Северный поток — 2"
Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кретшмер (Michael Kretschmer) заявил о необходимости достроить газопровод "Северный поток – 2". РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T22:36
2020-09-05T22:39
госпитализация алексея навального
северный поток — 2
саксония
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
ангела меркель
дмитрий песков
москва
омск
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<strong>БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр германской федеральной земли <a href="http://ria.ru/location_Free_State_of_Saxony/" target="_blank" data-auto="true">Саксония</a> Михаэль Кретшмер (Michael Kretschmer) заявил о необходимости достроить газопровод "Северный поток – 2".Ранее соратник Кретшмера по партии Христианско-демократический союз (ХДС), кандидат в председатели ХДС <a href="http://ria.ru/person_fridrikh-merts/" target="_blank" data-auto="true">Фридрих Мерц</a> призвал остановить строительство газопровода. Кретшмер назвал это "ошибкой"."Северный поток – 2" должен быть достроен. Мы зависим друг от друга, нам нужно это сотрудничество",- заявил в субботу политик, его слова приводит агентство <a href="https://www.dpa.com/en/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ДПА</a>.По словам Кретшмера, инцидент с российским блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> был "ужасным", однако сначала он должен быть расследован, а затем сделаны выводы.Ранее канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что вопросы "Северного потока – 2" и дела Навального должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток – 2". Вместе с тем, однако, звучат и более взвешенные позиции.Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> также отмечал, что проект "Северный поток – 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20200905/nordstream-1576827619.html
https://ria.ru/20200903/zayavleniya-1576675500.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200905/severnyy-potok-2-1576817012.html
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госпитализация алексея навального, северный поток — 2, саксония, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, ангела меркель, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), в мире

Премьер-министр Саксонии призвал достроить "Северный поток — 2"

22:36 05.09.2020 (обновлено: 22:39 05.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчасток строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Участок строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кретшмер (Michael Kretschmer) заявил о необходимости достроить газопровод "Северный поток – 2".
Ранее соратник Кретшмера по партии Христианско-демократический союз (ХДС), кандидат в председатели ХДС Фридрих Мерц призвал остановить строительство газопровода. Кретшмер назвал это "ошибкой".
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Bloomberg узнало о решении Меркель по "Северному потоку — 2"
"Северный поток – 2" должен быть достроен. Мы зависим друг от друга, нам нужно это сотрудничество",- заявил в субботу политик, его слова приводит агентство ДПА.
По словам Кретшмера, инцидент с российским блогером Алексеем Навальным был "ужасным", однако сначала он должен быть расследован, а затем сделаны выводы.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока – 2" и дела Навального должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток – 2". Вместе с тем, однако, звучат и более взвешенные позиции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что проект "Северный поток – 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах.
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3 сентября, 13:02
В Кремле отреагировали на заявления против "Северного потока — 2"
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
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Госпитализация Алексея НавальногоСеверный поток — 2СаксонияАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФАнгела МеркельДмитрий ПесковМоскваОмскБерлин (город)В мире
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