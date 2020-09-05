https://ria.ru/20200905/rodinki-1576823267.html
Названы предсказывающие рак изменения родинок
Онколог-хирург Михаил Мяснянкин рассказал, какие изменения родинок могут быть признаками развивающегося рака кожи. РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T17:01
2020-09-05T17:01
2020-09-05T18:34
михаил мяснянкин
онкология
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/146968/31/1469683176_0:0:2700:1519_1400x0_80_0_0_a4a082c2ecf83fcd95d579a70b4fe6a5.jpg
<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Онколог-хирург <a href="https://ria.ru/person_mikhail-myasnyankin/" target="_blank">Михаил Мяснянкин</a> рассказал, какие изменения родинок могут быть признаками развивающегося рака кожи.В первую очередь специалист посоветовал следить за размерами образований и обращаться к медикам в случае, если родинка стала более пяти миллиметров. Также, по его словам, важно обращать внимание на ее окрас."Если родинка была светло-коричневой, а со временем она начинает чернеть, то это обязательный повод для обращения к специалисту", — рассказал онколог в интервью <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятому каналу.</a>Он подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах нельзя стараться самостоятельно удалить образование, поскольку такие попытки могут быть крайне опасными.
https://ria.ru/20200901/rak-1576554613.html
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/146968/31/1469683176_300:0:2700:1800_1400x0_80_0_0_3f08165bd1dc214bb2e75f26cac76a43.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мяснянкин, онкология, здоровье