https://ria.ru/20200905/saksoniya-1576829745.html

Премьер-министр Саксонии призвал достроить "Северный поток — 2"

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кретшмер (Michael Kretschmer) заявил о необходимости достроить газопровод "Северный поток – 2". РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T22:36

2020-09-05T22:36

2020-09-05T22:39

госпитализация алексея навального

северный поток — 2

саксония

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

ангела меркель

дмитрий песков

москва

омск

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<strong>БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр германской федеральной земли <a href="http://ria.ru/location_Free_State_of_Saxony/" target="_blank" data-auto="true">Саксония</a> Михаэль Кретшмер (Michael Kretschmer) заявил о необходимости достроить газопровод "Северный поток – 2".Ранее соратник Кретшмера по партии Христианско-демократический союз (ХДС), кандидат в председатели ХДС <a href="http://ria.ru/person_fridrikh-merts/" target="_blank" data-auto="true">Фридрих Мерц</a> призвал остановить строительство газопровода. Кретшмер назвал это "ошибкой"."Северный поток – 2" должен быть достроен. Мы зависим друг от друга, нам нужно это сотрудничество",- заявил в субботу политик, его слова приводит агентство <a href="https://www.dpa.com/en/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ДПА</a>.По словам Кретшмера, инцидент с российским блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> был "ужасным", однако сначала он должен быть расследован, а затем сделаны выводы.Ранее канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что вопросы "Северного потока – 2" и дела Навального должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток – 2". Вместе с тем, однако, звучат и более взвешенные позиции.Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> также отмечал, что проект "Северный поток – 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20200905/nordstream-1576827619.html

https://ria.ru/20200903/zayavleniya-1576675500.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200905/severnyy-potok-2-1576817012.html

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саксония

москва

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, северный поток — 2, саксония, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, ангела меркель, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), в мире