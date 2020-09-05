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https://ria.ru/20200905/rodinki-1576823267.html
Названы предсказывающие рак изменения родинок
Онколог-хирург Михаил Мяснянкин рассказал, какие изменения родинок могут быть признаками развивающегося рака кожи. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T17:01
2020-09-05T18:34
михаил мяснянкин
онкология
здоровье
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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Онколог-хирург <a href="https://ria.ru/person_mikhail-myasnyankin/" target="_blank">Михаил Мяснянкин</a> рассказал, какие изменения родинок могут быть признаками развивающегося рака кожи.В первую очередь специалист посоветовал следить за размерами образований и обращаться к медикам в случае, если родинка стала более пяти миллиметров. Также, по его словам, важно обращать внимание на ее окрас."Если родинка была светло-коричневой, а со временем она начинает чернеть, то это обязательный повод для обращения к специалисту", — рассказал онколог в интервью <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятому каналу.</a>Он подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах нельзя стараться самостоятельно удалить образование, поскольку такие попытки могут быть крайне опасными.
https://ria.ru/20200901/rak-1576554613.html
4
РИА Новости
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РИА Новости
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михаил мяснянкин, онкология, здоровье

Названы предсказывающие рак изменения родинок

17:01 05.09.2020 (обновлено: 18:34 05.09.2020)
17746
© Fotolia / glisic_albinaДерматолог осматривает родинку пациентки
Дерматолог осматривает родинку пациентки - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© Fotolia / glisic_albina
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Онколог-хирург Михаил Мяснянкин рассказал, какие изменения родинок могут быть признаками развивающегося рака кожи.
В первую очередь специалист посоветовал следить за размерами образований и обращаться к медикам в случае, если родинка стала более пяти миллиметров. Также, по его словам, важно обращать внимание на ее окрас.
"Если родинка была светло-коричневой, а со временем она начинает чернеть, то это обязательный повод для обращения к специалисту", — рассказал онколог в интервью Пятому каналу.
Он подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах нельзя стараться самостоятельно удалить образование, поскольку такие попытки могут быть крайне опасными.
Раковые клетки - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 04:00РИА Наука
Россиянам назвали продукт против рака
816913712
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Михаил МяснянкинОнкологияЗдоровье
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