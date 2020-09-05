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https://ria.ru/20200905/protesty-1576806861.html
В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
Восемь человек задержаны, двое полицейских получили травмы в результате беспорядков во время протестов в американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк) после... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T00:43
2020-09-05T00:43
протесты
москва
нью-йорк (штат)
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.</strong> Восемь человек задержаны, двое полицейских получили травмы в результате беспорядков во время протестов в американском городе Рочестер (штат <a href="http://ria.ru/location_NewYorkState/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорк</a>) после гибели афроамериканца Дэниела Пруда от рук полиции, сообщает местный портал Rochester First со ссылкой на полицию.Сообщается, что в ночь на пятницу в Рочестере в ходе протестов два сотрудника правоохранительных органов получили травмы и были доставлены в госпиталь. После оказания необходимой медицинской помощи их отпустили из больницы.В полиции также подтвердили, что сотрудники правоохранительных органов применяли против протестующих перцовые баллончики и перцовые шарики.Сообщается, что восемь человек были задержаны в ночь на пятницу за нарушение общественного порядка, двое из них оказывали сопротивление.Ранее сообщалось, что Пруд умер от удушья в штате Нью-Йорк после того, как сотрудники полиции надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение двух минут. Согласно отчету о вскрытии, судмедэксперт округа Монро признал смерть Пруда убийством, вызванным асфиксией "в условиях физического удерживания". Также в документе говорится, что дополнительными факторами стали обострение психического расстройства и острая интоксикация фенциклидином. Полицейские, причастные к смерти Пруда отстранены от должности.
https://ria.ru/20200904/protestuyuschie-1576717158.html
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нью-йорк (штат)
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протесты, москва, нью-йорк (штат), сша, в мире

В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные

00:43 05.09.2020
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© AP Photo / David GoldmanПротесты в Висконсине
Протесты в Висконсине - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© AP Photo / David Goldman
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Восемь человек задержаны, двое полицейских получили травмы в результате беспорядков во время протестов в американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк) после гибели афроамериканца Дэниела Пруда от рук полиции, сообщает местный портал Rochester First со ссылкой на полицию.
Сообщается, что в ночь на пятницу в Рочестере в ходе протестов два сотрудника правоохранительных органов получили травмы и были доставлены в госпиталь. После оказания необходимой медицинской помощи их отпустили из больницы.
"В офицеров бросали камни и стеклянные бутылки. Двое получили травмы", - заявили в полиции.
В полиции также подтвердили, что сотрудники правоохранительных органов применяли против протестующих перцовые баллончики и перцовые шарики.
Сообщается, что восемь человек были задержаны в ночь на пятницу за нарушение общественного порядка, двое из них оказывали сопротивление.
Автомобиль въехал в участников акции Black Lives Matter в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 08:55
В Нью-Йорке машина въехала в толпу протестующих
Ранее сообщалось, что Пруд умер от удушья в штате Нью-Йорк после того, как сотрудники полиции надели ему на голову мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение двух минут. Согласно отчету о вскрытии, судмедэксперт округа Монро признал смерть Пруда убийством, вызванным асфиксией "в условиях физического удерживания". Также в документе говорится, что дополнительными факторами стали обострение психического расстройства и острая интоксикация фенциклидином. Полицейские, причастные к смерти Пруда отстранены от должности.
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протестыМоскваНью-Йорк (штат)СШАВ мире
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