https://ria.ru/20200905/protesty-1576806861.html

В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные

Восемь человек задержаны, двое полицейских получили травмы в результате беспорядков во время протестов в американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк) после... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T00:43

2020-09-05T00:43

2020-09-05T00:43

протесты

москва

нью-йорк (штат)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Восемь человек задержаны, двое полицейских получили травмы в результате беспорядков во время протестов в американском городе Рочестер (штат <a href="http://ria.ru/location_NewYorkState/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a>) после гибели афроамериканца Дэниела Пруда от рук полиции, сообщает местный портал Rochester First со ссылкой на полицию.Сообщается, что в ночь на пятницу в Рочестере в ходе протестов два сотрудника правоохранительных органов получили травмы и были доставлены в госпиталь. После оказания необходимой медицинской помощи их отпустили из больницы.В полиции также подтвердили, что сотрудники правоохранительных органов применяли против протестующих перцовые баллончики и перцовые шарики.Сообщается, что восемь человек были задержаны в ночь на пятницу за нарушение общественного порядка, двое из них оказывали сопротивление.Ранее сообщалось, что Пруд умер от удушья в штате Нью-Йорк после того, как сотрудники полиции надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение двух минут. Согласно отчету о вскрытии, судмедэксперт округа Монро признал смерть Пруда убийством, вызванным асфиксией "в условиях физического удерживания". Также в документе говорится, что дополнительными факторами стали обострение психического расстройства и острая интоксикация фенциклидином. Полицейские, причастные к смерти Пруда отстранены от должности.

https://ria.ru/20200904/protestuyuschie-1576717158.html

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москва

нью-йорк (штат)

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

протесты, москва, нью-йорк (штат), сша, в мире