https://ria.ru/20200905/rodinki-1576823267.html

Названы предсказывающие рак изменения родинок

Онколог-хирург Михаил Мяснянкин рассказал, какие изменения родинок могут быть признаками развивающегося рака кожи. РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T17:01

2020-09-05T17:01

2020-09-05T18:34

михаил мяснянкин

онкология

здоровье

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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Онколог-хирург <a href="https://ria.ru/person_mikhail-myasnyankin/" target="_blank">Михаил Мяснянкин</a> рассказал, какие изменения родинок могут быть признаками развивающегося рака кожи.В первую очередь специалист посоветовал следить за размерами образований и обращаться к медикам в случае, если родинка стала более пяти миллиметров. Также, по его словам, важно обращать внимание на ее окрас."Если родинка была светло-коричневой, а со временем она начинает чернеть, то это обязательный повод для обращения к специалисту", — рассказал онколог в интервью <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятому каналу.</a>Он подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах нельзя стараться самостоятельно удалить образование, поскольку такие попытки могут быть крайне опасными.

https://ria.ru/20200901/rak-1576554613.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мяснянкин, онкология, здоровье